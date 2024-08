El presidente Javier Milei aseguró que "el Gobierno ya comenzó con la reducción de impuestos" y, en línea, ratificó la disminución de 10 puntos porcentuales del Impuesto PAIS en septiembre, con su eliminación definitiva en diciembre de 2024.

"En septiembre va a empezar a regir la baja del Impuesto PAIS y en el mes de diciembre se elimina", sostuvo el mandatario en una exposición que hizo en el Congreso de Inversiones Inmobiliarias.

En su discurso hizo énfasis en el 17,5% que afecta a las importaciones, y que, según prometió, se reducirá al 7,5% en los próximos días, la misma cifra que tenía el tributo cuando La Libertad Avanza llegó al poder el 10 de diciembre pasado, tras la salida de Alberto Fernández de la Casa Rosada.

Cabe remarcar que el Ejecutivo está desarrollando lo que denominó como "la segunda parte" del plan económico. Mientras que la primera se enfocó en reducir el déficit fiscal, la actual se centra en los pasivos remunerados del Banco Central. La eliminación total de las regulaciones cambiarias estaría prevista para un tercer capítulo, aunque algunas de las medidas necesarias para ello se implementen en la vigente etapa.

No es la primera vez, en tiempos recientes, que el mandatario se refiere al impuesto que afecta a ciertas operaciones en moneda extranjera y que tiene como objetivo resguardar las reservas del BCRA. De hecho, durante la inauguración de la 136ª Exposición Rural, también hizo mención a esta, todo parece indicar, inminente medida.

El Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) fue creado como un "impuesto de emergencia" por la Ley N° 27.541 en diciembre de 2019, con un plazo limitado a cinco períodos fiscales desde su implementación. En este contexto, su vencimiento está previsto para fines de 2024, y dado que el Gobierno Nacional no planea "renovarlo" mediante la aprobación de una nueva ley, caducará el 31 de diciembre de 2024.

Aunque Milei no especificó en su reciente discurso qué sucederá en el corto plazo con la alícuota del 30% que se aplica, por ejemplo, a los consumos con tarjeta de crédito o la compra de dólares para atesoramiento por parte del público en general, lo cierto es que, aunque pueda no haber cambios inmediatos, a partir del 1 de enero de 2025 ésta ya no existirá, incluso para estos rubros.

El Impuesto PAIS tiene fecha de vencimiento: 31 de diciembre del 2024

Se reduce en septiembre y se elimina en diciembre: el efecto de los cambios en el Impuesto PAIS en la economía

Según detalla a IProUP la economista y docente de UCEMA (Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina), Natalia Motyl, "el impacto más significativo de la reducción y posterior eliminación será sobre las cuentas fiscales", considerando que el Impuesto PAÍS "representa más del 6% de la recaudación total".

"En este sentido, podría generar un desahogo para el sector público que tendría que ser compensado con mayores niveles de ahorro por parte del sector privado o con un mayor endeudamiento externo", agrega.

Solo en junio, el Impuesto PAIS recaudó $780.000 millones. Desde que comenzó el año, sumó unos $3,12 billones a las arcas del Estado, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Para Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, "esto estaría contrarrestado por las modificaciones que se introdujeron en el paquete fiscal en materia del Impuesto a las Ganancias, la moratoria y el blanqueo".

Coincide Sebastián Cao, Licenciado en Administración por la UBA y analista del Research & Forecast Econométrica, quien indica a IProUP que la eliminación de algunas restricciones relacionadas al actual cepo cambiario, como, precisamente, el Impuesto PAÍS, podría generar un repunte de la actividad y una generación de recursos que sirva de 'contrapeso'.

En sintonía, Motyl remarca que la medida también podría tener su impacto en el mercado cambiario y en el tipo de cambio, provocando un alza del dólar. "Esto se debe a que, ante una situación en la que el mercado anticipa que están amenazados los equilibrios de las cuentas fiscales, el Estado podría tener que recurrir nuevamente a la emisión monetaria para financiar el déficit", argumenta.

La reducción y posterior eliminación del Impuesto PAIS, anunciada por Milei, podría impactar en diversos aspectos de la economía

"Una política monetaria más expansiva impactaría negativamente sobre el valor de la moneda local y generaría, en el futuro, una mayor demanda de dólares que presionaría al alza su cotización", agrega.

Esto, a su vez, podría llevar al mercado a "cubrirse y demandar más dólares", lo que podría "provocar una mayor salida de capitales" y no solo "forzar una depreciación de la moneda", sino también "afectar las reservas del Banco Central", lo que, como si fuera una cadena, "generaría mayores necesidades de dólares para pagar los compromisos de deuda, lo que también presionaría al alza la cotización" de la divisa extranjera.

Es en este marco que, según la perspectiva de Motyl, "es de esperarse que se vea un aumento en el nivel general de precios, especialmente en los sectores vinculados al dólar", lo que podría impulsar la inflación al alza.

"Ahora bien, dado el contexto recesivo en el que nos encontramos, el aumento de precios es cada vez más acotado, debido a que no hay liquidez en la economía ni demanda. Por ende, los sectores, en lugar de trasladar los costos al precio final, tratan de absorberlos. Por lo tanto, sí se verá un aumento de precios, pero no será significativo", sostiene a IProUP.

Respecto a esto último, Cao concluye que "si bien se podría esperar un pequeño salto devaluatorio sin pass through, la intención del gobierno es mantener el crawling peg, como se le llama a la política de devaluaciones periódicas del peso, al 2% mensual hasta que por lo menos la inflación núcleo, hoy en 3,8%, converja a ese valor".