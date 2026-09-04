Busca complementar los sistemas de monitoreo que ya usan bancos y billeteras virtuales y reducir así el uso de cuentas como canal para maniobras de fraude

Desde septiembre, el BCRA cruza información pública con bancos y billeteras para crear perfiles de riesgo.

El BCRA refuerza controles sobre transferencias para detectar fraude y juego ilegal con una nueva herramienta.

El Banco Central de la República Argentina reforzará los controles sobre las transferencias inmediatas para detectar cuentas vinculadas al fraude y al juego ilegal, mediante una herramienta que cruza información pública del organismo con los datos de bancos y billeteras digitales.

La medida forma parte de una estrategia integral del BCRA, que preside Santiago Bausili, contra el fraude en los pagos electrónicos.

Desde septiembre, la entidad pondrá a disposición de los administradores de transferencias inmediatas un conjunto de información de carácter público destinado a robustecer sus herramientas de análisis y monitoreo.

Cómo funcionará la nueva herramienta de detección

Con esa información, los administradores elaborarán un perfil de riesgo de fraude de cada persona y lo entregarán sin costo a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago, conocidos como PSPCP.

El perfil podrá usarse en tres instancias:

El monitoreo transaccional de operaciones ya realizadas

El alta de nuevos clientes

Las revisiones periódicas que exige la normativa de conozca a su cliente o KYC

La lógica del esquema es que, en lugar de que cada banco o billetera analice de forma aislada la información que circula dentro de su propia plataforma, los administradores de transferencias inmediatas incorporen datos públicos para construir un indicador de riesgo compartido.

Ese perfil se suma después a los modelos de monitoreo que ya aplican las entidades financieras y los PSPCP, sin reemplazarlos.

Desde el BCRA remarcaron que el objetivo es identificar con mayor rapidez patrones de operaciones inusuales, incluidas las cuentas que eventualmente puedan usarse como canal para transferir fondos hacia cuentas vinculadas con actividades de juego ilegal.

Se trata de comportamientos que, analizados de manera aislada, podrían no alcanzar para determinar una conducta sospechosa, pero que ganan relevancia cuando se observan dentro de un esquema más amplio del sistema de pagos.

El marco regulatorio que profundiza el control antifraude

El anuncio se suma a una serie de normas que el Central dictó en los últimos meses para ordenar la gestión del riesgo de fraude en el sistema financiero. El 27 de agosto, el BCRA emitió la Comunicación A 8471, que incorpora un marco integral de gestión del riesgo de fraude para bancos y PSPCP.

La norma exige un Programa Antifraude documentado, con procedimientos de detección tecnológica, canales de denuncia y capacitación al personal, y comenzará a regir para las entidades financieras el 1 de diciembre.

Antes, en agosto de 2025, la Comunicación A 8298 había creado la Central de Prevención de Fraude, que obliga a bancos y billeteras a reportar todos los eventos de fraude de sus clientes y a consultar esa base antes de habilitar operaciones u onboarding de nuevos usuarios.

En febrero de este año, el organismo debió aclarar mediante la Comunicación B 13117 el carácter obligatorio de esa consulta para todos los administradores de transferencias inmediatas.

La referencia explícita al juego ilegal no es nueva en la agenda del BCRA. En agosto de 2024, el organismo firmó un convenio marco con la Asociación de Loterías Estatales Argentinas para combatir el juego online no autorizado y las apuestas de menores, con la participación de plataformas como Meta, Mercado Libre, Mercado Pago y Rapipago para bloquear y dar de baja sitios ilegales.

La nueva herramienta de perfil de riesgo profundiza esa línea, al buscar identificar desde el circuito bancario las cuentas que sirven de puente para canalizar apuestas no reguladas.

Para los usuarios, el cambio no implica trámites adicionales: el monitoreo se ejecuta del lado de las entidades financieras y los PSPCP, que deberán aplicar los nuevos perfiles de riesgo en sus propios sistemas de control.