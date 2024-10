Nuevo Dinero 2024, el evento que reúne a algunos de los más destacados referentes en materia de innovación financiera de Argentina y América Latina, se llevó a cabo este martes en Vicente López.

Organizado por el portal Roadshow, esta décima edición tuvo lugar en El Cubo Eventos. Ejecutivos de bancos, fintech, neobancos y del mundo cripto participaron este 8 de octubre en conferencias, paneles de discusión, sesiones de networking y exposiciones, con presentaciones de nuevos e innovadores productos.

En este sentido, uno de los anuncios más destacados fue el de GPC, empresa argentina líder en fabricación y procesamiento de tarjetas plásticas para bancos y fintechs nacionales e internacionales, con más de 20 años de trayectoria.

Gracias a una alianza con la firma tecnológica francesa Ellipse, introduce en Argentina una innovadora tarjeta "anti fraude" con tecnología inédita en el país.

Esta permite modificar su CVV (Card Verification Value, o Código de Verificación, en español) cada vez que se realiza una compra, ya sea en un punto de venta físico, mediante un POS con tecnología contacless, o en una plataforma de comercio electrónico.

"Este producto que estamos presentando busca mitigar el fraude, una de las cuestiones que más está afectando a las empresas. Hoy en día no es necesario tener la tarjeta físicamente para cometer un delito de este tipo sino que con una simple imagen de los datos de la tarjeta se puede cometer", afirma Octavio Casal, representante de GPC, a iProUP.

Así funciona la tarjeta de crédito con CVV dinámico que presenta GPC en el país

Tarjeta de crédito con CVV dinámico: ¿cómo funciona?

"Cuando uno, por ejemplo, va al supermercado y hace la compra usa una CVV que se cambia automáticamente tras la operación y ya no se puede volver a usar. Esto genera un factor adicional de autenticación", detalla.

La forma en que este proceso se desarrolla, a pesar de no tener una batería integrada, es muy sencilla: al igual que las tarjetas contactless, se alimenta con cada uso de la tecnología NFC, ya sea celular o un medio de pago. Gracias a esto, y mediante un chip, modifica el código, que siempre está visible en un panel Always On ePaper Display, similar al que utilizan los lectores de libros electrónicos como Kindle.

"En cuanto al ecommerce, donde no hay un POS como tal, la idea es que, a través de una API, se integre el sistema a la app de la fintech o del banco que ofrezca, para que la tarjeta se actualice automáticamente en un formato similar al que tiene lugar cuando uno carga la SUBE, que debe validar las cargas con el NFC del celular. Lo mismo, pero para modificar el CVV", cuenta a iProUP.

"Esto va a resolver que si te sacan la tarjeta o le toman una foto, esos datos ya quedaron obsoletos. Esto va a traer un beneficio en medio de esta ola de fraudes que tiene lugar actualmente", asegura.

Por último, revela que "hay varios interesados" del ecosistema financiero argentino para poder aplicar este instrumento en sus respectivas tarjetas.

"Hoy lo estamos presentando a los principales bancos y fintech del país. Hoy este producto está en los principales bancos de Francia y está llegando a la Argentina. Tenemos muchas expectativas. Queremos que se pueda ver en todo el país", cierra Casal.