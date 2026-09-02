Estados Unidos analiza un impuesto a las empresas de inteligencia artificial que aumentaría si la tecnología genera una fuerte pérdida de empleos

Los fondos recaudados se destinarían a crear empleos y mitigar el impacto laboral de la automatización.

La iniciativa busca gravar tokens o ingresos de firmas de IA con tasas iniciales del 2-3% si el desempleo es bajo.

Legisladores de EE. UU. proponen un impuesto a la IA para empresas, vinculando su aumento al desempleo.

Un grupo de legisladores presentó en la Cámara de Representantes un proyecto que propone gravar a las empresas de inteligencia artificial (IA) y aumentar automáticamente el impuesto si sube el desempleo.

El Congreso de los Estados Unidos analiza nuevas formas de proteger a los trabajadores frente al avance de la IA.

La iniciativa busca que parte de los recursos recaudados se destinen a generar puestos de trabajo en sectores como:

infraestructura

construcción de viviendas

cuidado infantil

atención de adultos mayores.

El objetivo es responder a un escenario en el que la automatización podría aumentar la productividad de las empresas, pero reducir la cantidad de trabajadores necesarios.

La propuesta contempla dos posibles formas de calcular el impuesto: sobre el valor de los tokens procesados por los sistemas de IA o sobre los ingresos y determinadas operaciones de las compañías del sector.

El esquema partiría de una tasa del 2% sobre los tokens y de 3% sobre los ingresos y transacciones alcanzadas cuando el desempleo sea de 5% o menos: si la desocupación aumenta, las tasas también subirían de manera automática.

Estados Unidos quiere gravar la IA si provoca una ola de desempleo

La propuesta es utilizar el impuesto como una herramienta para responder al impacto laboral de la automatización.

Si la IA contribuye a un aumento del desempleo, las empresas del sector pagarían más y el Estado tendría mayores recursos para financiar empleos y programas destinados a los trabajadores afectados.

Sin embargo, la propuesta todavía no es ley y plantea varios interrogantes. Entre ellos, cómo determinar cuánto desempleo es consecuencia directa de la IA y cómo calcular el valor de los tokens utilizados por cada compañía.

Cómo es el debate que recién empieza entre la IA y el desempleo

La discusión en la Estados Unidos parte de una preocupación concreta: si la IA reduce la necesidad de trabajadores, también puede afectar los salarios, el consumo y la recaudación del Estado.

Por eso, además de impuestos, los legisladores analizan medidas para capacitar a quienes puedan quedar desplazados y seguir de cerca el impacto de la tecnología sobre el mercado laboral.

En este contexto, el dato de empleo estadounidense cobra todavía más relevancia dentro de los diferentes análisis de mercado laboral.

Bautista Aboy, Portfolio Manager de Mills Capital, indicó que un informe laboral débil podría complicar las próximas decisiones de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, especialmente con una inflación que todavía se mantiene elevada.

Así, el avance de la IA suma una nueva variable al debate económico: mientras las empresas buscan aumentar su productividad y reducir costos, el mercado deberá seguir de cerca qué impacto tiene esa transformación sobre el empleo y cómo responden las autoridades.