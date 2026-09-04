Con brecha cambiaria en torno al 1%, el dólar futuro cotiza calmo y las cauciones cayeron al 19%. Qué proyectan analistas sobre la inflación

El inicio de septiembre de 2026 consolida un escenario de estabilidad financiera en la plaza local, caracterizado por una marcada desaceleración en las expectativas de devaluación, la compresión de la brecha cambiaria y un descenso generalizado en el costo del dinero en pesos.

En la operatoria mayorista, la divisa oficial cerró a $1.508, posicionándose levemente por debajo del cierre del mes anterior y manteniéndose a una distancia considerable del techo de la banda cambiaria fijado en $1.881, lo que representa un margen técnico del 24%.

Esta tranquilidad en las cotizaciones se trasladó a las opciones financieras: la brecha cambiaria descendió al 1,3% en relación con el dólar MEP y se ubicó en el 5,2% frente al Contado con Liquidación (CCL).

La compresión de estos diferenciales evidencia una desaceleración en el ritmo de dolarización de carteras privadas, que había alcanzado los u$s2.900 millones en julio y mantuvo un volumen similar a lo largo de agosto.

En el mercado de futuros de Rofex, los contratos pactados descuentan variaciones promedio de apenas 1,7% mensual hacia el cierre del ejercicio.

Para finales de diciembre de 2026, el tipo de cambio mayorista cotiza en torno a los $1.610, e incluso operadores de la plaza no descartan un cierre anual por debajo de los $1.600 en caso de mantenerse las condiciones monetarias actuales.

Tres factores que neutralizaron las presiones devaluatorias

La posibilidad de una corrección cambiaria brusca perdió fuerza frente a los números del comercio exterior y la dinámica de precios:

Superávit comercial y cuenta corriente: Pese a los debates sobre el nivel de competitividad cambiaria planteados a mitad de año, el volumen récord alcanzado por las exportaciones y los saldos positivos en la cuenta corriente neutralizaron las presiones devaluatorias

Proyecciones de inflación a la baja: El ancla cambiaria continúa siendo la herramienta central para contener la suba de precios. Tras el 1,9% registrado en junio -el registro mensual más bajo hasta el momento-, las estimaciones privadas proyectan que el índice de agosto arrojará cifras dentro de un rango de entre 1,4% y 1,8%

Reclamos sectoriales sin pedido de devaluación: En el marco de su último encuentro anual, los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) evitaron solicitar un salto en la cotización del dólar, concentrando sus demandas operativas en la necesidad de reducir la carga tributaria para mejorar la competitividad fabril

Riesgo país perfora los 500 puntos y reservas alcanzan máximos

En el frente de la deuda soberana y las cuentas externas, el inicio del mes arrojó señales de menor volatilidad:

Riesgo país por debajo de los 500 puntos: El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió hasta los 494 puntos básicos , quebrando el piso de los 500 puntos por primera vez en dos semanas y regresando a los valores de mediados de agosto. El repunte en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares, con rendimientos promedio del 10% anual , reactivó las órdenes de compra de inversores internacionales.

El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió hasta los , quebrando el piso de los 500 puntos por primera vez en dos semanas y regresando a los valores de mediados de agosto. El repunte en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares, con , reactivó las órdenes de compra de inversores internacionales. Stock de reservas brutas: Las reservas internacionales brutas del Banco Central alcanzaron los u$s50.800 millones , impulsadas principalmente por la revalorización internacional del oro.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central alcanzaron los , impulsadas principalmente por la revalorización internacional del oro. Ritmo de compras oficiales: La acumulación neta de divisas por parte de la autoridad monetaria mostró una desaceleración marcada: tras sumar u$s2.162 millones en julio y descender a u$s768 millones en agosto, la entidad cerró la última jornada hábil con compras por u$s15 millones en el mercado único y libre de cambios.

Tasas de interés perforan el 20% y transforman el panorama de liquidez

La variable que mejor refleja la normalización de la liquidez en moneda local es el comportamiento de las tasas de interés de corto plazo.

Según consignó un relevamiento publicado por Infobae, el costo de la caución bursátil a un día perforó el piso del 20% y cerró en 19% nominal anual, marcando una fuerte caída frente al 21% de fines de agosto y al pico cercano al 28% registrado hace un mes.

La reducción de tasas responde a la estrategia del Ministerio de Economía de volcar liquidez en pesos al mercado durante la última licitación del Tesoro, aflojando la restricción monetaria previa. Con rendimientos financieros que pasaron a ubicarse en terreno negativo en términos reales frente a la inflación esperada, la política oficial apunta a reactivar el crédito productivo.

Este abaratamiento del costo del dinero en pesos impacta de forma directa en el financiamiento del sector corporativo, favoreciendo en particular a las pymes que descuentan cheques de pago diferido y facturas de crédito electrónicas en el mercado de capitales sin presionar sobre las cotizaciones del dólar.