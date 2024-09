El viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un anuncio que movilizó al ecosistema de pagos digitales y que anticipa la próxima pelea entre los bancos y las fintech.

Cuentas bimoneda: cómo funcionan

Caputo adelantó que una marca de tarjetas está avanzando en cuentas multimoneda, para que aquellas personas que se adhieran al blanqueo puedan usar dólares repatriados sin ninguna penalización. Si bien los primeros datos afirman que la marca en cuestión es VISA, Mastercard también está en el mismo proceso para ofrecer estas cuentas.

"Este lunes se confirmó que las dos banderas están listas para salir en noviembre con la cuenta bimoneda. Es para los tres tipos: crédito, débito y prepaga", revela a iProUP una fuente que pisa fuerte en el mercado de pagos.

Hasta el momento, la infraestructura de pagos permite dos tipos de operaciones: moneda local en el país (peso contra pesos) y moneda local en el exterior (pesos contra dólares). Pero las tarjetas avanzaron con los procesadores para el pago con moneda internacional en el país, es decir, dólares contra dólares.

"Si vas a un supermercado, podés pagar con tarjeta en dólares. Así, se te descuenta de tu caja de ahorro en dólares si es débito o prepaga, y el comercio también recibe los fondos en esa moneda, si tiene una cuenta corriente en dólares", asegura un ejecutivo de vasta experiencia en el ecosistema.

Según pudo saber iProUP, el Gobierno apunta a que el dinero siga por el circuito blanco en vez de cobrar penalidad por retirar cash y que pueda volcarse al mercado de cambios.

Las claves de las tarjetas bimonetarias

Pero esta movida provocó que la industria fintech refrescara un viejo pedido al Banco Central para "nivelar la cancha también para su lado", dispara un empresario del sector, quien no se esfuerza en disimular la chicana.

Cuentas bimoneda: la agenda fintech

Según confirmaron dos fuentes de peso a iProUP, la industria fintech tiene al tope de su agenda la creación de cuentas virtuales en dólares. En este sentido, se espera una reunión la próxima semana en el Banco Central.

El reclamo, que se viene negociando desde principios de año, tomó mayor virulencia desde el anuncio de Caputo en su debut como streamer en la transmisión del canal del ministerio que lidera.

En la industria de pagos, esperan que las billeteras digitales no se queden afuera de una economía bimonetaria, que avanza para dejar de ser sólo un eslogan de campaña. Y que el régimen de repatriación de activos está potenciando.

"A las billeteras virtuales las dejaron al margen de todo en el blanqueo", afirma un directivo del sistema, quien señala que a los bancos y agentes de liquidación y compensación (ALyC) les permitieron crear cuentas especiales de regularización, a la vez que reglamentaron un mecanismo similar para las exchanges de criptomonedas.

En cambio, aplicaciones como Mercado Pago no pueden crear una cuenta virtual (CVU) en dólares ni operar cripto por prohibición expresa del BCRA. De hecho, como adelantó iProUP, el servicio de Dólar MEP lo puede ofrecer a través de una alianza con BIND, encargado de custodiar los billetes en cuentas propias.

En el caso de Ualá, puede adherirse de ambas formas, ya que tiene banco (Uilo) y ALyC (Ualintec), pero sólo como proveedores de servicios financieros para su aplicación.

"A las billeteras no les interesa el negocio del blanqueo, no es su target. Pero sí recibir los fondos que se repatrien sin impuestos como prometió Caputo", alerta una fuente. Así nace un nuevo "riel" para los pagos, a los que todas las fintech querrán conectarse para no quedar fuera.

Cuentas bimoneda: lo que viene

La primera etapa del blanqueo vence el 30 de este mes, pero no es la fecha a la que apuntanl las fintech. Más bien, a poner a punto el sistema antes de noviembre, cuando las dos tarjetas ya tengan operativa la cuenta bimoneda.

En la industria no descartan que el sistema de QR pueda abrirse para las compras en moneda estadounidense en caso de que existan CVU en dólares. "Técnicamente, se puede hacer: el QR es un método de captura, no un medio de pago", remarcan.

Además, Mercado Pago y otras fintech también tienen tarjetas prepagas, por lo que necesitarían las cuentas virtuales en divisa estadounidense para enviar y recibir fondos en esta moneda.

Desde una billetera en crecimiento confían a iProUP que COELSA, la cámara que compensa las transferencias y pagos QR, puede demostrar poco interés en permitir que Mercado Libre también se sirva una porción de esa torta antes de que entre al horno. "Los accionistas de COELSA son los mismos bancos que pisan fuerte en MODO", remarcan.

Por su parte, las plataformas cripto también operan con CVU y se beneficiarían con una versión en dólares, para evitar confusión común entre los usuarios y dotar de una mejor funcionalidad a las tarjetas prepagas, que también pueden convertirse en bimoneda.

"Al no haber CVU en dólares, si vos comprás una Coca Cola por un dólar en EEUU, no se te descuenta un USDT, sino que se cambian USDT a pesos hasta cubrir u$s1 a valor tarjeta", alerta una fuente del sector.

En efecto, la cotización turista se acerca a los $1.560, contra los $1.300 del dólar cripto, por lo que comprar con estos plásticos en el exterior es 20% más caro de lo que parece.