El organismo destacó que el sistema financiero cuenta con reservas suficientes y familias menos expuestas, al monitorear el repunte en créditos con deudas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) descartó que la suba de la morosidad de los hogares argentinos sea un riesgo para la estabilidad financiera del país, aunque reconoció que monitorea de cerca el fenómeno de cara a la revisión del acuerdo que arranca este mes.

"Estamos siguiendo de cerca el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares; sin embargo, no consideramos que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país", afirmó Julie Kozack, directora de Comunicación del organismo, en una conferencia de prensa en Washington.

La funcionaria explicó que el endeudamiento de las familias argentinas ronda el 8% del PBI, un nivel bajo frente a otros países de la región, y que los bancos locales cuentan con provisiones que cubren más del 85% de la cartera en mora.

Cómo viene subiendo la mora de las familias

El dato que motivó la consulta al FMI no es menor. La irregularidad de los créditos a los hogares viene en alza sostenida desde 2025 y en julio pasado trepó del 12,77% al 12,94%, según la consultora 1816, con subas en 23 de las 30 principales entidades financieras. Se trata del nivel más alto en más de dos décadas, muy por encima del 3,7% que marcaba apenas un año atrás.

La refinanciación de deudas de familias y empresas también tocó niveles récord, una señal de que buena parte de los deudores busca reprogramar cuotas antes que directamente incumplir. El fenómeno preocupa porque puede frenar la recuperación del crédito, la principal herramienta con la que el Gobierno busca reactivar el consumo.

Qué destacó el FMI del programa económico

Más allá de la mora, Kozack volvió a ponderar el rumbo económico bajo la gestión de Javier Milei. Remarcó que la Argentina acumula dos años consecutivos de superávit fiscal primario, algo que no ocurría hacía 15 años, redujo la inflación a cerca del 30% anual y retomó la senda del crecimiento.

También citó el fortalecimiento de las reservas internacionales. En lo que va de 2026, el Banco Central lleva compradas cerca de u$s14.000 millones, por encima de la meta anual de u$s10.000 millones fijada con el FMI, con proyecciones de mercado que apuntan a unos u$s18.000 millones hacia fin de año.

La vocera reconoció, no obstante, que el crecimiento estuvo concentrado en los sectores energético, minero y agrícola, y que tanto el organismo como las autoridades coinciden en la necesidad de ampliar esos beneficios hacia el resto de la economía, con inversión en rutas y sistemas ferroviarios de carga como parte de esa estrategia.

La revisión de septiembre y el pedido de profundizar el crédito

Kozack confirmó que la misión técnica para la tercera revisión del acuerdo con la Argentina comenzará la semana del 21 de septiembre. Entre las prioridades que el FMI le marca al país aparece, otra vez, la necesidad de profundizar los mercados de crédito y desarrollar mecanismos de financiamiento a largo plazo, como el crédito hipotecario.

El organismo también sostuvo que fortalecer el mandato y la independencia del Banco Central contribuiría al proceso de desinflación y, a la larga, a una mejora de los ingresos reales de las familias.

En paralelo a la revisión, el Gobierno negocia con bancos internacionales fondos por unos u$s1.000 millones para afrontar vencimientos de deuda sin salir a los mercados, en un contexto en el que el costo de financiamiento externo volvió a subir para varios países emergentes.