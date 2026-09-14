Análisis internacional señala riesgos para la estabilidad de Argentina e insiste en la necesidad de proteger a los sectores menos favorecidos

El semanario reconoce la baja inflación (161% a 34%) pero advierte por el desempleo y la baja aprobación (37%).

The Economist volvió a criticar la gestión de Javier Milei y sostuvo en un nuevo editorial que Argentina necesita "menos gritos y más crecimiento" si el presidente libertario quiere sostener su programa económico hasta las elecciones de 2027.

En su edición impresa, el semanario británico tituló el texto "Argentina necesita menos gritos y más crecimiento" y advirtió sobre el bajo nivel de aprobación del mandatario, golpeado por el deterioro de los salarios y del empleo formal.

"Pan y manteca, no fanfarronadas", señaló el editorial, que plantea que Milei debe combinar el sostenimiento del ajuste con medidas que atiendan las consecuencias sociales de las reformas.

Qué logros reconoce The Economist y qué límites marca

El semanario repasó los tres años de gestión libertaria y reconoció que la inflación bajó de 161% en el mes previo a la asunción a un nivel cercano al 34% interanual hacia julio.

También destacó que la economía se encamina a cerrar su segundo año consecutivo de crecimiento, algo que no ocurría de forma sostenida desde 2008, y remarcó que "Milei demostró que estaban equivocados" quienes dudaban del programa al inicio.

Sin embargo, el editorial advierte que, pasados tres años, "muchas personas todavía enfrentan dificultades". Según el texto, el temor a perder el trabajo desplazó a la inflación como principal preocupación para buena parte de la sociedad, un diagnóstico que coincide con relevamientos de opinión pública recientes: la consultora AtlasIntel midió en agosto una aprobación presidencial de 37%, cerca del piso de todo el mandato, mientras que el desempleo superó a la inflación como principal problema económico percibido por los votantes.

En la misma línea, el Monitor de Humor Social y Político de D'Alessio IROL y Berensztein ubicó la desaprobación de la gestión en 57%, el peor registro desde que Milei asumió.

"Ser más libertario, no menos" y el pedido de mostrar empatía

The Economist planteó que el Gobierno debe usar los resultados obtenidos contra la inflación para impulsar un crecimiento más rápido de la actividad, aunque eso implique una desaceleración más lenta de los precios. "Es el momento de construir sobre los cimientos que estableció y concentrarse más en el crecimiento", remarcó el editorial.

"La forma más evidente de resolver esto consiste en ser más libertario, no menos", sostuvo la publicación, que pidió eliminar de una vez los controles de capital vigentes y que el Banco Central deje de intervenir en el mercado cambiario para sostener el dólar. Según el argumento del semanario, ese paso favorecería al crédito y, en consecuencia, a la inversión, la actividad y el empleo.

Malvinas, corrupción y el pedido de empatía hacia los hogares

El editorial también cuestionó que Milei utilice la causa Malvinas para revertir el deterioro de su imagen y correr el eje de los problemas económicos no resueltos y de las denuncias de corrupción que afectan a su entorno. "Es difícil denunciar a la 'casta' corrupta cuando tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias", apuntó el texto.

"Milei debería mostrar algo de empatía", continuó el editorial, que le pidió al presidente reconocer las dificultades que atraviesan los hogares argentinos por el empleo, los salarios y el recorte de subsidios, ya que "el destino de su proyecto puede depender de encontrar ese equilibrio".

Sin un giro en esos frentes, The Economist concluyó que el "remarcable experimento liberal" de Milei corre riesgo de un rechazo en las urnas que le ponga fin en 2027.