La fundadora de ARK Invest anticipa un salto en el PIB global impulsado por la inteligencia artificial, la robótica y otras tecnologías

Costos de IA cayeron >99% y productividad avanzará 5-6%, generando una expansión y mejoras sin precedentes.

La IA, robótica y otras 3 áreas tecnológicas clave superarán el impacto de la Revolución Industrial en la economía.

Cathie Wood (ARK Invest) proyecta un crecimiento económico global del 7% anual en 5 años, impulsado por la tecnología.

La revolución tecnológica podría modificar el ritmo de expansión de la economía mundial y generar un escenario de crecimiento muy superior al registrado históricamente, según las proyecciones de Cathie Wood.

La directora ejecutiva de ARK Invest planteó en su carta a inversores del 22 de septiembre de 2026 que el PIB real mundial podría crecer 7% anual o más durante los próximos cinco años, frente al 3% histórico desde la Revolución Industrial.

Qué tecnologías podrían impulsar el crecimiento económico

La ejecutiva también expresó en X que la transformación tecnológica tendrá consecuencias sobre la economía y las bolsas superiores a las provocadas por la Revolución Industrial, de acuerdo con su perspectiva.

Para fundamentar esa previsión, identificó cinco áreas de desarrollo con potencial transformador:

Inteligencia artificial : permite automatizar tareas, procesar información y desarrollar nuevas aplicaciones a partir de modelos entrenados.

: permite automatizar tareas, procesar información y desarrollar nuevas aplicaciones a partir de modelos entrenados. Robótica : incorpora sistemas automatizados capaces de ejecutar tareas en distintos sectores productivos.

: incorpora sistemas automatizados capaces de ejecutar tareas en distintos sectores productivos. Almacenamiento de energía : facilita conservar electricidad para utilizarla cuando aumenta la demanda o disminuye la generación.

: facilita conservar electricidad para utilizarla cuando aumenta la demanda o disminuye la generación. Tecnología de cadena de bloques : permite registrar y verificar transacciones e información mediante redes descentralizadas.

: permite registrar y verificar transacciones e información mediante redes descentralizadas. Secuenciación multiómica: analiza distintas capas de información biológica y abre nuevas aplicaciones en actividades productivas.

Dentro de la inteligencia artificial, otro concepto relevante es la inferencia, que consiste en utilizar un modelo previamente entrenado para ejecutar tareas sin volver a entrenarlo.

La combinación de estos desarrollos constituye el fundamento tecnológico sobre el que Wood construye sus expectativas de crecimiento para la próxima etapa económica.

Cómo impactarán la IA y la productividad en la economía

Los avances en inteligencia artificial ya muestran cambios importantes en sus costos de utilización, una tendencia que ARK considera determinante para acelerar su adopción empresarial y extender sus aplicaciones.

Su informe Big Ideas 2026 documentó reducciones de costos superiores al 99% en determinadas comparaciones entre modelos que alcanzaban un mismo umbral de capacidad.

El estudio también registró que el uso de OpenRouter, una plataforma que permite acceder a distintos modelos, se multiplicó por 25 desde diciembre de 2024, con datos relevados al 13 de enero de 2026.

Para Wood, la combinación de menores costos y mayor utilización puede impulsar una expansión económica. En ese escenario, ARK contempla mejoras sostenidas de productividad de entre 5% y 6%, que abrirían distintas posibilidades para las empresas.

Esas ganancias podrían destinarse a ampliar márgenes, financiar investigación y capacidad productiva, mejorar salarios o reducir precios, por lo que su distribución permitirá evaluar la tesis de crecimiento planteada por la gestora.

Cathie Wood apuesta más de u$s28 millones en chips de IA y tecnología espacial

Cathie Wood volvió a realizar ajustes relevantes en su cartera al reforzar posiciones en compañías vinculadas con la fabricación de chips y la industria espacial, dos áreas que considera determinantes para los próximos años.

La fundadora y directora ejecutiva de Ark Invest financió parte de esa estrategia mediante recortes en varias tecnológicas de gran capitalización y canalizó cerca de u$s28,7 millones hacia nuevas operaciones.

Los movimientos de la inversora son observados atentamente por Wall Street porque suelen anticipar tendencias de mercado, y esta vez la inteligencia artificial volvió a ocupar un lugar central dentro de su visión.

Uno de los movimientos más importantes fue la compra de 37.916 acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), una operación valuada en aproximadamente u$s14,2 millones dentro de los fondos administrados por Ark Invest.

La compañía ocupa una posición central en la industria tecnológica al ser el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo y un proveedor indispensable para numerosos desarrolladores de inteligencia artificial.

Su relevancia se extiende a empresas como Nvidia, cuyos productos dependen de la capacidad de producción de TSMC para abastecer la creciente demanda global de chips avanzados.

De forma paralela, Ark incorporó 128.932 acciones de SpaceX por un monto cercano a u$s14,5 millones, ampliando su exposición a una compañía vinculada al negocio aeroespacial y satelital.

La adquisición se produjo apenas días después de que la empresa asociada a Elon Musk atravesara una fuerte caída bursátil tras divulgar sus primeros resultados financieros desde su debut en los mercados públicos.

Para obtener liquidez destinada a estas compras, la firma redujo posiciones en Amazon, Alphabet y Shopify, con ventas de alrededor de u$s1,1 millones en los dos primeros casos y cerca de u$s5 millones en el tercero.

Por qué Wood mira más allá de Big Tech

Las últimas decisiones de Ark Invest sugieren una lectura específica sobre hacia dónde podrían dirigirse los flujos de capital en los próximos años, con foco en negocios vinculados a la infraestructura tecnológica y la innovación de largo plazo.

Dentro de esa visión, TSMC aparece como un actor difícil de reemplazar debido a su papel en la fabricación de los chips más avanzados utilizados por compañías que lideran el desarrollo global de inteligencia artificial.

La empresa taiwanesa acaba de reportar ingresos trimestrales por u$s40.200 millones, un resultado que implicó un crecimiento interanual del 34% y reforzó su posición dentro de una industria en plena expansión.

Si bien sus acciones cedieron cerca de un 7% durante el último mes, la magnitud de su negocio continúa respaldada por una demanda creciente de capacidad de producción para semiconductores de última generación.

La inversión en SpaceX responde a una lógica diferente porque implica asumir mayores niveles de riesgo en una compañía que todavía enfrenta una marcada volatilidad tras comenzar a cotizar en bolsa.

Luego de perder aproximadamente la mitad de su valor desde los máximos registrados tras su estreno bursátil, Wood parece interpretar ese retroceso como una ventana atractiva para construir posiciones con horizonte de largo plazo.