Cathie Wood pone el foco en los agentes de IA y en el potencial que podrían tener para abrir nuevas oportunidades de negocio e inversión

Monitorear el consumo recurrente y definir límites de gasto ayudará a distinguir la demanda real de IA frente a simples pruebas experimentales.

BlackRock y Coinbase promueven el uso de blockchain y stablecoins para procesar micropagos automáticos entre estos programas autónomos.

Cathie Wood propone a los inversores analizar las decisiones de compra de los agentes de IA para anticipar qué empresas serán rentables.

Cathie Wood, fundadora de ARK Invest, identifica una señal que podría ayudar a los inversores a detectar oportunidades en inteligencia artificial antes de que aparezcan reflejadas en los resultados de las empresas tecnológicas.

Durante un panel en Houston, Wood propuso prestar atención a los servicios que eligen los agentes digitales, porque sus decisiones de compra podrían anticipar qué proveedores consiguen convertir sus herramientas en negocios rentables.

Qué deberían observar los inversores en los agentes de IA

El seguimiento de los desarrolladores es una de las referencias que Cathie Wood utiliza desde hace años para anticipar tendencias tecnológicas, ya que sus elecciones suelen influir en las herramientas que llegan a productos de uso masivo.

Ahora, la inversora también propone prestar atención a los agentes de IA, que pueden buscar información, contratar capacidad informática y realizar compras dentro de los límites autorizados por sus usuarios.

Si estas operaciones ganan volumen, analizar qué servicios contratan los agentes podría ayudar a identificar proveedores que empiezan a captar demanda antes de que ese movimiento se refleje en sus ventas.

Para los inversores, la señal relevante no sería una compra aislada, sino la repetición de determinadas elecciones y la continuidad del gasto, dos factores que permitirían distinguir una preferencia estable de una prueba experimental.

Sin embargo, muchas consultas no generan ingresos y algunas transacciones responden únicamente a ensayos, por lo que será necesario separar la actividad exploratoria de las compras autorizadas y del consumo recurrente integrado en procesos empresariales.

Cómo pueden intervenir las stablecoins y blockchain en los pagos

El crecimiento del comercio automatizado también abre una competencia por los mecanismos que permitirán a los agentes pagar por datos, acceder a interfaces digitales y contratar recursos informáticos sin intervención humana en cada operación.

BlackRock señaló que las stablecoins y las redes blockchain podrían facilitar pagos pequeños y continuos entre programas, mientras que x402, una iniciativa impulsada por Coinbase, busca habilitar cobros por recursos disponibles en Internet.

Estas alternativas todavía no garantizan que blockchain domine el comercio automatizado, porque bancos, redes de tarjetas y grandes plataformas tecnológicas también desarrollan mecanismos para autorizar compras realizadas por agentes digitales.

Joseph Chalom, codirector ejecutivo de SharpLink, sostiene que los usuarios deberían poder establecer límites de gasto, revocar permisos y revisar las transacciones, para conservar el control sobre los programas que actúan en su nombre.

La eficiencia de los pagos no resolverá por sí sola todos los desafíos, ya que la portabilidad entre proveedores y la protección de datos serán fundamentales para evitar concentraciones excesivas de información y capacidad de decisión.

Qué señales económicas deberían analizar los inversores

Para evaluar el potencial comercial de estos sistemas, los inversores deberán examinar qué servicios contratan los agentes repetidamente, cuánto dinero destinan a esas operaciones y qué canales utilizan para completar cada pago.

Estos registros permitirían comparar plataformas de inteligencia artificial, proveedores de datos, servicios de cómputo y redes de pago, además de identificar si la actividad económica se concentra en ecosistemas cerrados o infraestructuras abiertas.

La expansión, no obstante, dependerá de reglas claras sobre autorización, seguridad y responsabilidad, especialmente cuando un agente ejecute una compra equivocada, exceda el presupuesto disponible o incumpla las instrucciones recibidas de su usuario.

Las compañías también tendrán que demostrar que el volumen de operaciones compensa los costos de integrar esta tecnología, desde la adaptación de sus sistemas hasta los controles necesarios para prevenir errores y gastos indebidos.

Por ahora, seguir las compras de los agentes constituye una hipótesis de investigación para el mercado, cuya utilidad dependerá de datos verificables sobre el gasto y no solamente de proyecciones sobre el crecimiento futuro de la inteligencia artificial.