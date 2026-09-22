La billetera de Banco Provincia incorpora la nueva función para evitar el uso de tarjetas y recargas previas. Todos los detalles, a continuación

La medida, impulsada por BCRA, simplifica el abono sin recargas ni tarjetas físicas, impulsando los pagos digitales.

La función opera en subtes de CABA y colectivos compatibles con SUBE, expandiéndose a ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca.

Cuenta DNI, de Banco Provincia, ya permite pagar el transporte público usando códigos QR, debitando el viaje directo de tu saldo.

Cuenta DNI, la billetera digital desarrollada por Banco Provincia, habilitó una nueva función para que sus usuarios puedan pagar sus viajes en el transporte público mediante un código QR generado desde la aplicación, sin necesidad de tarjetas físicas ni recargas previas.

La billetera digital suma así una nueva modalidad de pago que debita el importe del viaje de forma directa del saldo disponible en la cuenta.

La función ya está operativa en la red de subte de la Ciudad de Buenos Aires y en todas las líneas de colectivos que cuentan con terminal de cobro para tarjeta SUBE.

Se trata de una alternativa adicional al pago con NFC, que la aplicación había incorporado meses atrás, y amplía las opciones para abonar los desplazamientos diarios sin depender del efectivo o de la tarjeta plástica.

La novedad llega en el contexto de la implementación del QR interoperable (VQR), un estándar regulado por el Banco Central (BCRA) que permite usar cualquier billetera virtual habilitada para pagar boletos de transporte.

Con esta incorporación, Cuenta DNI refuerza su posición como una de las billeteras más utilizadas del país para el pago de pasajes.

Qué es el pago con QR en Cuenta DNI y cómo funciona

El nuevo sistema permite generar un código QR desde la aplicación y presentarlo ante el lector habilitado del colectivo o la estación de subte al momento de viajar.

A diferencia del pago con NFC, esta modalidad no requiere acercar el celular al validador de forma automática, sino escanear el código para completar la operación.

El débito se realiza con el dinero disponible en la cuenta, sin necesidad de cargar saldo previamente como ocurre con la tarjeta SUBE tradicional.

Según los términos y condiciones publicados por Banco Provincia, el servicio se ajusta a la normativa vigente del BCRA para pagos de transporte mediante QR interoperable.

Una vez que la operación es validada por el operador del sistema de transporte, el viaje queda habilitado y el registro se procesa de forma automática.

El movimiento correspondiente puede verse reflejado en el resumen de la cuenta dentro de las 72 horas posteriores al pago.

Cuenta DNI permite ahora pagar el transporte público vía QR (Fuente: Imagen creada con IA)

Dónde ya se puede pagar el boleto con QR

La funcionalidad está disponible en toda la red de subte porteño y en las líneas de colectivos —nacionales, provinciales y municipales— que ya cuentan con la terminal de cobro compatible con SUBE.

Entre las líneas de mayor uso donde ya funciona esta modalidad se encuentran la 60, 92, 126, 129, 148, 152 y 168, entre muchas otras que fueron sumando la tecnología de manera progresiva.

El sistema también llegó a distintas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Necochea.

La incorporación de estas localidades refleja el avance de la digitalización del transporte público más allá del AMBA.

Esta expansión responde, además, al objetivo oficial de universalizar los pagos electrónicos en trenes, subtes y colectivos de todo el país.

Cada empresa de transporte debió adaptar sus validadores para aceptar el nuevo estándar de QR antes de habilitar el servicio a sus pasajeros.

Cómo pagar un viaje con QR desde la aplicación

Para utilizar esta herramienta, el usuario deberá ingresar a la aplicación Cuenta DNI y seleccionar la opción "Pagar viaje con QR", disponible dentro del menú "Más opciones".

El siguiente paso consiste en generar el código QR desde la pantalla del celular, que luego deberá acercarse al lector habilitado en el colectivo o la estación al momento de viajar.

Luego del escaneo, el sistema procesa la operación y el usuario debe esperar la confirmación del pago en la pantalla.

Aquellos usuarios que buscan agilizar el acceso a esta función pueden personalizar los accesos directos de la pantalla principal de la app mediante el ícono del lápiz, ubicando el pago con QR entre las opciones más visibles.

Esta posibilidad de personalización busca reducir los pasos necesarios para completar el pago en el momento de subir al transporte.

La experiencia general del usuario se simplifica frente a los métodos tradicionales, al eliminar la necesidad de recargar saldo con anticipación.

Cómo descargar Cuenta DNI si todavía no la tenés

Cuenta DNI es la billetera digital gratuita de Banco Provincia y puede descargarse desde el celular sin necesidad de acercarse a una sucursal.

La cuenta se crea en pocos pasos utilizando únicamente el DNI de la persona usuaria, algo que simplifica el proceso de alta frente a otras entidades bancarias.

Además de pagar el transporte, la aplicación permite transferir dinero, invertir y enviar fondos a otras cuentas de forma inmediata.

También ofrece acceso a promociones y descuentos exclusivos en comercios de toda la provincia de Buenos Aires.