La declaración se produjo en la previa de la presentación del Presupuesto 2027, en un contexto de inflación en baja y tensiones por el consumo interno

La postura oficial prioriza la estabilidad macroeconómica, aunque reconoce la caída del consumo interno en sectores clave.

Ravier defendió el ajuste fiscal y desregulaciones, atribuyendo la inflación del 1,7% en agosto de 2026 a la política actual.

Vocero Adrián Ravier descartó el “plan platita” en Argentina, afirmando que el gobierno de Javier Milei mantendrá el equilibrio fiscal.

El vocero presidencial Adrián Ravier descartó de plano la posibilidad de implementar un "Plan Platita" en la economía argentina.

Ravier ratificó que el gobierno de Javier Milei mantendrá su apoyo a la política de equilibrio fiscal, monetario y cambiario como pilares de su estrategia.

La declaración se produjo en la previa de la presentación del Presupuesto 2027, en un contexto de inflación contenida y tensiones por el bajo consumo interno.

El vocero de Milei descartó que el Gobierno implemente un nuevo "plan platita"

En conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier fue enfático: "Nunca con Javier Milei va a haber un plan platita".

Según el vocero, ese tipo de medidas —asociadas históricamente a transferencias directas de dinero para estimular el consumo en períodos electorales— fracasaron en todos los gobiernos que las aplicaron.

"El plan platita va a fracasar siempre, es la historia de este país: militares, radicales, peronistas. No vamos a volver a ese esquema", sostuvo.

Adrián Ravier fue contundente al hablar del futuro económico antes de las elecciones 2027. (Imagen creada con IA)

Por qué el Gobierno reiteró su defensa al modelo económico

Ravier defendió el modelo de ajuste fiscal y desregulaciones, al que atribuyó la reducción de la inflación a 1,7% en agosto de 2026, el nivel más bajo en años.

Indicó que la clave fue "ordenar la macroeconomía y dejar de emitir", en contraste con lo que calificó como errores de gobiernos anteriores que financiaban el déficit con emisión monetaria.

Para el vocero, los controles de precios y los planes de estímulo directo solo licuaron salarios y generaron más inflación.

Reconoció que existen "dos fotos distintas" de la Argentina: una muestra el crecimiento de sectores ligados a las exportaciones y otra, la caída del consumo en la microeconomía, como en la carne, la industria y la construcción.

Sin embargo, pidió mirar "la película" y no la foto negativa, confiando en que el rumbo elegido permitirá consolidar la recuperación en el mediano plazo con disciplina fiscal y desregulación como banderas.

Evitó opinar sobre la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de entregar pagos directos a votantes de cara a las elecciones del 2027, pero subrayó que en la Argentina "eso nunca va a ocurrir mientras Javier Milei sea presidente".

Qué fue el "plan platita" que implementó Sergio Massa

El "plan platita" en Argentina fue un paquete de medidas económicas lanzado en 2021 por Sergio Massa, entonces ministro de Economía, con el objetivo de inyectar dinero en el consumo popular en la previa de las elecciones.

Incluyó bonos, exenciones fiscales, devolución de impuestos y alivios para jubilados, trabajadores de bajos ingresos, monotributistas y pymes.

Básicamente, el programa consistió en bonos extraordinarios para jubilados y beneficiarios de planes sociales, reducción de la carga impositiva a través de cambios en el mínimo no imponible de Ganancias, devolución parcial del IVA en consumos básicos y alivios fiscales para monotributistas y pequeñas empresas.

Asimismo, se otorgaron créditos blandos y subsidios específicos para sectores vulnerables.

El plan buscaba compensar la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación y la depreciación del peso, además de mejorar el humor social en un contexto electoral.

Según estimaciones oficiales, más de 40 millones de personas se vieron alcanzadas por alguna de las medidas, algo que generó un impacto inmediato en el consumo interno.

Quiénes cuestionaron al "Plan Platita"

El "plan platita" fue criticado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que advirtieron que el financiamiento vía emisión monetaria aumentaba la presión inflacionaria y comprometía las metas fiscales.

También se remarcó que la reducción de impuestos como IVA y Ganancias afectó la recaudación de las provincias, generando tensiones con los gobiernos locales.

En el corto plazo, el plan logró inyectar recursos al bolsillo de millones de argentinos y dinamizar el consumo.

Sin embargo, sus efectos se diluyeron rápidamente por la inflación y la falta de confianza macroeconómica, algo que impidió que se transformara en un motor sostenido de crecimiento.

En el plano político, el término "plan platita" quedó asociado a medidas de corte populista y de impacto electoral inmediato.