Desde seguridad hasta regulación, elegir entre billeteras custodiadas, autocustodia o hardware depende del perfil y las necesidades del usuario cripto

Protege tus fondos con medidas de seguridad cripto: activa 2FA, no compartas claves y descarga apps solo de fuentes oficiales.

Descubre los 3 tipos de billeteras cripto disponibles y elige la adecuada para guardar tus activos digitales, clave para 8,6 millones de argentinos.

Las billeteras cripto son las aplicaciones o dispositivos donde se guardan, envían y reciben criptomonedas. Elegir la correcta es el primer paso para los más de 8,6 millones de argentinos que ya operan con activos digitales, según datos de Chainalysis.

Argentina lidera América Latina en uso de criptomonedas y se ubica entre los 15 países con mayor adopción del mundo, impulsada sobre todo por las stablecoins, criptomonedas atadas al valor del dólar, y la necesidad de proteger los ahorros frente a la volatilidad cambiaria. En ese contexto, saber qué tipo de billetera conviene según cada perfil es información clave.

Existen tres grandes opciones, y la diferencia principal es una sola: quién controla las claves privadas, es decir, las "contraseñas" que dan acceso a los fondos.

Billeteras con custodia: las más fáciles para empezar

Las billeteras con custodia son las que ofrecen las exchanges, las plataformas donde se compran y venden criptomonedas. El usuario se registra con un mail, verifica su identidad y ya puede operar. La plataforma se encarga de guardar las claves, lo que simplifica todo.

El punto débil: los fondos dependen de un tercero. Si la plataforma tiene un problema de seguridad o cierra, el usuario queda expuesto.

Por eso, en la Argentina es importante verificar que la exchange esté inscripta como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales ante la Comisión Nacional de Valores.

Ese registro, creado por la Ley 27.739 y reglamentado por la CNV a través de la Resolución General 1058/2025, obliga a las plataformas a cumplir normas de seguridad informática, custodia de activos y prevención de lavado de dinero.

Plataformas argentinas como Lemon, Ripio, Belo y SatoshiTango figuran entre las que completaron ese trámite. El listado actualizado se puede consultar en la web de la CNV.

Billeteras de autocustodia: para quienes quieren manejar todo solos

Aplicaciones como MetaMask o Trust Wallet le dan al usuario el control total de sus cripto. Al crearlas, generan una frase de recuperación de 12 o 24 palabras que funciona como llave maestra.

La ventaja es la independencia total: no hay intermediarios, no hace falta verificar identidad y se puede acceder a servicios de finanzas descentralizadas. La desventaja es que si se pierde esa frase, no hay forma de recuperar los fondos. No existe un "olvidé mi contraseña".

Para configurarlas hay que:

Descargar la app solo desde tiendas oficiales

Crear la billetera y anotar la frase de recuperación en papel , nunca en una foto del celular ni en la nube

, nunca en una foto del celular ni en la nube Transferir fondos desde un exchange

Hardware wallets: la caja fuerte de las cripto

Las cold wallets son dispositivos físicos, parecidos a un pendrive, que guardan las claves sin conexión a internet. Marcas como Ledger o Trezor cuestan entre u$s80 y u$s200 y ofrecen la mayor protección contra hackeos.

El dispositivo se conecta a la computadora solo para autorizar una operación. El resto del tiempo, las claves quedan fuera de línea. No son prácticas para el día a día, pero para quienes acumulan cripto como ahorro a largo plazo son la opción más segura.

Para alguien que recién empieza con montos chicos, no son necesarias. Cobran sentido cuando el capital crece.

Reglas de seguridad que valen siempre

Sin importar qué billetera se elija, hay principios básicos que no cambian:

Activar la verificación en dos pasos en cualquier plataforma

en cualquier plataforma No compartir claves ni frases de recuperación con nadie; ningún soporte legítimo las va a pedir

Descargar apps solo desde fuentes oficiales

Desconfiar de enlaces que prometan ganancias fáciles o soporte urgente: el phishing en el mundo cripto es cada vez más sofisticado

En un mercado donde la oferta de plataformas crece semana a semana, la primera decisión sigue siendo la más importante: elegir dónde guardar las cripto con la misma prudencia con la que se elige un banco.