Ambas entidades financieras alertaron que la recuperación perdió fuerza y se concentra en sectores con baja capacidad de generar empleo

Este crecimiento desigual limita mejoras en crédito y salarios, pese a proyecciones del FMI y BM de un 4%.

La economía argentina muestra recuperación impulsada por sectores primarios y energéticos, con bajo impacto en el empleo.

Goldman Sachs y JP Morgan recortaron sus proyecciones de crecimiento para Argentina en 2026 a rangos entre 2% y 2,3%.

La recuperación argentina perdió fuerza y se concentra en sectores con baja capacidad de generar empleo, fue el pronostico compartido por Goldman Sachs y JP Morgan, dos de las entidades financieras más importantes de los Estados Unidos, al recortaron sus proyecciones de crecimiento para la Argentina en 2026.

Goldman redujo su estimación de 2,7% a 2%, mientras que JP Morgan la ajustó de 2,7% a 2,3%, como parte de resultados de un segundo trimestre más débil de lo esperado.

Los informes de ambas empresas destacaron que la economía argentina muestra una nueva configuración: produce más petróleo, gas, minerales y granos, y logró un superávit comercial récord de u$s16.080 millones en los primeros siete meses del año, más de cuatro veces lo registrado en 2025.

Sin embargo, esta expansión está concentrada en sectores primarios y energéticos, que representan menos del 10% del empleo formal, algo que limita su impacto en el mercado laboral.

Goldman Sachs recortó su previsión de crecimiento de 2,7% a 2% para 2026, tras calcular una contracción de 0,9% trimestral desestacionalizada en el segundo trimestre.

Aunque mantiene una visión positiva para el mediano plazo, con proyecciones de recuperación de 2,7% en 2027, advirtió que los riesgos siguen inclinados a la baja.

El superávit argentino no convence a Goldman Sachs ni a JP Morgan y ambos recortan sus metas

JPMorgan redujo su estimación de crecimiento de 2,7% a 2,3%, destacando que el comercio exterior se mantiene como el principal motor de la economía, con un aporte de 1,8 puntos porcentuales al PBI en 2026.

La entidad subrayó la fortaleza del sector energético y el aumento de las exportaciones, pero alertó sobre la debilidad del crédito y la falta de dinamismo en el consumo interno.

Los bancos coinciden en que los avances fiscales y externos no se traducen en mejoras significativas en empleo, crédito ni salarios reales. El consumo interno sigue deprimido y la inflación, aunque en desaceleración, se mantiene cerca del 30% interanual.

El crédito en pesos muestra menor dinamismo y la morosidad limita la disposición de los bancos a prestar, aunque la flexibilización del financiamiento en dólares podría dar cierto impulso en la segunda mitad del año.

FMI, Banco Mundial y Citi analizan la proyección macroeconómica en Argentina para el resto de 2026

El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo su estimación de crecimiento en 4% para 2026, destacando la estabilidad macroeconómica y el aporte del sector energético y agroexportador.

El Banco Mundial también proyectó un avance de 4%, aunque advirtió sobre la incertidumbre política interna y su impacto en la demanda doméstica. Ambos organismos prevén que Argentina podría sostener ese nivel de crecimiento en 2027 si se consolidan las condiciones externas.

Otras entidades financieras privadas de peso como Barclays, Citigroup, Moody’s, UBS y S&P Global Ratings lanzaron proyecciones variadas sobre la economía argentina para lo que resta de 2026, puntualmente sobre la evolución de la inflación:

Barclays Capital : prevé una inflación de 30% anual y crecimiento moderado, con riesgos vinculados al consumo interno.

Citigroup Global Markets : proyecta inflación en torno al 30,5% y un crecimiento cercano al 2,5%, condicionado por la evolución del crédito y la política monetaria.

Moody’s Analytics : estima inflación del 30,9% y advierte sobre la necesidad de reformas estructurales para sostener el crecimiento.

UBS : calcula inflación del 29,7% y un crecimiento limitado, con foco en el superávit comercial como motor principal.

S&P Global Ratings: proyecta inflación del 31,8% y crecimiento en torno al 2%, destacando la resiliencia del sector exportador frente a la debilidad del mercado interno.

El LatinFocus Consensus Forecast y el REM del Banco Central muestran un promedio de crecimiento de 3,5% para 2026, con inflación en torno al 31,6% anual y un tipo de cambio oficial que cerraría el año cerca de $1.648 por dólar.

En tanto, empresas de análisis locales como Facimex Valores y Balanz también recortaron sus proyecciones a la zona del 2%, aunque esperan una mejora en la segunda mitad del año apoyada en cuestiones como:

Salarios reales más estables

Recomposición del crédito

Política monetaria menos restrictiva

De cumplirse este escenario, Argentina acumularía tres años consecutivos de crecimiento por primera vez desde 2008, aunque con un perfil de expansión limitado en su capacidad de generar empleo y dinamizar el mercado interno.