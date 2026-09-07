El creador de la Convertibilidad le dejó tres sugerencias al Presidente: por qué emitir para comprar reservas no traerá inflación.

El respaldo al rumbo fiscal y la advertencia sobre los límites de un programa puramente monetarista volvieron a confluir en el análisis de Domingo Cavallo.

El exministro de Economía sostuvo que el sendero trazado por la gestión de Javier Milei es el adecuado para frenar la suba de precios, pero remarcó que la desaceleración inflacionaria debe articularse de manera impostergable con la reactivación productiva y el crecimiento sostenido de la actividad.

Para el economista, la expectativa oficial de traccionar la recuperación exclusivamente a través de los grandes proyectos energéticos, mineros o agrícolas acogidos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contiene una cuota de ilusión coyuntural, explicada por las cotizaciones internacionales favorables.

En ese sentido, advirtió que el salto de productividad no llegará solo desde los enclaves exportadores, sino mediante una reorganización integral de toda la estructura empresarial que demanda crédito accesible e inversión transversal.

En declaraciones televisivas a Canal 26, el extitular del Palacio de Hacienda estructuró sus sugerencias al Poder Ejecutivo en torno a tres ejes operativos:

La eliminación del cepo cambiario con libre circulación de la divisa

con libre circulación de la divisa Una estrategia agresiva de acumulación de reservas en el Banco Central

en el Banco Central La articulación de un sistema financiero orientado a recrear el crédito para el sector privado.

¿Por qué Cavallo reclama eliminar el cepo y dar curso legal al dólar?

La primera recomendación del exfuncionario apunta a desmontar las trabas cambiarias sin excepciones corporativas y formalizar la competencia de monedas que el oficialismo planteó durante la campaña electoral:

Extender las ventajas del RIGI a toda la plaza productiva: Cavallo planteó que beneficios críticos otorgados a las grandes corporaciones, como la libre disponibilidad de las divisas generadas por exportaciones, deben concederse de forma inmediata a la totalidad del entramado económico

Apertura irrestricta de capitales: Para dinamizar la inversión, consideró indispensable levantar las restricciones al movimiento de fondos y remover de cuajo el cepo que todavía pesa sobre las empresas locales e internacionales

Moneda de curso legal plena: El creador del Plan de Convertibilidad insistió en otorgar al dólar carácter de moneda de curso legal para todo tipo de operaciones. Su propuesta contempla la firma de contratos comerciales y financieros de mediano y largo plazo bajo reglas idénticas a las del peso, abarcando depósitos, líneas de crédito e incluso la posibilidad de que las empresas pacten salarios directamente en moneda extranjera

¿Cómo debería el Banco Central acumular reservas sin generar inflación?

El segundo eje de debate aborda la reticencia de la autoridad monetaria a emitir pesos para recomprar divisas en el mercado oficial. Frente al argumento de que la inyección de moneda local convalidaría presiones inflacionarias, el exministro calificó esa postura como un temor infundado y contraproducente.

Cavallo explicó que la liquidez volcada para engrosar las arcas del BCRA produce un efecto virtuoso sobre las expectativas del mercado: al consolidar un colchón de reservas contundente, el indicador de riesgo país se descomprime de forma acelerada.

Esta baja no solo abarata el costo del financiamiento soberano para renovar compromisos externos, sino que reduce de inmediato las tasas de interés que las empresas privadas deben convalidar para financiar obras y bienes de capital.

Al analizar las reservas actuales, el economista diferenció el stock estático de la capacidad prestable: advirtió que, si bien existen divisas dentro del circuito formal y depositadas en la autoridad monetaria, gran parte de esos fondos hoy no se canalizan para generar financiamiento genuino en la economía real.

¿Qué paralelismo trazó el exministro con el inicio de la Convertibilidad en 1991?

Para sustentar la necesidad de empujar la actividad sin demoras, Cavallo recordó el esquema de liberalización financiera puesto en marcha el 1 de abril de 1991. En aquel primer ejercicio, el ritmo de inflación retrocedió a una pauta cercana al 20% anual -apenas por encima del 1% mensual- mientras el Producto Bruto Interno (PBI) experimentaba una expansión real del 10%.

Frente a la objeción de que flexibilizar los controles cambiarios podría recalentar la plaza monetaria y disparar una nueva corrida cambiaria, el economista tildó el dilema de falso. Citando los fundamentos de su tesis doctoral, remarcó que las recetas de estabilización basadas exclusivamente en el ajuste monetario suelen derivar en escenarios de estanflación, demorando la baja de precios a costa de inducir cuadros recesivos severos.

El cierre de la advertencia de Cavallo apuntó a la conducción económica de cara al ciclo electoral de 2027: señaló que algunos funcionarios justifican la cautela cambiaria por temor a maniobras desestabilizadoras sobre la cotización del dólar, un diagnóstico que consideró injustificado dada la cantidad de divisas presentes en el mercado. Para el extitular de Hacienda, organizar un marco financiero y cambiario previsible es la única vía para derrumbar la inflación y asegurar que la economía ingrese en una fase de crecimiento antes de que el calendario político vuelva a tensionar las expectativas.