Con 46 votos a favor, el Senado aprobó la reforma del BCRA pero con modificaciones que obligan al proyecto a una nueva revisión en la Cámara baja

Regresa a Diputados, que deberá aceptar las modificaciones o insistir con la versión original, requiriendo 2/3 de los votos.

El Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto regresa ahora a la Cámara de Diputados en segunda revisión, donde el Gobierno enfrentará un dilema: aceptar las modificaciones o insistir con la versión original, para lo cual necesitará dos tercios de los votos, la misma contundencia que alcanzó la Cámara alta con 46 votos a favor y 22 en contra.

La iniciativa, que había obtenido media sanción en Diputados el pasado 26 de agosto, establece que la misión primaria y fundamental de la autoridad monetaria será preservar el valor de la moneda, un mandato único que reemplaza los objetivos múltiples vigentes desde 2012, cuando se habían incorporado metas como el empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social.

El cambio más relevante que introdujo el Senado alcanza al mecanismo de designación y remoción de las autoridades del BCRA, uno de los puntos más cuestionados del texto que llegó desde la Cámara baja, que exigía el voto de dos tercios de ambas Cámaras para destituir directores, una barrera que se consideraba prácticamente infranqueable.

Qué cambió el Senado en la reforma del Banco Central

La modificación acordada entre los bloques reemplaza esa exigencia por la mayoría absoluta (la mitad más uno del total de los miembros) y concentra la potestad exclusivamente en el Senado, tanto para aprobar los pliegos de los candidatos que envíe el Ejecutivo como para avalar una eventual remoción dispuesta por la Presidencia. Los directores, además, tendrán un mandato de seis años.

El senador Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del oficialismo, sostuvo que "esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo".

Javier Milei celebró la aprobación desde sus redes sociales apenas terminó la votación: "Comienza el fin de la inflación. VLLC!", publicó el presidente en X.

Cuáles son las prohibiciones que establece la nueva ley del BCRA

El proyecto mantiene intactos los ejes centrales que venían de Diputados y que apuntan a blindar el balance de la entidad monetaria, con tres prohibiciones que alteran la relación histórica entre el Banco Central y el Tesoro.

La primera es el fin de los adelantos transitorios , la herramienta que las distintas administraciones utilizaron durante décadas para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal, un mecanismo que según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) colocará a la Argentina entre los marcos regulatorios más estrictos de América Latina en materia de financiamiento directo al Estado

, la herramienta que las distintas administraciones utilizaron durante décadas para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal, un mecanismo que según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) colocará a la Argentina entre los marcos regulatorios más estrictos de América Latina en materia de financiamiento directo al Estado También se prohíbe la compra de títulos públicos en el mercado primario y la transferencia al Tesoro de ganancias contables originadas en la depreciación del peso o revaluaciones del oro, una vía utilizada históricamente para girar al fisco resultados ficticios derivados de devaluaciones

y la transferencia al Tesoro de ganancias contables originadas en la depreciación del peso o revaluaciones del oro, una vía utilizada históricamente para girar al fisco resultados ficticios derivados de devaluaciones Los resultados del BCRA deberán destinarse a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública, y se dispone la eliminación de instrumentos como las letras intransferibles, que a abril de 2025 sumaban u$s69.400 millones

Qué implica la reforma para la independencia del Banco Central

El IIF había advertido, en un análisis publicado a principios de septiembre, que de concretarse la reforma la Argentina pasaría de ser una excepción regional a acercarse a uno de los marcos regulatorios más exigentes del continente, en línea con los modelos de Perú, Chile y México, donde los bancos centrales priorizan la estabilidad de precios y tienen restricciones severas al financiamiento del Estado.

Sin embargo, el organismo internacional subrayó que la credibilidad del BCRA "dependerá de una implementación consistente, una disciplina fiscal sostenida y un respaldo político duradero", y fue contundente: "La prueba definitiva será política, no legal".

Desde el PRO, el jefe de bancada Martín Goerling resumió el apoyo en tres ejes: el fin del organismo como "cajero automático del Estado", el fin de la "contabilidad mágica" de utilidades y el mandato único de preservar la moneda. El radical Eduardo Vischi respaldó la iniciativa pero dejó una advertencia: "El equilibrio fiscal sin crecimiento tampoco es bueno, es como la paz de los cementerios".

Qué viene ahora y cuándo se define la reforma del BCRA

La pelota queda en la cancha de Diputados, que solo tiene dos opciones constitucionales: aceptar la totalidad de las modificaciones introducidas por el Senado o insistir con su versión original, algo que requeriría dos tercios de los votos.

La votación en general del Senado alcanzó justamente esa proporción, lo que marca el piso que la Cámara baja necesitaría superar si opta por rechazar los cambios.

La reforma también incorpora la declaración de inembargabilidad de las reservas internacionales, habilita operaciones con títulos y divisas a precios de mercado para regulación financiera y concentra en el BCRA la fiscalización integral de los sistemas de pago y las cámaras compensadoras, un punto que puede tener impacto directo en bancos, billeteras virtuales y el ecosistema fintech.