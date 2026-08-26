El neobanco británico lanzó una moneda estable con paridad 1:1 con el euro que opera bajo la regulación MiCA y sustituye a USDT entre sus clientes europeos

Si EURR capta el 1% de los u$s67.500 millones en saldos de clientes de Revolut, superaría a EURC de Circle como mayor stablecoin en euros.

Bridge, subsidiaria de Stripe, emite el token y gestiona las reservas bajo la regulación MiCA; Revolut dejó de ofrecer USDT en Europa.

Revolut lanzó EURR, su primera stablecoin en euros, en Dinamarca, Polonia y Portugal con expansión prevista a todo el EEE antes de fin de año.

La fintech británica Revolut lanzó EURR, su primera stablecoin vinculada al euro, con el objetivo de conectar a sus más de 80 millones de clientes con las finanzas descentralizadas y posicionarse como puente entre el dinero tradicional y el ecosistema cripto en Europa.

El token, que mantiene una paridad 1:1 con la moneda europea, comenzó a desplegarse este miércoles 26 de agosto entre usuarios seleccionados de Dinamarca, Polonia y Portugal, con planes de expandirse al resto del Espacio Económico Europeo antes de fin de año, según informó la compañía en un comunicado oficial.

La emisión de EURR está a cargo de Bridge Building S.A., subsidiaria de Bridge, la empresa de infraestructura de stablecoins que Stripe adquirió en febrero de 2025, con sede en Luxemburgo, y opera bajo los lineamientos del Reglamento de Mercados de Criptoactivos, conocido como MiCA.

Revolut apunta al trono europeo de stablecoins con su arsenal de 80 millones de clientes

El potencial de EURR para dominar rápidamente el segmento de stablecoins denominadas en euros es considerable. Revolut cerró 2025 con u$s67.500 millones en saldos de clientes y u$s6.000 millones en ingresos, según sus reportes financieros auditados.

El analista Simon Taylor, especialista en finanzas e inteligencia artificial, calculó que si apenas el 1% de esos fondos migrase a EURR, el token superaría de inmediato los u$s460 millones que gestiona EURC de Circle, la actual líder del segmento según datos de CoinMarketCap, y se convertiría en la mayor stablecoin en euros del mercado.

"EURR conecta a 80 millones de clientes de Revolut directamente con las finanzas on-chain", afirmó Emil Urmanshin, responsable de Cripto y Nuevas Apuestas de la compañía.

El ejecutivo añadió que la combinación de escala global e infraestructura bancaria regulada ofrece una utilidad que, a su juicio, no pueden igualar los bancos tradicionales ni las plataformas nativas de criptomonedas.

La stablecoin se integra directamente en la app de Revolut y funcionará inicialmente sobre la red Ethereum, con planes de incorporar soporte para múltiples blockchains y billeteras externas a medida que crezcan la liquidez y la capacidad operativa.

MiCA expulsa a Tether y Revolut aprovecha el vacío con euros digitales

El lanzamiento no es casual: responde directamente a la presión regulatoria que la normativa MiCA ejerce sobre los proveedores de servicios cripto en Europa.

Revolut detuvo las compras de USDT de Tether para clientes del EEE el 6 de julio y fijó como fecha límite el 31 de agosto de 2026 para que los tenedores vendan, transfieran o retiren sus saldos.

EURR llega justo a tiempo para llenar ese vacío, ofreciendo a los usuarios europeos una alternativa denominada en euros que elimina la necesidad de convertir primero a una stablecoin vinculada al dólar, una ruta que durante años dominó la operativa cripto internacional.

Las stablecoins en euros todavía representan una fracción mínima del mercado global. Según datos de DefiLlama, USDT y USDC concentran aproximadamente el 85% de todas las stablecoins en circulación.

Sin embargo, las compatibles con MiCA alcanzaron cerca de u$s900 millones en capitalización a mediados de 2026, y un consorcio de nueve bancos europeos que incluye a ING, UniCredit y CaixaBank trabaja en una stablecoin propia en euros.

La fintech más valiosa de Europa acelera su expansión global mientras prepara su IPO

La compañía describió a EURR como el primer paso de una estrategia de stablecoins multidivisa, aunque no reveló qué monedas respaldarán los próximos tokens. Cada lanzamiento dependerá de vías regulatorias separadas y requisitos específicos de emisión.

Revolut atraviesa un momento de fuerte expansión. En julio, una venta de acciones para empleados la valoró en u$s115.000 millones, lo que la convirtió en la empresa privada más valiosa de Europa.

La firma obtuvo su licencia bancaria completa en el Reino Unido en marzo de 2026, solicitó una carta bancaria nacional en Estados Unidos y recibió una aprobación preliminar en Dubái para ofrecer servicios de activos virtuales.

Iman Olya, responsable de producto de stablecoins de Revolut, indicó que la empresa aplica al espacio cripto el mismo enfoque que utilizó para eliminar las comisiones ocultas por cambio de divisa. Su objetivo con EURR es remover la fricción del movimiento de fondos entre el sistema financiero tradicional y las redes blockchain.