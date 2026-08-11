Tras la baja de la promoción que involucra a la tarjeta, los usuarios del transporte público en el AMBA aún cuentan con diversos descuentos vigentes
11.08.2026 • 20:15hs • movilidad con descuentos
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El beneficio de SUBE que desapareció y los descuentos que siguen disponibles para viajar
El Gobierno confirmó la eliminación de un descuento específico de la Red SUBE para determinadas combinaciones entre tren y subte.
Sin embargo, tras la baja de la promoción que involucra a la tarjeta, los usuarios del transporte público en el AMBA aún cuentan con diversos descuentos vigentes, tales como:
- Tarifa escalonada en el subte
- Beneficios de la Red SUBE en colectivos porteños
- Tarifa Social Federal
- Reintegros de bancos y billeteras digitales de hasta el 100%
Qué descuentos siguen vigentes para viajar tras los cambios en SUBE
El esquema tarifario del subte mantiene un sistema escalonado para usuarios con SUBE registrada. El pasaje cuesta $1.684 entre 1 y 20 viajes mensuales, pero baja a $1.347,20 desde el viaje 21 (20% de descuento), a $1.178,80 entre 31 y 40 viajes (30%) y a $1.010,40 desde el viaje 41 (40%). El Premetro se mantiene en $589,40.
Aunque se redujeron beneficios en combinaciones con trenes, la Red SUBE sigue vigente en el subte y en 27 líneas de colectivos de la Ciudad.
Esto quiere decir que el primer viaje se paga completo, el segundo tiene un 50% de descuento y el tercero un 75%, siempre que se realicen dentro de los 120 minutos.
Asimismo, continúan vigentes la Tarifa Social Federal, que otorga un 55% de descuento a beneficiarios registrados, y otros pases como:
- Boleto Educativo
- Tarifa Maestro (31%)
- Tarifa estudiantil (14%)
Descuentos en subtes, colectivos y trenes que sobrevivieron al recorte de la Red SUBE (Imagen creada con IA)
Además, se mantiene vigente la gratuidad para jubilados, pensionados, personas con discapacidad y trasplantadas.
Promociones bancarias y billeteras digitales para viajar en transporte público
Por su parte, las entidades financieras y fintech ofrecen reintegros que permiten abaratar o incluso viajar gratis:
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Santander + MODO: hasta 100% de devolución en colectivos y subtes pagando con QR, con tope de $16.000 mensuales.
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Banco Galicia: 50% de reintegro en colectivos con NFC y tarjetas Mastercard, hasta $15.000 mensuales.
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Naranja X: 50% de reintegro en colectivos, subtes y peajes con NFC o QR, con tope de $5.000 mensuales.
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Banco Macro: 20% de reintegro en transporte público con QR, hasta $10.000 mensuales
La principal modificación de agosto está relacionada con las combinaciones entre distintos medios de transporte. En determinados casos dejó de aplicarse el descuento del 50% que beneficiaba al segundo viaje cuando el pasajero llegaba a la Ciudad de Buenos Aires en tren y luego utilizaba el subte.
Para aprovechar los beneficios disponibles, los pasajeros deben mantener registrada y actualizada su tarjeta SUBE. El sistema también permite utilizar la SUBE Digital y, en determinados servicios, pagar mediante QR, manteniendo los beneficios asociados a la tarjeta digital.