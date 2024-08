El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.310 en el microcentro porteño.

Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto retrocede 0,11%, y se consigue a $1.293,30.

El dólar oficial (o minorista) subió $2,79 respecto al cierre de ayer y finalizó la última rueda de la semana bursátil cotizado a $991,42 por unidad.

"Usando el oro para intentar lograr un prestamo, rezandole al blanqueo para recomponer reservas que, segun mis estimaciones para diciembre quedarán en u$s8.000 millones negativas, el mercado, a veces rebota y baja un poco el riesgo pais.

Y añade: "No obstante, los dolares financieros se sostienen firmes. El mercado mira, pero aún no le cree. Cerramos la semana con un sabor amargo viendo como las reservas no se acumulan".

"El próximo lunes será el Labor Day en Estados Unidos por lo cual presumo será el único dia tranquilo de un septiembre donde, estacionalmente junto a octubre y noviembre, el BCRA es vendedor neto de reservas. Por lo cuál, se acaba el veranito parece", completa.

El dólar MEP subió 0,7%, y terminó en $1.279,96.

El dólar contado con liquidación (CCL) ascendió 0,7%, hasta los $1.298,37.

El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior- subió 0,2%, y concluyó a $1.555,20.

El dólar mayorista, por su parte, creció 0,3%, hasta los $953,50.