La billetera digital anunció sus beneficios del mes, con una nueva promo sin tope de reintegro en Chango Más y Día al pagar con tarjeta de crédito vía NFC.

La novedad en supermercados como Chango Más y Día ofrece 20% de descuento sin tope, siendo clave para maximizar ahorros.

Banco Provincia mantiene promociones en comercios de cercanía (20% hasta $6.000) y ferias (40% hasta $6.000 semanales).

Cuenta DNI renueva sus descuentos en octubre de 2023, destacando 20% adicional sin tope en Chango Más y Día con tarjeta de crédito.

Cuenta DNI, la billetera digital desarrollada por Banco Provincia, volverá a ofrecer en octubre con un amplio esquema de descuentos pensado para acompañar el gasto en alimentos y productos esenciales de las familias bonaerenses.

Los beneficios se mantienen, en líneas generales, en sintonía con los que rigieron durante septiembre: comercios de cercanía, ferias y mercados, gastronomía, pet shops y marcas destacadas continúan con porcentajes y topes similares a los de meses anteriores.

La principal novedad del mes llega en el rubro supermercados: Cuenta DNI suma 20% de descuento adicional en Chango Más y Día, sin tope de reintegro, pagando exclusivamente con tarjeta de crédito emitida por la entidad a través de la modalidad NFC.

Esta promoción se suma al esquema ya vigente de hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia.

A diferencia de otros beneficios del mes, que mantienen un límite semanal o mensual de reintegro, la nueva promo en Chango Más y Día no tiene techo de ahorro, algo que la convierte en una de las más atractivas del calendario de octubre.

El resto del esquema de promociones se sostiene prácticamente sin cambios respecto de los meses previos, y consolida un esquema que ya supera los 10 millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires.

Por qué el beneficio de comercios de cercanía sigue siendo el más usado

El descuento en comercios de cercanía continúa siendo uno de los más utilizados por los usuarios de Cuenta DNI.

En octubre, el beneficio ofrece 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y por persona.

Para alcanzar ese reintegro máximo es necesario realizar consumos por $30.000 en el período semanal.

Este esquema se mantiene sin modificaciones respecto de los meses anteriores, en los que el tope semanal también se ubicaba en $6.000.

El beneficio alcanza a almacenes, carnicerías, verdulerías y pescaderías adheridas al programa en toda la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la promoción con mayor alcance dentro del esquema mensual, orientada específicamente al gasto cotidiano en alimentos.

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Cuenta DNI revela los descuentos y promociones para octubre (Fuente: Imagen creada por IA)

Ferias, mercados y marcas destacadas

Las ferias y mercados bonaerenses también repiten condiciones en octubre: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona, que se alcanza con compras de $15.000.

En el rubro de marcas destacadas, el beneficio ofrece 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Ambos esquemas mantienen la misma estructura que en los meses previos, sin variaciones significativas en los porcentajes ni en los topes de reintegro.

Lo mismo ocurre con el beneficio para universidades, eventos, entidades educativas y clubes, que continúa con 40% de descuento todos los días y un tope de $6.000 semanales, alcanzable con compras de $15.000.

La continuidad de estas promociones confirma que el esquema general de Cuenta DNI se mantiene estable mes a mes, con ajustes puntuales en rubros específicos como el de supermercados.

Pet shops y gastronomía: los descuentos de fin de semana

Para las mascotas, Cuenta DNI ofrece en octubre 30% de descuento todos los sábados en pet shops adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Ese máximo se alcanza con consumos de $26.650 durante la jornada habilitada.

En gastronomía, el beneficio rige los sábados y domingos, con un descuento de 25% y el mismo tope semanal de $8.000 por persona, que se logra con un consumo de $32.000.

Ambos rubros muestran una leve diferencia respecto a los esquemas más simples de meses anteriores, al mantener un tope de reintegro más alto que el de comercios de cercanía o ferias.

Esta estructura busca beneficiar especialmente al consumo de fin de semana, uno de los momentos de mayor gasto para las familias bonaerenses.

La estabilidad en estos porcentajes refuerza la idea de que Cuenta DNI sostiene su esquema de incentivos sin grandes sobresaltos entre septiembre y octubre.

Descuentos sin tope en Chango Más y Día, el gran cambio de octubre

El cambio más relevante del mes se concentra en el rubro supermercados.

Además del beneficio general de hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de la provincia, octubre incorpora una promoción específica para Chango Más y Día: 20% de descuento sin tope de reintegro, pagando con tarjeta de crédito de la entidad mediante la modalidad NFC.

La ausencia de límite de reintegro distingue a esta promoción del resto del esquema mensual, donde la mayoría de los beneficios cuenta con un techo semanal o mensual definido.

Esta novedad se suma a otros beneficios ya vigentes en el rubro, como el 10% de descuento en librerías de texto los lunes y martes, sin tope de reintegro, y el 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, también sin límite de ahorro.

La combinación de estos tres beneficios sin tope convierte a octubre en un mes especialmente favorable para quienes concentran sus compras en supermercados, librerías o farmacias.

Mostaza y las cuotas sin interés, los beneficios que completan el esquema

Entre las promociones especiales del mes se destaca también el beneficio en Mostaza, la cadena de comida rápida: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope de $8.000 semanales, o 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con un tope de $15.000 semanales.

Este beneficio rige todos los jueves y viernes del mes. A esto se suma la posibilidad de acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante código QR desde la aplicación o con tarjetas de crédito físicas emitidas por la entidad.

Este beneficio de financiación se mantiene como una herramienta clave para compras de mayor monto, como indumentaria, tecnología o artículos para el hogar.