Ariel Szarfsztejn, quien reemplazará a Marcos Galperin en 2026, reveló cómo la IA ya transforma a Mercado Libre. Qué oportunidades abre para América Latina

La cuenta regresiva para el recambio de liderazgo en Mercado Libre ya comenzó. Ariel Szarfsztejn (44), quien asumirá como CEO el 1° de enero de 2026 en reemplazo de Marcos Galperin, dio un anticipo de cómo la compañía está incorporando Inteligencia Artificial (IA) en cada área de su operación y qué cambios proyecta para la región.

En su primera aparición pública tras el anuncio, durante el encuentro Think Global, Root Local organizado por Talenters, Szarfsztejn fue categórico: "Estoy convencidísimo de que esta nueva tecnología será disruptiva para todas las industrias. Mi mayor consejo es que todos estén mirando, estudiando, aprendiendo y buscando la manera de disrumpirse a sí mismos para implementarla y destapar valor".

IA en todas las áreas de Mercado Libre

El ejecutivo remarcó que la adopción de la IA ya no es un plan a futuro, sino una realidad dentro de la empresa:

Se utiliza para conciliar cuentas contables

roducir comerciales para televisión

Atender reclamos en el área de Customer Experience

Responder demandas legales.

"Ya está pasando. Nuestros equipos son mucho más eficientes hoy. No hay límite", enfatizó.

Uno de los cambios más profundos se observa en el desarrollo de software. Según Szarfsztejn, el 20% del nuevo código de Mercado Libre es generado por IA, y la cifra sigue en ascenso.

"Hoy todos los developers usan estas herramientas, y ya vemos features que mejoran la experiencia de los usuarios", señaló.

El futuro según Mercado Libre

Para el ejecutivo, la IA redefine el concepto mismo de las plataformas digitales: "Con esta tecnología podés tener un banquero en el bolsillo todos los días o un asistente personal para hacer compras. Hoy está en el celular, mañana en los anteojos y después en otro dispositivo. Ese cambio de paradigma abre muchísimas oportunidades".

Sin embargo, reconoció que no existen fórmulas claras ni referentes a imitar: "La tecnología cambia tan rápido que no hay alguien que marque el camino. Estamos todos tratando de aprender, descubrir, innovar. Y será divertido".

Con estas declaraciones, Szarfsztejn dejó en claro que la IA no solo está transformando las operaciones internas de Mercado Libre, sino también la experiencia de los usuarios y el futuro del comercio electrónico en la región.