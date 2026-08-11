Tras la baja de la promoción que involucra a la tarjeta, los usuarios del transporte público en el AMBA aún cuentan con diversos descuentos vigentes

Usuarios pueden reducir costos con la Tarifa Social Federal del 55% y reintegros bancarios de hasta el 100% pagando con QR o tecnología NFC.

La Red SUBE mantiene bonificaciones del 50% y 75% en el segundo y tercer viaje en colectivos porteños, siempre dentro de un lapso de 120 minutos.

El Gobierno eliminó el descuento en la Red SUBE para las combinaciones entre tren y subte al ingresar a la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno confirmó la eliminación de un descuento específico de la Red SUBE para determinadas combinaciones entre tren y subte.

Sin embargo, tras la baja de la promoción que involucra a la tarjeta, los usuarios del transporte público en el AMBA aún cuentan con diversos descuentos vigentes, tales como:

Tarifa escalonada en el subte

Beneficios de la Red SUBE en colectivos porteños

Tarifa Social Federal

Reintegros de bancos y billeteras digitales de hasta el 100%

Qué descuentos siguen vigentes para viajar tras los cambios en SUBE

El esquema tarifario del subte mantiene un sistema escalonado para usuarios con SUBE registrada. El pasaje cuesta $1.684 entre 1 y 20 viajes mensuales, pero baja a $1.347,20 desde el viaje 21 (20% de descuento), a $1.178,80 entre 31 y 40 viajes (30%) y a $1.010,40 desde el viaje 41 (40%). El Premetro se mantiene en $589,40.

Aunque se redujeron beneficios en combinaciones con trenes, la Red SUBE sigue vigente en el subte y en 27 líneas de colectivos de la Ciudad.

Esto quiere decir que el primer viaje se paga completo, el segundo tiene un 50% de descuento y el tercero un 75%, siempre que se realicen dentro de los 120 minutos.

Asimismo, continúan vigentes la Tarifa Social Federal, que otorga un 55% de descuento a beneficiarios registrados, y otros pases como:

Boleto Educativo

Tarifa Maestro (31%)

Tarifa estudiantil (14%)

Descuentos en subtes, colectivos y trenes que sobrevivieron al recorte de la Red SUBE (Imagen creada con IA)

Además, se mantiene vigente la gratuidad para jubilados, pensionados, personas con discapacidad y trasplantadas.

Promociones bancarias y billeteras digitales para viajar en transporte público

Por su parte, las entidades financieras y fintech ofrecen reintegros que permiten abaratar o incluso viajar gratis:

Santander + MODO : hasta 100% de devolución en colectivos y subtes pagando con QR, con tope de $16.000 mensuales .

Banco Galicia : 50% de reintegro en colectivos con NFC y tarjetas Mastercard, hasta $15.000 mensuales .

Naranja X : 50% de reintegro en colectivos, subtes y peajes con NFC o QR, con tope de $5.000 mensuales .

Banco Macro: 20% de reintegro en transporte público con QR, hasta $10.000 mensuales

La principal modificación de agosto está relacionada con las combinaciones entre distintos medios de transporte. En determinados casos dejó de aplicarse el descuento del 50% que beneficiaba al segundo viaje cuando el pasajero llegaba a la Ciudad de Buenos Aires en tren y luego utilizaba el subte.

Para aprovechar los beneficios disponibles, los pasajeros deben mantener registrada y actualizada su tarjeta SUBE. El sistema también permite utilizar la SUBE Digital y, en determinados servicios, pagar mediante QR, manteniendo los beneficios asociados a la tarjeta digital.