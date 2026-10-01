Octubre llega con aumentos en prepagas, transporte, alquileres, peajes y agua, mientras todavía resta conocer los nuevos valores de luz y gas

Las prepagas aplicarán subas de hasta 4,9% y el transporte porteño y bonaerense aumentará 3,7% y 3,6%.

Suben los gastos de los hogares argentinos en octubre por aumentos en prepagas, transporte, alquileres y agua.

Octubre llega con una nueva presión sobre los gastos mensuales de los hogares argentinos, porque distintos servicios y contratos modificarán sus valores desde el primer día del mes.

Prepagas, transporte, alquileres y agua ya tienen incrementos definidos, mientras todavía resta conocer los cuadros definitivos correspondientes a las tarifas de luz y gas para octubre en cada jurisdicción.

Qué aumentos llegan a los hogares argentinos en octubre

La magnitud de las subas dependerá del mecanismo previsto para cada servicio, ya que algunos valores se actualizan mediante fórmulas mientras otros responden a decisiones de empresas o autoridades regulatorias.

El transporte porteño y bonaerense aplicará fórmulas que combinan el último dato disponible de inflación del INDEC con un adicional de dos puntos porcentuales, generando incrementos superiores al IPC de agosto.

La medicina prepaga tendrá un comportamiento diferente, porque las principales compañías definieron porcentajes propios que varían según el plan, la región o las condiciones específicas de cada afiliado.

Los contratos de alquiler que todavía utilizan el Índice de Contratos de Locación también tendrán modificaciones, aunque los acuerdos celebrados bajo el régimen actual pueden establecer libremente su mecanismo de actualización.

En energía, todavía resta conocer los cuadros tarifarios definitivos de octubre, mientras AySA aplicará una suba de 2,17% en el servicio de agua desde el comienzo del mes.

Cuánto aumentan las prepagas en octubre

Las compañías de medicina prepaga ya informaron sus nuevos valores para octubre y cargaron los datos correspondientes en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Aunque la mayoría de los incrementos se ubicará alrededor del 2%, existen diferencias importantes entre empresas, con Omint como la compañía que aplicará el porcentaje máximo informado para este mes.

Los principales ajustes comunicados para octubre son los siguientes:

OSDE: entre 1,9% y 2,1%, según el plan.

entre 1,9% y 2,1%, según el plan. Hospital Alemán: 1,9%.

1,9%. Hospital Italiano: 2,1%.

2,1%. Swiss Medical: 2%.

2%. Sancor Salud: entre 2,06% y 2,81%, dependiendo del plan y la región.

entre 2,06% y 2,81%, dependiendo del plan y la región. Galeno: 2,4%.

2,4%. Omint: hasta 4,9%.

En determinados casos, las modificaciones no solamente alcanzarán la cuota mensual, sino que también se trasladarán a los copagos asociados con las prestaciones médicas utilizadas por los afiliados durante octubre.

Por ese motivo, el impacto final sobre cada usuario dependerá tanto del porcentaje aplicado sobre su plan como de las condiciones particulares de la cobertura contratada y los servicios utilizados.

Cuánto costarán colectivos y subte desde el 1 de octubre

El transporte público tendrá nuevos valores desde este jueves, con incrementos derivados de los mecanismos de actualización implementados por la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia.

En el caso bonaerense, el aumento será de 3,6% y surgirá de combinar el último dato de inflación del INDEC, correspondiente a agosto, con dos puntos porcentuales adicionales.

Las tarifas de las líneas provinciales del AMBA, para usuarios con SUBE registrada, quedarán de la siguiente manera:

0 a 3 kilómetros: $1.206,39.

$1.206,39. 3 a 6 kilómetros: $1.357,18.

$1.357,18. 6 a 12 kilómetros: $1.507,98.

$1.507,98. 12 a 27 kilómetros: $1.809,58.

En CABA, los colectivos tendrán una actualización de 3,7% y posteriormente continuarán con ajustes mensuales calculados mediante el IPC del INDEC más dos puntos respecto de la tarifa anterior.

Los nuevos valores porteños serán:

0 a 3 kilómetros: $920,48.

$920,48. 3 a 6 kilómetros: $1.022,81.

$1.022,81. 6 a 12 kilómetros: $1.101,59.

$1.101,59. 12 a 27 kilómetros: $1.180,44.

El subte aumentará 3,6% y llevará el boleto general desde $1.753 hasta $1.817, mientras el incremento acumulado durante 2026 llegará a 50,66%, frente al 33,5% de inflación acumulada.

Las tarifas especiales quedarán establecidas de la siguiente manera:

Tarifa Social: $635,95.

$635,95. Tarifa estudiantil: $254,38.

$254,38. Premetro: $635,95.

Los pasajeros frecuentes conservarán descuentos progresivos, mientras SBASE mantendrá los pases gratuitos destinados a determinados grupos y el boleto estudiantil sin costo durante octubre.

Los beneficios para pasajeros frecuentes serán:

21 a 30 viajes: 20% de descuento.

20% de descuento. 31 a 40 viajes: 30% de descuento.

30% de descuento. Desde 41 viajes: 40% de descuento.

Los pases gratuitos continuarán para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantados y pacientes en lista de espera, además del boleto estudiantil gratuito vigente.

En los trenes del AMBA todavía no existe un cuadro tarifario oficial para octubre, porque el cronograma de la Resolución 27/2026 llegaba solamente hasta septiembre.

El último aumento ferroviario se produjo el 1 de septiembre, cuando el boleto mínimo alcanzó $480 con SUBE registrada después de una suba de 14,29%, y los nuevos valores deberán publicarse próximamente en el Boletín Oficial.

Cuánto suben alquileres y servicios

Los contratos de alquiler que todavía utilizan el ICL del Banco Central tendrán ajustes según la frecuencia acordada, mientras los nuevos contratos pueden establecer libremente plazo, periodicidad e índice.

Para octubre, los porcentajes correspondientes al ICL serán diferentes según el intervalo elegido entre las partes del contrato:

Trimestral: 6,72%.

6,72%. Cuatrimestral: 9,83%.

9,83%. Semestral: 17,04%.

17,04%. Anual: 31,67%.

Sobre un alquiler de $600.000, esos porcentajes llevarán el monto a $640.320 trimestralmente, $658.980 cuatrimestralmente, $702.240 semestralmente y $790.020 anualmente, respectivamente.

En electricidad y gas todavía no fueron publicados los cuadros tarifarios definitivos de octubre, que el ENReGE difunde mensualmente para Metrogas, Naturgy BAN, Edenor y Edesur en el Boletín Oficial.

Durante agosto, Edenor había aumentado 1,78% y Edesur 1,71%, mientras el gas acumulaba en julio una suba promedio de 3,01%, antes de conocerse los nuevos valores de octubre.

Además, la reforma del régimen de zonas frías ya fue convertida en ley por el Senado y reducirá el subsidio de gas de entre 30% y 50% para más de un millón de usuarios.

El cambio alcanzará a usuarios de 11 provincias ubicadas fuera de Patagonia, quienes dejarán de recibir automáticamente ese beneficio y pasarán al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Finalmente, AySA aumentará 2,17% sus tarifas durante octubre, después de que el coeficiente K del ERAS pase de 2.326,1757 en septiembre a 2.376,5912.

La actualización surge de una fórmula polinómica que combina el Índice de Salarios, el IPIM y el IPC, mientras el tope mensual de 3% dejó de aplicarse desde septiembre.