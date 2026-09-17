La Binance Card permitirá pagar con activos digitales en cualquier comercio que acepte tarjetas con conversión automática a pesos y programa de recompensas

La iniciativa de Binance busca impulsar la adopción de criptoactivos en la vida cotidiana de los usuarios argentinos.

Ofrece 3% cashback en USDC hasta fin de año y evita la percepción del 30% en pagos internacionales.

Binance lanzó su tarjeta física en Argentina para pagos con criptomonedas en comercios y online, convirtiendo a pesos.

Binance, la exchange de criptomonedas más grande del mundo, anunció el lanzamiento oficial de su tarjeta física en la Argentina, un paso estratégico que busca consolidar la adopción cotidiana de las criptomonedas en uno de los mercados más dinámicos del planeta.

La Binance Card permitirá pagar con activos digitales en cualquier comercio que acepte tarjetas, con conversión automática a pesos en tiempo real y un programa de recompensas en cripto.

La tarjeta, emitida por Pomelo Fintech Services S.A.S., funciona como una prepaga vinculada directamente a la wallet de Binance.

Los usuarios pueden cargarla con Bitcoin, Ethereum, BNB y stablecoins como USDT, y utilizarla tanto en compras online como en comercios físicos.

La conversión de cripto a fiat se realiza automáticamente en el punto de venta, sin necesidad de transferencias manuales ni comisiones adicionales.

Además, puede integrarse a Apple Pay y Google Pay para pagos contactless, ampliando su usabilidad en entornos digitales.

Binance lanzó su tarjeta física en Argentina y esto es lo que hay que saber. (Imagen creada con IA)

Hasta cuando la tarjeta física de Binance ofrece cashback de 3% en cripto en la Argentina

Hasta el 31 de diciembre, la Binance Card ofrece un cashback fijo de 3% en USDC sobre todas las compras realizadas con criptomonedas, con un tope de 100 USDC mensuales acreditados directamente en la wallet del usuario.

La tarjeta no tiene costo de emisión ni mantenimiento y está disponible para todos los residentes en la Argentina que completen el proceso de verificación de identidad (KYC).

Uno de los beneficios más destacados es que, al operar con dólares digitales, los pagos internacionales realizados con la Binance Card no están alcanzados por la percepción del 30% que aplica a las tarjetas tradicionales.

Esto incluye suscripciones a plataformas de streaming, servicios de inteligencia artificial y cualquier gasto en moneda extranjera, lo que convierte a la tarjeta en una alternativa competitiva frente al sistema bancario tradicional.

"Argentina es uno de los mercados cripto más dinámicos del mundo, con una adopción que ya no se limita a la inversión, sino que se extiende a pagos, búsqueda de rendimientos y transferencias del día a día", sostuvo Matías Alberti, gerente general de Binance para Argentina y el Cono Sur.

"Con la tarjeta física, estamos dando el siguiente paso en nuestra estrategia de expandir los instrumentos financieros cripto para que los usuarios puedan usar sus activos digitales en su vida cotidiana: pagar el supermercado, cargar combustible o comprar online, todo directamente desde la app de Binance", agregó.

Cuál es la estragegia de Binance con este nuevo producto físico

El lanzamiento forma parte de la estrategia global de Binance de convertirse en una app financiera integral, que combine operaciones cripto, pagos con Binance Pay y ahora también el uso de tarjeta física, todo desde una sola cuenta.

La tarjeta se solicita de forma gratuita desde la app o la web de Binance y su envío también es sin costo.

Los usuarios cuentan con:

alertas en tiempo real

bloqueo inmediato en caso de pérdida

control total de sus gastos desde la aplicación

La iniciativa asienta la presencia de Binance en Argentina, donde la compañía ya figura en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la CNV bajo el número 76, como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF).