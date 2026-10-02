Cuatro billeteras ofrecen programas de beneficios para reducir gastos, acumular puntos y obtener mejores rendimientos al pagar las tarjetas de crédito

Ualá permite mejorar hasta cuatro puntos porcentuales la tasa de la cuenta remunerada y Brubank bonifica su Plan ULTRA.

Ripio otorga hasta 50% de descuento con el nivel BLACK, mientras Personal Pay ofrece hasta $7.000 de ahorro en facturas.

Cuatro billeteras virtuales ofrecen descuentos, cashback y otros beneficios a quienes pagan sus tarjetas de crédito desde la aplicación.

Pagar las tarjetas desde una billetera virtual puede generar algo más que cancelar el resumen: algunas plataformas transforman esas operaciones en puntos, reintegros, descuentos o rendimientos para el saldo disponible.

Ripio, Personal Pay, Ualá y Brubank tienen programas que premian determinados movimientos financieros, aunque cada aplicación establece requisitos propios para habilitar beneficios y acceder a promociones durante períodos mensuales.

Cómo conseguir descuentos de hasta 50% con Ripio

Ripio permite acumular puntos mediante el pago de tarjetas de otros bancos, la tenencia de saldo en wARS y los consumos realizados dentro de su plataforma durante cada período mensual.

Al reunir 700 puntos, los usuarios acceden al nivel BLACK, que contempla descuentos de hasta 50%, topes superiores para promociones y una vigencia que se extiende al mes siguiente completo.

Para alcanzar esa categoría, pueden realizar $7 millones en pagos de tarjetas, mantener $3,5 millones en wARS o registrar $700.000 en consumos dentro de la aplicación durante el mes calendario.

Estas alternativas permiten alcanzar los 700 puntos individualmente o mediante una combinación de operaciones, mientras el programa suma cashback y devuelve parte de determinados gastos en criptomonedas, con tope mensual de $100.000.

Qué descuentos ofrece Personal Pay

Personal Pay organiza sus beneficios mediante niveles que dependen de los consumos realizados durante el mes anterior, y ofrece descuentos diferenciados para clientes de Personal y usuarios de otros operadores.

Quienes son clientes de Personal necesitan registrar $300.000 mensuales para alcanzar el nivel 4, mientras quienes no tienen ese servicio pueden llegar al nivel 3 con $250.000 en operaciones computables.

El nivel 4 permite obtener hasta $7.000 de ahorro al pagar la factura de Personal desde la aplicación, un beneficio que la empresa extendió hasta el 31 de octubre de 2026.

Además, la sección Beneficios reúne promociones en comercios, recargas de celular y otros rubros, cuyos porcentajes, topes y condiciones pueden variar según el nivel alcanzado por cada usuario en cada período.

Cómo mejorar la tasa de interés de Ualá pagando tarjetas

Ualá ofrece otro incentivo para quienes pagan resúmenes de tarjetas emitidas por otros bancos desde su aplicación, ya que esas operaciones pueden mejorar la tasa de su cuenta remunerada mensual.

Según el esquema informado en la propuesta, alcanzar $50.000 en pagos suma un punto porcentual, mientras llegar a $500.000 permite obtener una mejora de cuatro puntos porcentuales sobre la tasa base.

Con una tasa base de 19% TNA, el primer objetivo permite alcanzar 20% TNA, mientras el segundo eleva el rendimiento hasta 23% TNA, siempre sujeto a las condiciones comerciales vigentes.

El beneficio se activa cuando se cumple el objetivo correspondiente, y los intereses se acreditan diariamente, mientras el dinero continúa disponible para transferencias y pagos dentro de los límites del producto.

Cómo bonificar el Plan ULTRA de Brubank pagando tarjetas

Brubank, por su parte, permite bonificar el Plan ULTRA mediante operaciones realizadas desde la aplicación, entre ellas pagos de tarjetas de crédito emitidas por otras entidades bancarias durante el mes.

Para acceder a la bonificación, los usuarios deben acumular $1 millón en pagos de tarjetas o acreditar haberes por al menos $2 millones, de acuerdo con las condiciones difundidas.

El Plan ULTRA de Brubank incluye promociones comerciales, mayores topes de descuentos y otras prestaciones, mientras su costo mensual publicado asciende a $33.000 para quienes no consiguen la bonificación mediante las operaciones requeridas.

Antes de elegir dónde cancelar cada resumen, conviene revisar qué operaciones computan, cuáles son los límites de reintegro y cuánto dinero debe mantenerse o movilizarse para alcanzar cada categoría durante el mes.