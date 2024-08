El dólar blue (o informal) se consigue a $1.350 en el microcentro porteño. Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto opera estable, a $1.301,06. El dólar oficial (o minorista) subió $1,29 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la primera rueda bursátil de la semana cotizado a $987,34 por unidad.

"Arrancamos la semana con un día anodino, similar a a la semana pasada; los dólares con subas, aunque escasas de 0 a 0,15%, tanto el dólar financiero como el MEP", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "El Banco Central (BCRA) sigue sin dinero, mientras que el dólar blue se mantuvo igual que el día viernes".

"El mercado está en una especie de wait and see, espera y mira, no le cree a (Javier) Milei, eso es indudable, y espera. Ahora solo resta saber hasta cuándo espera", completa.

El dólar contado con liquidación (CCL) subió 0,3%, a $1.289,70.

El dólar MEP ganó 0,4%, y terminó en $1.288,25.

El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior- avanzó 0,2%, hasta los $1.548,80

El dólar mayorista, por su parte, ascendió 0,2%, hasta los $950,50.