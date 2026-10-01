El exministro respaldó el rumbo general del Gobierno, aunque reclamó liberar el mercado cambiario y modificar la política fiscal y monetaria

Cavallo propuso financiar la compra de reservas con emisión para reducir el riesgo país, impulsar consumo e inversión.

Pese a apoyar reformas de Milei, el exministro sugirió flexibilizar el déficit cero para evitar una recesión más profunda.

Domingo Cavallo criticó el estancamiento de la economía argentina y urgió a eliminar el cepo cambiario para revertir el deterioro.

El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a cuestionar la estrategia oficial y advirtió que la actividad argentina permanece estancada desde el último trimestre del año pasado, pese al contexto internacional favorable.

Aunque respalda las reformas impulsadas por Javier Milei, reclamó eliminar completamente el cepo cambiario y flexibilizar la política fiscal para evitar que el enfriamiento económico profundice el deterioro de las expectativas sociales.

Qué diagnóstico hizo Cavallo sobre la economía argentina

En una nueva publicación de su blog personal, el economista sostuvo que las condiciones externas favorables todavía no consiguen traducirse en una recuperación de la actividad y conviven con un prolongado estancamiento local.

También alertó sobre el deterioro de las expectativas sociales y señaló que el respaldo inicial a las reformas económicas comenzó a transformarse en descontento, desilusión y preocupación por la situación económica.

Al describir ese cambio de clima, Cavallo escribió: "El humor social, que durante dos años acompañó con esperanza a las reformas económicas basadas en la disciplina fiscal y la libertad, se está transformando en desilusión y angustia".

Pese a ese diagnóstico, respaldó la orientación general del Gobierno, aunque reclamó modificaciones en las políticas monetaria, cambiaria y fiscal para favorecer la recuperación y evitar mayores desequilibrios económicos.

A su juicio, las privatizaciones, las concesiones de obra pública y los proyectos de infraestructura podrían impulsar la actividad, siempre que encuentren condiciones económicas adecuadas que faciliten su desarrollo y les otorguen "fluidez".

Por qué Cavallo pidió flexibilizar el déficit cero

Uno de sus principales cuestionamientos apunta a exigir equilibrio presupuestario incluso cuando una contracción económica reduce la recaudación tributaria y limita los recursos disponibles para sostener el gasto público.

Para Cavallo, profundizar los recortes en ese escenario puede agravar la recesión y dificultar la recuperación posterior, en lugar de contribuir a una trayectoria fiscal sostenible.

Por eso, advirtió: "La disciplina fiscal es muy importante para la estabilidad y el crecimiento, pero no hay que confundir disciplina fiscal con déficit cero en todas las fases del ciclo económico".

El exministro definió como procíclica una estrategia que obliga al Estado a reducir gastos cuando caen los ingresos tributarios, porque ese ajuste puede intensificar las dificultades económicas.

Según advirtió, esa dinámica podría provocar que "el equilibrio fiscal se transforme en una quimera".

Como alternativa, propuso que la deuda pública aumente durante las fases descendentes del ciclo económico y disminuya cuando la recuperación permita recomponer los ingresos y alcanzar resultados superavitarios en las cuentas públicas.

Una vez consolidada la estabilidad, sostuvo que el endeudamiento debería avanzar al ritmo del ingreso nacional y conservar una proporción constante respecto del tamaño de la economía, para mantener una relación sostenible.

Cavallo también consideró que admitir un déficit moderado hasta las elecciones del próximo año podría evitar una profundización recesiva sin representar un abandono de las reformas económicas.

En ese sentido, escribió: "Si para evitar un clima recesivo se incurre en algún déficit fiscal y la deuda pública debe aumentar en forma moderada, eso no significará un retroceso en el plan de reformas económicas".

Sin embargo, aclaró que ese desequilibrio no debería financiarse mediante emisión monetaria y rechazó que el Banco Central cubra las necesidades del sector público creando dinero: "Lo que debe evitarse en forma rigurosa es que el Banco Central tenga que emitir dinero para financiar al sector público".

Qué propone Cavallo para eliminar el cepo y acumular reservas

El segundo eje de sus críticas comprende los controles de capitales y la acumulación de divisas, dos aspectos que considera necesario modificar para normalizar el funcionamiento cambiario y mejorar las condiciones empresariales.

Aunque el Banco Central compró más de u$s14.500 millones durante 2026, el economista cuestionó que las compañías todavía enfrenten restricciones para operar y convertir sus fondos dentro del mercado cambiario.

Frente a ese escenario, reiteró que levantar todos los controles y modificar el mecanismo de acumulación de reservas permitiría mejorar las expectativas sin perjudicar la desaceleración inflacionaria.

En su blog, sostuvo: "Personalmente sostengo, desde hace más de un año, que la eliminación completa del cepo y la acumulación de reservas financiadas con emisión monetaria, lejos de atentar contra la desinflación, ayudaría a consolidar expectativas de estabilidad".

La propuesta difiere del enfoque oficial, que procura limitar la expansión monetaria para sostener la desaceleración de los precios y evitar que una mayor cantidad de pesos presione sobre la inflación.

Cavallo argumentó que comprar reservas mediante emisión permitiría reducir el riesgo país y las tasas de interés en pesos, favoreciendo el consumo y la inversión en sectores y regiones que todavía no reciben los beneficios del RIGI.

Además, afirmó que existe capacidad instalada subutilizada suficiente para absorber una recuperación de la actividad sin generar presiones relevantes sobre los precios, de acuerdo con su interpretación del escenario económico.

Por qué Cavallo reclama libertad para los mercados financieros

El economista vinculó la normalización cambiaria con la necesidad de ofrecer previsibilidad sobre la continuidad del programa económico, basado en la disciplina fiscal, la disciplina monetaria y la libertad de los mercados.

También cuestionó que la apertura se limite a los mercados de bienes y servicios, sin extenderse plenamente a las operaciones monetarias, cambiarias y financieras, que considera centrales para el funcionamiento económico.

Sobre ese punto, sostuvo: "El funcionamiento de mercados monetario, cambiario y financiero libres es aún más importante que la completa libertad en todos los otros mercados".

Para Cavallo, las restricciones que impiden transformar el ahorro en financiamiento para inversiones perjudican la asignación de recursos y limitan las posibilidades de crecimiento de los distintos sectores productivos.

También planteó la necesidad de trasladar capital y empleo desde actividades en retroceso hacia sectores con perspectivas de expansión, un proceso que requiere reglas estables y previsibles para orientar las decisiones económicas.

En ese sentido, advirtió sobre los efectos de las decisiones discrecionales: "Buenas reglas de juego abonan expectativas positivas, intervenciones discrecionales e impredecibles, sólo acentúan la incertidumbre y la desorientación", concluyó.