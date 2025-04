El Gobierno introdujo cambios en la Ley de Tránsito y uno de ellos tiene que ver con la licencia de conducir. Desde este año, los conductores podrán tener el documento de forma digital a través de la app Mi Argentina, y ya no cuenta con vencimiento alguno.

Ante las nuevas tecnologías, los usuarios suelen tener problemas al momento de acceder a la documentación en el teléfono celular. Por ejemplo, no disponer de señal o no disponer batería, son algunos de los problemas que se pueden presentar, sin embargo, existe un truco para evitar ser multados y no mostrar el documento.

¿Cómo mostrar la licencia de conducir si no tenés señal o te falta batería?

Una de las maneras más fáciles es realizar captura de pantalla de la licencia en la aplicación. Aunque se debe saber que las licencias digitales disponen de un código QR asociado, el cual se cambia automáticamente cada 24 horas.

En caso de viajar por donde no haya cobertura de datos celulares, es recomendable hacer esa captura de pantalla algunos minutos antes de salir a la ruta. Si el código QR queda vencido, la captura está habilitada para leer todos los datos personales del titular de la licencia, la fecha de validez del estado psicofísico, la categoría habilitada para manejar y accesorios como anteojos.

Si un control vial escanea el QR, aparecerá que está vencido, sin embargo, estos controles rutinarios no suelen ocurrir y está reservado a casos como accidentes de tránsito.

Otra forma de mostrar la licencia de conducir es ingresar a la App Mi Argentina en lugar donde haya wifi o datos móviles, después abrir la sección referida a la Licencia Nacional de conducir y apretar en el botón "Ver mi licencia".

Los conductores podrán usar nuevas licencias de conducir

Licencia de conducir digital: todos los cambios propuestos por el Gobierno

Algunas de las modificaciones que se harán en la licencia de conducir es que se podrá tener en formato digital y será utilizada como cédula física de forma opcional. Los conductores podrán pedir la versión física si la necesitan para viajes al exterior. La misma se encuentra disponible en la aplicación Mi Argentina.

Otro de los cambios es que las licencias de conducir no dispondrán de vencimiento, pero los conductores deberán actualizar su psicofísico de manera periódica: cada 5 años para quienes tengan menos de 65 años, cada 3 años para los mayores de 65 y anualmente a partir de los 70 años.

Para tener la nueva licencia, el conductor deberá presentar comprobante de aptitud psicofísica hecho por un profesional registrado. Estos profesionales deberán ser públicos o privados y tendrá que realizarse cuando llegue la fecha de vencimiento que se muestra la documentación física.

Si bien un conductor debe hacer una nueva licencia cuando se muda en su jurisdicción, la nueva medida indica que no será necesario realizar de nuevo la licencia particular en caso de modificación de domicilio. De ahora en más, los conductores avisarán el cambio de domicilio de forma remota, sin necesidad de reemitir el documento.

Si bien los conductores debían ir al centro de emisión de licencias de conducir, ahora podrán hacerlo de manera remota. La modificación se realizará presentando un certificado de aptitud psicofísica, enviado por profesionales registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad (ANS).

Las licencias de tipo C, D y E, otorgadas por provincias o municipios, podrán utilizarse para el transporte inter jurisdiccional, cuando la normativa que establece la jurisdicción tengan conexión con las que indica la ANSV. Los conductores no tendrán que hacer doble trámite para funcionar entre diferentes provincias.