Los usuarios activos pueden acceder a una de las mejores tasas del mercado con un requisito de consumo mensual mucho más accesible durante octubre

Con respaldo de Uilo y BCRA, Ualá busca masificar rendimientos hasta $1M, diferenciándose de banca tradicional.

La plataforma Ualá ofrece 19% TNA base, 20% TNA para $50K de uso y 24% TNA para $500K en transacciones.

Ualá flexibiliza su Cuenta Remunerada: baja requisito de $250.000 a $50.000 para acceder a la tasa del 20%.

En una medida orientada a masificar el acceso a retornos reales sobre el dinero transaccional, el unicornio argentino Ualá anunció una flexibilización en las condiciones de su Cuenta Remunerada, reduciendo de forma drástica el nivel de actividad exigido para desbloquear sus tasas preferenciales.

El cambio medular del nuevo esquema consiste en que el monto mensual necesario para saltar a la tasa intermedia se reduce de $250.000 a solo $50.000 en consumos, cobros o inversiones, habilitando que un universo sustancialmente mayor de usuarios pueda mejorar el rendimiento de sus pesos sin inmovilizarlos.

La iniciativa tiene vigencia a lo largo de todo el mes de octubre y aplica a la totalidad de los clientes que mantienen fondos en la aplicación.

El fundador y director ejecutivo de la compañía, Pierpaolo Barbieri, remarcó la estrategia a través de sus canales públicos: "Los bancos siempre te dieron cero; nosotros te damos más. Es transparente, con acreditación diaria y garantizado, con respaldo del Banco Central y seguro de depósito bancario. Más usás, más rinde tu plata".

El anuncio de Pierpaolo Barbieri en X

Cómo quedó la escala de tasas de Ualá en octubre y cuánto rinde según el uso

Desde Ualá informaron a iProUP que la estructura de retribución se organiza en tres tramos escalonados según el volumen de operaciones acumuladas en el mes:

Tasa Base del 19% TNA: Aplica de forma directa sobre el saldo depositado, sin requerir ningún tipo de consumo previo ni condiciones operativas. Según remarcó la empresa, este piso retributivo supera el rendimiento corriente promedio de la mayoría de los fondos comunes de inversión de rescate inmediato (money market) de la plaza financiera.

Tasa Plus del 20% TNA: Se activa automáticamente en cuanto el cliente alcanza $50.000 acumulados durante el mes entre consumos con tarjeta, pagos con código QR, cobros comerciales o inversiones dentro de la plataforma.

Tasa Plus del 24% TNA: Representa el rendimiento máximo disponible y se habilita para quienes acumulen $500.000 o más en transacciones mensuales, posicionándose en el escalón más alto entre las cuentas a la vista del mercado local.

El beneficio genera rendimientos diarios hasta un tope máximo remunerado de $1 millón por cuenta. Al concluir cada mes calendario, el ciclo de objetivos se reinicia para que el usuario vuelva a validar los consumos correspondientes.

Qué transacciones dentro de la app suman para alcanzar las tasas más altas

Para acumular el volumen requerido de $50.000 o $500.000, el sistema computa de manera automática un amplio abanico de operaciones cotidianas:

Pagos minoristas: Compras efectuadas con las tarjetas de crédito o débito de la firma y consumos presenciales mediante el escaneo de códigos QR.

Servicios e impuestos: Pagos de facturas de servicios públicos y recargas de telefonía celular o tarjetas de transporte.

Actividad comercial y cobros: Ventas procesadas a través de la solución de cobros Ualá Bis.

Operaciones financieras: Colocación de fondos en instrumentos de inversión dentro de la aplicación y contratación de coberturas mediante el vertical de seguros.

Qué opciones existen para montos que superen el límite de $1 millón

Para aquellos usuarios que dispongan de excedentes de liquidez por encima del tope remunerado de la caja de ahorro, la plataforma mantiene alternativas complementarias de ahorro en pesos y dólares.

Entre ellas se destaca la cartera de Fondos Comunes de Inversión (FCI) de disponibilidad inmediata y la oferta de plazos fijos bancarios, que contempla colocaciones con horizontes de 30 a 365 días y rendimientos que alcanzan hasta un 28% de Tasa Nominal Anual.

Al operar bajo la licencia bancaria de Uilo, los saldos en cuenta gozan de la garantía de los depósitos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un diferencial institucional con el que la empresa busca despegarse de las billeteras no bancarias y disputar de lleno la retención de depósitos frente a la banca tradicional.

El presente artículo tiene fines exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el ecosistema de finanzas personales y medios de pago. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.