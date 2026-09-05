River suma nuevas herramientas de Visa para transformar los pagos y ofrecer beneficios exclusivos a socios, hinchas y espectadores
05.09.2026 • 09:36hs • Pagos digitales
Pagos digitales
Visa lleva nuevas soluciones de pago al estadio de River para mejorar la experiencia de socios e hinchas
Visa y River Plate renovaron su alianza hasta 2031, con beneficios exclusivos, hospitalidad, presencia de marca y soluciones tecnológicas destinadas a transformar los pagos y consumos dentro del estadio.
La asociación acompaña la expansión del Monumental como escenario internacional de deportes y música, mientras suma herramientas para generar experiencias más simples, conectadas y seguras para su comunidad.
¿Qué beneficios tendrá la alianza entre Visa y River Plate?
El acuerdo fue presentado por Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa para Cono Sur; Stéfano Di Carlo, presidente de River Plate; e Ignacio Villarroel, vicepresidente del club, quienes destacaron el alcance estratégico del vínculo.
La iniciativa contempla acciones comerciales y experiencias diferenciales para socios, hinchas y espectadores, con beneficios vinculados a las distintas instancias de permanencia dentro del estadio y sus espacios complementarios.
"En Visa hace muchos años que acompañamos al deporte y al entretenimiento porque creemos en su enorme capacidad de conectar a las personas y generar experiencias memorables" señaló Gabriela Renaudo.
"La tecnología está transformando la manera en que vivimos y disfrutamos esos momentos, y trabajamos para que cada interacción sea cada vez más simple, segura y fluida" agregó Renaudo.
"Esta alianza con River Plate nos permite profundizar ese vínculo, acercando más personas a experiencias relevantes, beneficios diferenciales y soluciones innovadoras que agregan valor, potenciando además un ecosistema cada vez más conectado" finalizó Renaudo.
Visa también desplegará su identidad en sectores del Estadio, River Camp y canales oficiales, con activaciones, contenidos y comunicaciones especialmente orientadas a la comunidad riverplatense durante distintas etapas del vínculo.
¿Cómo serán los pagos digitales de Visa en River?
La propuesta incorporará infraestructura y soluciones de Visa para facilitar operaciones cotidianas, desde compras dentro del estadio hasta servicios relacionados con la asistencia a partidos y recitales.
Entre las herramientas previstas figuran los pagos NFC en puntos de venta, además de Click to Pay, tokenización y autenticación biométrica para diferentes transacciones realizadas por los usuarios.
Estas tecnologías podrán aplicarse a la compra de entradas, gastronomía, estacionamiento, cuota social y merchandising oficial, ampliando los canales digitales disponibles para resolver pagos durante cada visita.
"Estamos convencidos de que la combinación entre el vínculo que River tiene con su comunidad y la experiencia de Visa dará lugar a propuestas de gran valor" afirmó Stéfano Di Carlo, Presidente del Club Atlético River Plate.
"Sumar su innovación y sus soluciones a esa cercanía traerá nuevas oportunidades para nuestros socios, hinchas y todo el público que disfruta del estadio, ya sea en un partido o en un recital" agregó Di Carlo.