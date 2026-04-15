Rafael Soto presentó Comercio Agéntico Abierto, una iniciativa que busca preparar al comercio electrónico argentino ante la llegada de las compras con IA

Rafael Soto, CEO de MODO, presentó Comercio Agéntico Abierto, una iniciativa con la que buscan posicionar a las empresas de ecommerce para que sus catálogos y promociones estén "disponibles y priorizadas" en las distintas plataformas de IA, como ChatGPT.

En diálogo con iProUP, en el marco de Payments Day 2026, el ejecutivo explicó que están trabajando para acompañar al comercio electrónico argentino a estar presente en el comercio agéntico "con la mejor experiencia para el usuario", con el objetivo de, "como marca la premisa de MODO, estar donde el usuario siempre está", y que "hoy interactúa con estos agentes".

En cuanto al alcance, detalló que se encuentran trabajando con comercios de rubros muy variados: "Supermercados, cadenas de electrodomésticos, cadenas de farmacias y hasta plataformas sobre las que se montan diferentes tiendas online, como las bancarias".

El desafío no es menor: además de articular esas distintas verticales, MODO debe lograr que los agentes de IA puedan interpretar de forma efectiva todo lo que ocurre por detrás de cada operación.

"El primer paso es entender cómo operan los agentes, cómo se integran y cómo se desarrollan dentro del ecosistema de asistentes de inteligencia artificial para, a partir de ahí, construir. Hoy estamos en la etapa de I+D, investigación y desarrollo, donde hay que crear las tecnologías y comprender su funcionamiento para después generar soluciones cada vez más útiles para los usuarios", comentó.

"Hoy estamos invirtiendo en el desarrollo de esas capacidades para que, a medida que los asistentes evolucionen hacia la compra y superen el límite de la consulta en el que se encuentran hoy, en Argentina se pueda interactuar en materia de compras, pagos y promociones con los agentes. MODO quiere ser un actor líder en ese terreno", aseguró.

El objetivo de esta iniciativa es que, en un futuro cercano, cuando los usuarios realicen compras asistidas por inteligencia artificial, los agentes contemplen los comercios adheridos y las promociones disponibles con bancos y tarjetas vía MODO.

En concreto, se busca que estas herramientas integren descuentos vigentes, beneficios bancarios y planes de financiación en cuotas, para optimizar cada búsqueda y cada compra que se lleve adelante vía ChatGPT, Claude y otras plataformas, con las distintas variables en cuenta.

Transferencias con NFC: la apuesta de MODO y el choque con Apple por los pagos

Por otro lado, Soto resaltó a iProUP el anuncio de COELSA de la nueva solución que permitirá realizar transferencias entre usuarios acercando dos celulares vía NFC.

En este sentido, consideró que esta nueva variante de Pagos con Transferencias (PCT), con un enfoque más móvil, resulta "súper interesante", aunque aclaró que todavía en etapa de exploración.

"Nosotros ya tenemos NFC en la app de Modo y próximamente en varias de las aplicaciones de nuestro ecosistema. Para nosotros es un método de pago súper relevante. La incorporación de PCT nos parece interesante, lo estamos explorando", afirmó.

A la hora de analizar el escenario, también pesa que COELSA ya mantuvo reuniones técnicas con fintech y bancos, según pudo saber iProUP. En ese contexto, MODO arranca con cierta ventaja para implementar y adoptar esta tecnología antes que billeteras, como Mercado Pago, gracias a su desarrollo previo en NFC. A eso se suma otro punto clave: la posibilidad de repartir los costos de implementación entre los bancos que forman parte del consorcio, un factor nada menor.

Sin embargo, en lo que respecta a los pagos con NFC, no todas son buenas. Es que hoy hay un conflicto abierto entre MODO y otros players del sector con Apple.

El punto de tensión pasa por el ecosistema cerrado de la compañía, que hoy impide que una persona pueda pagar con esa tecnología desde otras apps que no sean específicamente su nativa Apple Pay.

En este marco, Rafael Soto pidió que el regulador intervenga y obligue a Apple a "abrir sus chip", lo que permitiría habilitar pagos NFC en iPhone usando la aplicación de MODO.

"A nosotros no nos gusta que nadie obligue a nadie a hacer lo que no quiere o cierre las posibilidades a otros participantes, ¿no? Entonces, así como lo hemos hecho en varios aspectos a lo largo de nuestra historia, siempre impulsando la apertura, la libertad, la construcción de ecosistema, lo mismo nos pasa con Apple", subrayó a iProUP.

"Aunque sea un jugador global, opera en el mercado argentino y queremos que se guíe en base a los principios que guían el mercado argentino, que es la apertura, la interoperabilidad y por lo que trabajamos mucho", concluyó.