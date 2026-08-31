De concretarse, sería el primer desembarco formal de la plataforma en territorio norteamericano, con respaldo político explícito de la administración Trump

La plataforma lidera recompras cripto; usa hasta el 99% de sus comisiones para adquirir su token HYPE, valorizándolo.

Este acuerdo, respaldado por la administración Trump, busca el primer desembarco formal de un exchange descentralizado en EE.UU.

Hyperliquid negocia con Payward (matriz de Kraken) para ofrecer futuros perpetuos en el mercado regulado de EE.UU. a través de Bitnomial.

Hyperliquid, uno de los ecosistemas cripto más novedosos del último tiempo, avanza en negociaciones con Payward, matriz de Kraken, para ingresar al mercado regulado de los Estados Unidos mediante la oferta de futuros perpetuos canalizados a través de Bitnomial, la unidad registrada ante la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

De concretarse, sería el primer desembarco formal del exchange descentralizado en territorio norteamericano, con respaldo político explícito de la administración Trump.

Hyperliquid y Kraken negocian un acuerdo para llegar a EE. UU. con futuros perpetuos regulados

Hyperliquid, uno de los protocolos DeFi más activos en derivados, busca aprovechar la infraestructura regulada de Bitnomial, adquirida por Payward en 2025. Esta plataforma ya opera futuros y opciones sobre Bitcoin y Ethereum bajo supervisión de la CFTC.

Canalizar los contratos perpetuos de Hyperliquid a través de Bitnomial permitiría ofrecerlos legalmente a traders estadounidenses, superando la restricción que hasta ahora impedía a los DEX operar en ese mercado.

Los futuros perpetuos son contratos derivados sin fecha de vencimiento que permiten operar con apalancamiento sobre activos digitales.

Fueron el motor de volumen de Hyperliquid, pero también el producto más cuestionado por los reguladores, dado su riesgo sistémico y la ausencia de mecanismos de liquidación tradicionales.

Hyperliquid y Kraken negocian un acuerdo que haría historia en el mercado de derivados cripto

El movimiento se produce pocas semanas después de que el presidente Donald Trump confirmara que la CFTC trabaja para incorporar a Hyperliquid "de manera totalmente legal y compatible" con la normativa estadounidense.

La declaración impulsó al token HYPE, que subió más de 17% en un día, y a las acciones de Hyperliquid Strategies (PURR), que treparon 30% en Nasdaq.

Hyperliquid lidera como el ecosistema con mayores recompras cripto

Hyperliquid se consolidó como uno de los principales protagonistas de las recompras en el ecosistema cripto hasta 2026, al concentrar, junto con Pump.fun, casi el 90% de las operaciones de de recompra cripto realizadas en el mercado.

La exchange descentralizada de derivados se convirtió en líder absoluto gracias a su arquitectura de recompra automática: entre el 97% y el 99% de las comisiones generadas en la plataforma se destinan a adquirir tokens HYPE, un factor que crea un círculo virtuoso entre actividad económica y valorización.

Este mecanismo permitió que Hyperliquid acumule miles de millones de dólares en recompras, superando ampliamente a competidores como dYdX o GMX.

La estrategia se complementa con el programa AQAv2, que canaliza hasta 5.000 millones de USDC hacia rendimientos que también se aplican a recompras de HYPE.

La plataforma conecta directamente la generación de ingresos con la apreciación del token, un diferencial que explica su resiliencia frente a la volatilidad del mercado.

El otro gran protagonista es Pump.fun, el protocolo que popularizó la emisión de memecoins en Solana y que también implementa mecanismos de recompra para sostener la liquidez de los tokens más negociados.

Aunque su escala es menor que la de Hyperliquid, su impacto cultural y su capacidad de atraer capital especulativo lo convirtieron en un actor clave dentro del 10% restante de recompras.