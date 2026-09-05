El nuevo relevamiento del Banco Central mostró cambios en las expectativas sobre inflación, dólar, tasas, crecimiento y resultado fiscal para 2026

El superávit comercial previsto para 2026 subió a u$s25.034 millones, con un resultado fiscal primario estimado de $15,4 billones de pesos.

Estiman un tipo de cambio de $1.530 por dólar para septiembre de 2026 y prevén que la tasa de interés mayorista TAMAR suba al 24,11%.

El REM del Banco Central proyectó una inflación para agosto del 1,7% y recortó el crecimiento del PIB para 2026 al 2,1% anual.

El mercado volvió a ajustar sus expectativas económicas para 2026 en el octavo relevamiento del año del Banco Central, con cambios en inflación, empleo, tasas, dólar, comercio exterior y resultado fiscal.

El REM mantuvo una inflación esperada de 1,7% para agosto, mientras redujo sus perspectivas de crecimiento anual y elevó el superávit comercial previsto, en un escenario de tasas nominales mayores.

¿Cuánto será la inflación de agosto según el Banco Central?

Los participantes del REM calcularon una inflación mensual de 1,7% para agosto, una baja de 0,1 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior, mientras el Top 10 mantuvo idéntica previsión de 1,7%.

Para el IPC Núcleo, el conjunto de analistas también proyectó 1,7% mensual en agosto, sin cambios respecto de la encuesta previa, mientras el Top 10 estimó 1,6%, 0,1 puntos menos.

Entre los diez especialistas con mejor desempeño histórico, la inflación núcleo esperada cayó 0,1 puntos porcentuales frente al REM anterior, aunque permaneció por debajo del consenso general, que mantuvo su cálculo.

Así, las nuevas proyecciones muestran una leve corrección en la inflación general, pero estabilidad en el componente núcleo, mientras el grupo de analistas más precisos ajustó marginalmente sus expectativas para agosto.

¿Qué pasará con la economía en los próximos meses?

En actividad, el conjunto de especialistas estimó que el Producto ajustado por estacionalidad habría caído 0,9% durante el segundo trimestre de 2026, 0,5 puntos menos que antes.

Para el tercer trimestre, los analistas previeron una expansión de 1,1%, 0,1 puntos superior al REM previo, y para el cuarto proyectaron 1,3%, 0,3 puntos por encima de aquella encuesta.

Para 2026, el promedio del REM ubicó el PIB real 2,1% por encima del promedio de 2025, aunque recortó 0,6 puntos su pronóstico, mientras el Top 10 proyectó 2,2%, 0,4 puntos menos.

¿Qué pasará con el empleo y las tasas de interés?

La desocupación abierta fue estimada en 7,7% de la Población Económicamente Activa para el segundo trimestre, igual que antes, y en 7,5% para el cuarto, también sin cambios.

El Top 10 calculó una tasa de desocupación de 7,6% tanto para el segundo como para el cuarto trimestre, manteniendo así una previsión ligeramente superior a la estimada por el conjunto de analistas.

Los analistas proyectaron una TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina) de bancos privados de 24,11% TNA para septiembre, 1,4 puntos porcentuales más que previamente, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,98%.

Para diciembre, el consenso ubicó la TAMAR en 23,45% nominal anual, 1,3 puntos por encima del REM anterior, equivalente a una TEM de 1,93%, mientras el Top 10 estimó 24,1% y 23,2%.

¿A cuánto estará el dólar y cuál será el superávit en 2026?

La mediana del tipo de cambio nominal alcanzó $1.530 por dólar para el promedio de septiembre de 2026, una baja de $15,80 por dólar respecto del relevamiento anterior.

Para diciembre, el conjunto del REM proyectó un dólar de $1.630, equivalente a una variación interanual esperada de 12,6% frente a diciembre de 2025, mientras el Top 10 estimó $1.626.

En comercio exterior, los analistas proyectaron exportaciones FOB por u$s100.895 millones en 2026, u$s688 millones más que antes, e importaciones CIF por u$s75.861 millones, u$s912 millones menos.

Con esos valores, el superávit comercial anual esperado llegó a u$s25.034 millones, una mejora de u$s1.600 millones frente al cálculo anterior, mientras el resultado fiscal también seguiría siendo positivo.

El REM estimó para 2026 un superávit primario del Sector Público Nacional No Financiero de $15,4 billones, $154.000 millones menos que antes; el Top 10 calculó $14,7 billones y nadie proyectó menos de $9,0 billones.