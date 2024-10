Este martes, 8 de octubre, se realizó Nuevo Dinero 2024, el evento que reúne a algunos de los más destacados referentes en materia de innovación financiera de Argentina y América Latina.

Organizado por el portal Roadshow, esta décima edición tuvo lugar en El Cubo Eventos, en Vicente López. Ejecutivos de bancos, fintech, neobancos y del mundo cripto participaron en conferencias, paneles de discusión, sesiones de networking y exposiciones.

Pero también contó con la presencia de representantes del Gobierno Nacional, más precisamente de Pedro Juan Inchauspe, Director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quién fue el primer speaker de la jornada y se refirió a distintos tópicos relacionados con el ecosistema de los pagos digitales, en una charla en la que estuvo presente iProUP.

"En estos primeros 10 meses el gran paso que dimos fue la reconstrucción del vínculo con todo el sistema financiero. Había una pérdida de confianza en el Banco Central, se la tenía más como una amenaza que como un aliado. Nosotros necesitamos de la evolución del sector privado. Por eso no tenemos que caer en la sobre regulación y solo involucrarnos cuando ella permite dar seguridad para la toma de decisiones y para incentivar inversiones", expresó.

En este sentido, aseguró que "hoy tenemos un montón de mesas de trabajo dónde estamos sentados todos los sectores y actores, con una agenda abierta".

"No estamos en interoperabilidad al 100%"

Uno de los puntos más destacados de su presentación tuvo que ver con la "full interoperabilidad" de los pagos con QR, implementado, tras varias idas y vueltas, y hasta focos de conflicto entre Mercado Pago y los bancos tradicionales, nucleados en MODO, en julio pasado. Sin embargo, reveló que aún "no está verdaderamente implementado al 100%"

"No estamos en interoperabilidad al 100%. Se está haciendo. La tecnología es compleja y hay demoras en la implementación. Faltan integraciones entre los distintos sectores. Muchos actores de un lado y muchos del otro que tienen que interactuar", indicó.

En este sentido, aseguró que, en la actualidad, "se avanzó en un 85%" y que este es un número que sube progresivamente, aunque aún no resta mucho tiempo para que el proceso llegue a su definición.

"Está pasando. Todas las semanas hay avances, hay voluntad de todas las partes. Va a terminarse en las próximas semanas", manifestó.

"Tener billetes grandes hace a la eficiencia del sistema financiero"

Por otro lado, resaltó el rol del efectivo en un contexto donde los pagos con medios digitales y billeteras virtuales crecen constantemente, mientras que cada vez circulan menos billetes en la economía diaria.

"El efectivo tiene un rol muy importante. Es un derecho. No siempre el efectivo es la informalidad, es una decisión. El efectivo tiene cuestiones de costo, de logística, cuestiones que tenemos que solucionar. Tener tanto tiempo billetes de denominación tan chica fue durante años un problema", dijo.

Respecto a esto último, y en la antesala de la puesta en circulación del billete de $20.000 en las próximas semanas, expresó: "Tener billetes grandes hace a la eficiencia del sistema financiero. La idea es que para fin de año este el billete de $20.000 en la calle".

"Nosotros queremos seguir avanzando y poner los incentivos correctos para que la gente elija dinero electrónico pero que sí no lo hace no haya diferencia. Que el Estado no esté en el medio con impuestos y percepciones. Que cada persona o comercio pueda elegir", remarcó.

¿Cómo funcionará el pago con tarjeta y código QR en el transporte público?

Por último, mencionó el inminente cambio en los pagos del transporte público, con la incorporación de nuevos medios, como tarjetas de crédito y débito, celulares con tecnología NFC y pagos con QR.

Durante la charla, en la que participó iProUP, Inchauspe ofreció detalles sobre su implementación en los próximos meses.

"Hoy el gran paso que dimos es abrir la exclusividad del medio de pago del transporte. La idea es que la gente elija con que pagar. Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, con el celular con NFC y con el teléfono con QR. Este último, por un tema de operabilidad, será con QR comprador, que funciona offline, sin latencia", afirmó.

"Tenemos altas expectativas de que funcione bien. Por eso necesitamos que termine de avanzar al 100% la interoperabilidad de pagos para ello. Al final del día hay que intervenir todos los aparatos, pero el costo lo afronta el sector privado. El turista que venga va a pagar con su tarjeta de crédito. Arrancará en Rio Cuarto y Rafaela. Este es un proyecto que, por lo menos, hasta fines del año que viene no va a estar al 100%", cerró.