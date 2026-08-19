Según el banco, el mercado está exagerando los riesgos vinculados con la fuerte apuesta de la compañía al ecosistema de inteligencia artificial (IA)

Nvidia prevé invertir u$s300.000 millones en su ecosistema, incluyendo un centro de datos en Ohio para OpenAI, buscando diversificarse ante la competencia.

El banco fijó un precio objetivo de u$s350 por acción, minimizando los riesgos de mercado asociados a la fuerte inversión de la firma en inteligencia artificial.

Bank of America sostiene que las acciones de Nvidia cotizan con un descuento de hasta el 50% frente a su valor real, pese a la volatilidad reciente.

Bank of America (BofA), uno de los principales bancos de los Estados Unidos, considera que las acciones de Nvidia cotizan con un descuento de entre el 34% y el 50% respecto de su valor real, lo que abre una oportunidad atractiva para los inversores.

Según el banco, el mercado está exagerando los riesgos vinculados con la fuerte apuesta de la compañía al ecosistema de inteligencia artificial (IA).

Por qué Bank of America cree que Nvidia vale hasta un 50% más

El informe de Bank of America, elaborado por el analista Vivek Arya, se basa en un análisis conceptual por suma de partes del flujo de caja libre de Nvidia. Allí se concluye que, incluso considerando los riesgos de financiamiento, la acción cotiza con un descuento significativo.

El precio objetivo fijado por la entidad es de u$s350 por acción, frente a los u$s219 en los que se encontraba cotizando a mediados de agosto, tras una caída del 2,5% en medio de un retroceso generalizado de los títulos ligados a la IA.

Nvidia anunció recientemente compromisos de inversión por u$s300.000 millones en su ecosistema de IA, divididos entre u$s70.000 millones en capital y u$s230.000 millones en garantías de valor residual y respaldos financieros.

Entre los proyectos más relevantes se encuentra el desarrollo de un campus de centros de datos en Ohio, con una inversión de hasta u$s105.000 millones, que será arrendado por OpenAI.

Bank of America ve una oportunidad del 50% en Nvidia. (Imagen creada con IA)

Además, la compañía reveló participaciones en SpaceX e Intel, como parte de su estrategia de diversificación frente a los hiperescaladores que desarrollan chips propios.

El banco reconoce que la estrategia de Nvidia conlleva riesgos: si la demanda de IA se desacelera, tanto su tasa de crecimiento como su balance podrían verse presionados.

Sin embargo, también destaca que las condiciones actuales —con sólidas tasas de alquiler de GPU, escasez de capacidad informática y generación de flujo de caja líder en la industria— hacen que la apuesta valga la pena.

Para Bank of America, la "respuesta más contundente" para aliviar las preocupaciones del mercado sería que Nvidia aumente las devoluciones de efectivo a los accionistas, destinando una mayor proporción de su flujo de caja libre a recompras de acciones.

La compañía de semiconductores acumula un avance del 18% en lo que va de 2026, aunque todavía se encuentra un 7% por debajo de su máximo de mayo.