Visa avanza en una alianza estratégica para desarrollar pagos con stablecoins, remesas transfronterizas y nuevas formas de comercio mediante IA

El objetivo es transformar operaciones financieras y comerciales, combinando cripto, IA y la infraestructura de Visa.

La alianza apunta a pagos con stablecoins, remesas internacionales y comercio agéntico con agentes digitales.

Visa y Dunamu (Upbit) se alían para integrar stablecoins e IA en el sistema global de pagos.

Visa y Dunamu, compañía detrás de Upbit, avanzan en una alianza que busca llevar las stablecoins y la inteligencia artificial hacia nuevos usos dentro del sistema de pagos global.

El acuerdo entre la firma estadounidense y la empresa surcoreana contempla operaciones internacionales, remesas y nuevas formas de comercio automatizado mediante agentes digitales.

¿Qué proyectos preparan Visa y Upbit con stablecoins?

La asociación apunta a desarrollar modelos donde los activos digitales puedan interactuar con redes financieras tradicionales, aprovechando la infraestructura internacional de Visa y la especialización tecnológica de Dunamu.

Entre los frentes de trabajo aparecen los pagos con stablecoins, las transferencias internacionales y los mecanismos de liquidación, con la mirada puesta en los principales mercados.

El proyecto también incorpora la tokenización y la inteligencia artificial como piezas de una transformación más amplia de las operaciones financieras y comerciales que ambas compañías buscan explorar.

Oh Kyung-seok, CEO de Dunamu, considera que la convergencia tecnológica está generando una transformación relevante para bancos, empresas y consumidores en todo el mundo.

"La expansión de la IA, las stablecoins y la tokenización es una tendencia clave que cambiará la forma en que operan las finanzas y el comercio", explicó Kyung-seok.

Desde esa perspectiva, la compañía surcoreana busca utilizar la asociación para acercar el ecosistema cripto a las estructuras financieras convencionales, aprovechando la escala de la red de Visa.

¿Qué lugar ocupa la stablecoin OUSD en la alianza?

Uno de los proyectos que aparece sobre la mesa es OUSD, una stablecoin respaldada por dólares que Open Standard presentó en junio y que despertó interés entre grandes compañías financieras y tecnológicas.

Open Standard aseguró que más de 140 empresas se registraron para utilizar el activo, entre ellas Visa, Mastercard, Stripe, Coinbase y BlackRock, aunque eso no significa que todas participen de su desarrollo.

De hecho, Dunamu aclaró que OUSD es apenas una de las alternativas que forman parte de su evaluación y que la alianza no estableció una stablecoin prioritaria para avanzar con sus proyectos.

La precisión toma especial relevancia después de que Upbit comunicara en julio que no intervenía en la emisión de OUSD, pese a que Dunamu había sido mencionada entre las compañías relacionadas con aquella iniciativa.

¿Qué es el comercio agéntico y cómo funcionará?

La inteligencia artificial introduce otro componente en el acuerdo mediante el denominado comercio agéntico, una modalidad que permite delegar determinadas decisiones de compra y pago en agentes digitales.

Estos sistemas pueden identificar productos o servicios y ejecutar transacciones en representación del usuario, abriendo una nueva posibilidad para integrar IA con infraestructura financiera.

Visa y Dunamu analizarán precisamente cómo conectar esos agentes con sus sistemas de pagos y liquidación mediante stablecoins, combinando automatización y activos digitales.