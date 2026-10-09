El banco y Ant Digital Technologies realizaron una prueba para que agentes de IA contraten servicios digitales y paguen mediante blockchain

Estas pruebas de pagos autónomos plantean desafíos para la infraestructura bancaria tradicional y su adaptación a los agentes de IA.

El ensayo de HSBC con su Tokenised Deposit Service y Anvita Flow busca evaluar pagos de bajo valor sin intervención humana.

HSBC y Ant Digital prueban pagos automatizados con IA y depósitos tokenizados en blockchain para liquidación en tiempo real.

HSBC y Ant Digital Technologies realizaron una prueba técnica en la que un agente de IA seleccionó un servicio digital y pagó por él mediante depósitos bancarios tokenizados.

El ensayo se realizó en una red blockchain de pruebas y permitió liquidar la operación en tiempo real, en un experimento que busca evaluar cómo los sistemas automatizados podrían pagar por servicios digitales sin intervención humana en cada paso.

La demostración permite observar cómo podrían integrarse la infraestructura bancaria, la IA y la tecnología blockchain para automatizar pagos de bajo valor.

Para realizar la prueba, HSBC aportó su Tokenised Deposit Service (TDS), un servicio que permite utilizar depósitos bancarios tokenizados.

Por su parte, Ant Digital Technologies incorporó Anvita Flow, una red diseñada para que los agentes de IA encuentren y utilicen servicios digitales, y Jovay Testnet, un entorno de pruebas basado en blockchain.

El proceso consistió en una serie de pasos: el agente identificó un servicio digital, lo seleccionó y realizó el pago. Anvita Flow coordinó el acceso al servicio y la operación, mientras que HSBC aportó las herramientas para la liquidación y los controles de riesgo.

Las compañías no detallaron importes ni el volumen de las operaciones. Además, aclararon que el ensayo tuvo un alcance exclusivamente técnico,

Los depósitos tokenizados son representaciones digitales de depósitos bancarios que pueden utilizarse en infraestructuras basadas en blockchain.

En este caso, permitieron probar cómo un agente podría pagar por un servicio sin que una persona tuviera que ejecutar manualmente cada etapa.

Los bancos prueban pagos con inteligencia artificial

La prueba de HSBC y Ant Digital se suma a otras iniciativas que buscan incorporar agentes de IA a los sistemas de pago.

Santander probó en marzo pasado un pago realizado por un agente mediante Agent Pay, la herramienta de Mastercard.

Sygnum, un banco suizo especializado en activos digitales, realizó en mayo una prueba similar con blockchain, aunque exigió que los clientes aprobaran y firmaran cada operación.

La expansión de los agentes de IA también plantea un desafío para los bancos, cuyos sistemas tradicionales no siempre están preparados para procesar operaciones automatizadas de manera continua.

Ferdinand Dabitz, CEO de Augustus Bank, indicó que gran parte de la infraestructura bancaria fue diseñada para operaciones realizadas por personas. Su empresa desarrolla un banco en Estados Unidos enfocado en stablecoins y pagos impulsados por IA.

Por su parte, Citrini Research sostuvo en su informe Breaking the Wall que el crecimiento de los agentes autónomos podría aumentar la demanda de sistemas financieros que permitan mover dinero de forma automática mediante blockchain.

Sin embargo, todavía no está claro cómo se implementarán estas soluciones a gran escala. La prueba de HSBC y Ant Digital fue técnica y no significa que los pagos autónomos estén disponibles comercialmente.