La fintech británica recibió el aval para crear un banco en Estados Unidos y prepara una inversión millonaria para acelerar su expansión

La compañía invertirá US$500 millones en EEUU, establecerá su base en Stamford y competirá con bancos tradicionales y fintechs como Chime y Cash App.

La fintech británica supera los 80 millones de clientes y apunta a 100 millones, tras facturar US$6.000 millones y ganar US$2.300 millones en 2025.

Revolut obtuvo la aprobación condicional de la OCC para crear un banco nacional en Estados Unidos y operar plenamente regulada desde 2027.

Revolut recibió una aprobación condicional de la OCC para crear un banco nacional en Estados Unidos, un paso decisivo para controlar directamente su operación financiera y comenzar a funcionar de manera regulada durante 2027.

La autorización todavía exige completar trámites ante la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) y la Reserva Federal, además de cumplir condiciones regulatorias, pero confirma una expansión estratégica hacia uno de los mercados financieros más competitivos.

¿Qué cambia para Revolut con una licencia bancaria?

Fundada en Londres en 2015 por Nik Storonsky y Vlad Yatsenko, Revolut nació como una aplicación para pagos internacionales y cambio de divisas, antes de ampliar rápidamente su oferta financiera para consumidores.

Hoy, la fintech británica reúne cuentas, tarjetas, inversiones, criptomonedas, transferencias y servicios para empresas, una evolución que acompaña una escala superior a 80 millones de clientes globales en numerosos mercados y regiones.

La compañía apunta a alcanzar 100 millones de usuarios hacia mediados de 2027, mientras sus resultados de 2025 mostraron ingresos cercanos a u$s6.000 millones y una ganancia antes de impuestos de u$s2.300 millones.

Su última gran valuación conocida alcanzó u$s75.000 millones después de una operación secundaria de acciones concretada a fines de 2025, reforzando su capacidad financiera para sostener su expansión internacional y crecimiento.

En Estados Unidos, la licencia permitiría ofrecer cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos personales, cambio de moneda y otros productos financieros desde una plataforma única, incluyendo criptomonedas y stablecoins.

Además, Revolut podría conectarse directamente con redes de pagos como ACH y Fedwire, reduciendo su dependencia de intermediarios y buscando transferencias más rápidas, eficientes y previsibles para sus clientes estadounidenses y globales.

Los depósitos también quedarían directamente cubiertos por el seguro de la FDIC, sujetos a las condiciones y límites vigentes del sistema, mientras la fintech completa las autorizaciones necesarias para operar como banco.

¿Cómo busca competir con los bancos de EEUU?

La estrategia busca trasladar el concepto de superapp financiera desarrollado en Europa, concentrando cuentas, tarjetas, pagos, transferencias internacionales, inversiones, crédito, monedas extranjeras y activos digitales dentro de una misma aplicación.

Ese modelo puede atraer especialmente a consumidores que viajan, viven entre distintos países o realizan pagos internacionales, segmentos donde la integración tecnológica puede simplificar las operaciones financieras cotidianas de sus clientes.

Sin embargo, Estados Unidos combina un mercado financiero gigantesco con una competencia intensa, porque Revolut deberá enfrentarse a fintechs consolidadas y bancos tradicionales con relaciones establecidas con millones de consumidores.

Challenger banks como Chime y plataformas como Cash App compiten junto a JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup, todos con marcas reconocidas y productos financieros incorporados a los hábitos estadounidenses.

La principal apuesta de Revolut será demostrar que tecnología, velocidad e integración de servicios pueden modificar comportamientos financieros arraigados frente a alternativas que ya ofrecen cuentas, pagos, crédito e inversiones a millones estadounidenses.

Para acelerar ese desembarco, la compañía anunció una inversión de u$s500 millones durante los próximos años, destinada a impulsar su crecimiento en Estados Unidos y construir una estructura operativa propia en el país.

El plan contempla establecer su base en Stamford, Connecticut, con una inversión inicial cercana a u$s95 millones y unos 160 empleados, bajo el liderazgo de Cetin Duransoy, nombrado CEO estadounidense en marzo.

¿Por qué EEUU es clave para el plan global de Revolut?

Cetin Duransoy llega con experiencia en banca, medios de pago y fintech, tras trabajar en Capital One, Visa y Raisin, un recorrido alineado con las exigencias comerciales y regulatorias del mercado estadounidense.

La ofensiva forma parte de una expansión internacional más amplia, ya que durante 2026 Revolut consiguió licencias bancarias en Reino Unido, Francia, México y Australia, mientras desarrolla proyectos regulatorios en otros mercados.

La compañía busca construir una red bancaria global capaz de conectar con mayor facilidad a clientes de distintos países, integrando progresivamente servicios financieros bajo una misma infraestructura tecnológica y regulatoria.

Estados Unidos ocupa un lugar especial en ese proyecto no solo por el tamaño de su mercado doméstico, sino también porque una licencia bancaria incorporaría uno de los sistemas financieros sofisticados del mundo.

Para Revolut, el desafío excede la apertura de otra operación internacional, porque deberá demostrar que puede transformar su escala, rentabilidad y valuación en una franquicia bancaria competitiva dentro de un mercado altamente exigente.

La aprobación condicional de la OCC representa así la puerta de entrada hacia Wall Street, aunque todavía restan las autorizaciones de la FDIC y la Reserva Federal antes del lanzamiento previsto para 2027.