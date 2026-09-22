Armar un presupuesto, controlar los gastos y comenzar con montos accesibles son las claves para transformar el ahorro en una estrategia de inversión

La constancia y reinvertir las ganancias generan resultados sólidos, no se requiere ser experto en finanzas.

Expertos de Sumar Inversión explican cómo empezar a invertir con u$s100 y mantener la estrategia.

Ordenar las finanzas personales es el primer paso para invertir; registra ingresos, gastos y deudas.

Ordenar las finanzas personales y empezar a invertir son dos pasos que pueden ayudar a cumplir objetivos económicos.

Banco del Sol y Sumar Inversión reunieron algunas recomendaciones para quienes buscan mejorar el manejo de su dinero, desde conocer los gastos mensuales hasta comenzar a invertir con montos accesibles.

Antes de pensar en una inversión, es necesario conocer la situación financiera personal. Para eso, se pueden registrar:

Ingresos

Gastos fijos

Deudas

Ahorros existentes

Con esos datos, es posible armar un presupuesto y definir objetivos según el plazo. Pagar una deuda puede ser una meta de corto plazo, mientras que un viaje o el cambio de auto pueden requerir varios meses. Comprar una vivienda o planificar el retiro son objetivos de más largo plazo.

Una vez definido el presupuesto, una alternativa es separar una parte del ingreso apenas se cobra. El porcentaje dependerá de cada situación, pero la clave está en establecer un monto que pueda mantenerse todos los meses.

También conviene revisar periódicamente los gastos para detectar consumos innecesarios. Las compras impulsivas y los gastos hormiga pueden reducir el dinero disponible para el ahorro.

Una de las claves de ahorro es comenzar con montos accesibles

Cómo dar el primer paso en una inversión

Cuando existe un monto excedente, se puede analizar qué hacer con ese dinero. Hay distintas alternativas y la elección depende del objetivo, el plazo y el nivel de riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir.

Desde Sumar Inversión, plataforma de inversión inmobiliaria que opera en la Argentina y España, destacan que no es necesario esperar a reunir una gran cantidad de dinero.

El monto mínimo para invertir en la plataforma es de u$s100 y, según datos de la compañía, el 40% de sus usuarios comienza con ese importe.

"La gente no necesita un título en finanzas para invertir bien, necesita un sistema simple y previsible. Cuando bajás la barrera de entrada y sacás la jerga innecesaria, la inversión deja de ser un privilegio de pocos y se convierte en un hábito más", sostuvo Víctor Zabala, CEO de Sumar Inversión.

El recorrido puede continuar con una mayor diversificación. El monto promedio que un usuario mantiene invertido en la plataforma es de u$s3.700, mientras que el 35% de la base tiene dinero en más de un proyecto.

Para la compañía, este comportamiento muestra una evolución desde una primera inversión de bajo monto hacia una estrategia con varios proyectos, sin necesidad de buscar un momento específico del mercado.

Reinvertir las ganancias y sostener la estrategia

El último paso es mantener el hábito y decidir qué hacer con los rendimientos obtenidos. Una posibilidad es reinvertirlos para seguir aumentando el capital destinado a las inversiones.

Según Sumar Inversión, el 95% de los usuarios que retira ganancias de un proyecto vuelve a invertirlas en la plataforma. Además, el promedio de permanencia de sus usuarios es de dos años.

No se trata de acertarle a un timing perfecto de mercado ni de dedicarle horas a analizar gráficos. Se trata de entender que invertir de a poco y de forma constante genera resultados mucho más sólidos que esperar el momento ideal.

De esta manera, la planificación financiera no empieza directamente con una inversión. Primero requiere conocer los números personales, establecer prioridades y generar capacidad de ahorro.

Con esa base, cada persona puede evaluar qué alternativas se ajustan mejor a sus objetivos y transformar el ahorro en una estrategia de más largo plazo.