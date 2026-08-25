Mago convierte a Mercado Pago en algo más que una billetera digital: una plataforma conversacional que busca anticiparse y simplificar las finanzas.

Mercado Pago confirmó lo que en iProUP anticipó en exclusiva: Mago, la inteligencia artificial que promete reemplazar la forma tradicional de usar la billetera, ya está disponible.

La novedad llega en un momento en que la banca conversacional dejó de ser una promesa a futuro para convertirse en un estándar que empiezan a adoptar bancos y fintechs de toda la región.

Los 25 millones de usuarios de MP en la Argentina ahora cuentan con un asistente que ya no solo responde consultas, sino que ejecuta operaciones completas dentro de una conversación.

Qué es Mago y cómo evolucionó desde el Asistente Personal

Mago es la nueva generación del Asistente Personal que Mercado Pago presentó como "un ChatGPT en la billetera" a fines de 2025. Aquella primera versión ya alcanzó a 17 millones de usuarios en Brasil en apenas diez meses de operación ahora se transforma en una capa conversacional que organiza toda la vida financiera, no solo tareas puntuales.

La marca, registrada en el organismo de propiedad industrial argentino, funciona como acrónimo de Mercado Pago y busca humanizar la relación entre el usuario y la inteligencia artificial, siguiendo la lógica que Amazon aplicó con Rufus, su propio asistente de compras.

"Mago representa un nuevo capítulo de la estrategia de inteligencia artificial de Mercado Pago", señaló la compañía al anunciar la evolución del asistente. El cambio de nombre no es solo estético.

Mago ya está disponible en Mercado Pago: se pueden realizar operaciones por texto o voz

Mientras el Asistente Personal se limitaba a ejecutar acciones puntuales que el usuario le pedía de forma explícita, Mago está pensado para anticiparse a necesidades financieras antes de que el usuario las plantee: detectar dinero inmovilizado en la cuenta, avisar sobre vencimientos próximos o identificar patrones de gasto que conviene revisar. Es, en los hechos, el mismo salto que la compañía venía delineando puertas adentro desde mediados de 2026.

Así funciona el widget de voz para hablar con Mago

La gran novedad frente a otras billeteras es que el asistente ya permitía pagar y transferir por comandos de voz en la Argentina desde diciembre de 2025, algo que ahora Mago hereda y potencia. Para usarlo no hace falta descargar nada extra: alcanza con abrir la app, tocar el botón "Más" y elegir si se prefiere escribir o directamente hablarle al micrófono, como si fuera un audio de WhatsApp.

El widget conversacional interpreta lenguaje natural, sin necesidad de comandos exactos, y devuelve respuestas en texto y voz, lo que permite usarlo incluso en situaciones donde escribir no es práctico, como al m anejar o con las manos ocupadas.

Osvaldo Giménez, presidente de Fintech en Mercado Libre, había definido el objetivo desde el lanzamiento del asistente original: "Desde la aplicación, los usuarios podrán conversar por texto o voz con el asistente para realizar pagos, transferencias y tener un mayor control de sus gastos, entre otras tareas".

En la práctica, el flujo es sencillo: el usuario presiona el ícono del asistente o el campo de búsqueda, dicta o escribe la instrucción y confirma la acción antes de que se ejecute, sobre todo si involucra un pago o una transferencia. Esa confirmación explícita del usuario es la barrera de seguridad que la compañía remarca en cada anuncio, para evitar que un comando mal interpretado derive en una operación no deseada.

Todo lo que la IA de Mercado Pago puede resolver por el usuario

Con más de 100 funcionalidades activas, Mago va mucho más allá de responder preguntas frecuentes. La lista de tareas que ya resuelve el asistente incluye pagar servicios fotografiando la factura, crear recordatorios de vencimientos y controlar gastos por categoría. También valida si un número de teléfono pertenece oficialmente a Mercado Pago, una función pensada para frenar intentos de estafa telefónica.

Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago, explicó el sentido de esa evolución: "Este asistente es un paso más que damos para simplificar la manera en que los usuarios se relacionan con su dinero. Cuando una persona tiene herramientas claras para organizarse, tomar decisiones y anticiparse, gana tranquilidad y control".

La compañía remarca además que ninguna operación crítica, como un pago o un envío de dinero, se ejecuta sin la confirmación explícita del usuario, y que algunas de esas funciones ya se combinan con beneficios como el cashback al pagar servicios.

Qué dicen los expertos sobre la apuesta de Mercado Pago

Para el sector fintech, la incorporación de inteligencia artificial a la gestión del dinero ya es una tendencia que atraviesa a toda la industria financiera, y Mercado Pago llega con una ventaja de escala.

"La evolución natural es pasar de un asistente transaccional a un asesor financiero personal. Hoy ayuda a ejecutar acciones, mañana podrá anticiparse a las necesidades del usuario", anticipa Gastón Lavorato, CEO de Bagheads Labs, firma que ofrece soluciones corporativas de IA y blockchain.

Diego Kupferberg, consultor de negocios digitales, coincide en que el salto es conceptual: "La próxima etapa será decidir por los clientes. El salto es conceptual: pasar de responder preguntas a anticipar necesidades". Y resume el objetivo de fondo detrás de Mago: "Mercado Pago está construyendo una capa de inteligencia entre el usuario y el dinero. Es mucho más que un chatbot".

Francisco Chaves del Valle, consultor y docente del ITBA, advierte que la expansión de funciones no está exenta de fricciones regulatorias, sobre todo si el asistente empieza a sugerir productos financieros: "Al sugerir inversiones, puede abrir debates regulatorios, ya que la IA puede no encuadrar en las figuras tradicionales de la CNV".

Comercio agéntico: el próximo paso de Mago

El horizonte inmediato de Mago no se agota en la billetera. Visa y Mastercard ya presentaron plataformas para que agentes de inteligencia artificial compren, contraten servicios y paguen de forma autónoma en nombre de los usuarios. Mercado Libre busca posicionarse antes que sus rivales en esa carrera.

A diferencia de otros jugadores, que deben integrarse a sistemas de pago externos, el unicornio ya controla identidad, pagos, crédito, compras y logística bajo un mismo ecosistema. Esa combinación de datos es, según los especialistas, la principal ventaja competitiva de la compañía frente a otras billeteras y a los propios bancos tradicionales, que recién empiezan a explorar este tipo de integraciones.

La apuesta por la inteligencia artificial no es nueva para el liderazgo de Mercado Libre: ya en 2025, antes de asumir como CEO, Ariel Szarfsztejn había adelantado que la tecnología sería el eje central de la estrategia de crecimiento de la compañía, con un porcentaje creciente de su propio código generado por IA.

Aquella visión se terminó de confirmar tras el traspaso de mando entre Marcos Galperin y Szarfsztejn al frente de Mercado Libre, que puso a la inteligencia artificial como prioridad número uno de la gestión.

Kupferberg va un paso más allá y sostiene que la disputa de fondo ya no pasa por tener el catálogo más grande, sino por la calidad del agente que intermedia la compra: al igual que ocurrió con MODO, que también explora integrar pagos con descuentos dentro de asistentes conversacionales como ChatGPT, ganará quien logre intermediar primero la relación entre el usuario y su decisión de compra.

"La discusión ya no será quién tiene más o mejores productos publicados, sino quién tiene el agente mejor entrenado", resume Kupferberg.

Con Mago ya activo y en plena expansión regional, la pregunta que empieza a instalarse en la industria financiera no es si los usuarios van a delegarle tareas a una IA, sino qué compañía logrará construir primero la confianza necesaria para que las personas le entreguen decisiones cada vez más importantes sobre su dinero.