Tras conocerse el 2,11% de inflación informado por el INDEC para julio, el esquema de bandas cambiarias elevó el límite superior de no intervención

El dólar mayorista opera a $1.492, con una brecha del 24,6% respecto al techo de $1.919,63, su mayor distancia en 2 meses.

El límite superior se actualiza mensualmente según el IPC, incrementando $39,66 respecto al techo de $1.879,97 de agosto.

BCRA fijó nuevo techo de $1.919,63 para las bandas cambiarias en septiembre, tras el 2,11% de inflación de julio.

A partir de la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , el esquema de bandas cambiarias administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó un nuevo límite superior para la cotización de la divisa en la plaza mayorista.

Según los parámetros que rigen la política cambiaria oficial, el techo de la banda se desplaza de manera gradual y mensual al ritmo de la inflación del período de referencia. Con la confirmación de una suba de precios del 2,11% durante julio de 2026, el valor máximo al que podrá operar el tipo de cambio oficial sin requerir una venta directa de reservas por parte de la autoridad monetaria alcanzará los $1.919,63 hacia el último día de septiembre.

Este valor representa un incremento de $39,66 respecto del techo pautado para el cierre de agosto ($1.879,97), reflejando una leve aceleración en el ritmo de corrimiento mensual del límite tras el 1,9% de inflación registrado en el período previo.

¿Cómo funciona el esquema de bandas cambiarias del Banco Central y cuándo interviene el Gobierno?

El régimen de bandas cambiarias implementado por el BCRA delimita un piso y un techo dentro de los cuales la cotización del dólar mayorista puede fluctuar de forma libre en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Mientras el precio de la divisa se ubique entre ambos extremos, la autoridad monetaria no tiene la obligación operativa de volcar reservas o absorber liquidez para fijar el valor.

La intervención oficial únicamente se activa si el tipo de cambio supera el límite superior o perfora el piso de la banda.

En el caso de que la cotización comercial escale por encima de los $1.919,63 al cierre de septiembre, el BCRA debe ingresar a la plaza cambiaria para vender divisas y reubicar la cotización dentro del sendero establecido.

El techo no opera como una cifra estática durante todo el mes: avanza de forma escalonada día por día desde el cierre de agosto ($1.879,97) hasta alcanzar la cifra final en la última jornada hábil de septiembre.

¿Cuál es la distancia entre la cotización actual del dólar mayorista y el techo de la banda?

Al 13 de agosto de 2026, el dólar mayorista cerró en un valor de $1.492 por unidad, en una jornada con una oferta en el segmento de contado por u$s618,4 millones.

En esa misma fecha, el techo provisorio de la banda cambiaria se situaba en $1.859,49, lo que dejaba a la cotización oficial a una distancia de $367,49 o un 24,6% del límite superior.

Esta brecha porcentual del 24,6% frente al techo representa el margen de distancia más amplio registrado en los últimos dos meses, igualando los registros observados el 11 de junio.

Para que la cotización mayorista alcance el nuevo tope de $1.919,63 previsto para finales de septiembre, el tipo de cambio oficial debería experimentar un incremento nominal de $427,63, lo que representaría una suba del 28,6% frente a los valores vigentes a mediados de agosto.