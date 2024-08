El dólar blue (o informal) baja 10 y se consigue a $1.350 en el microcentro porteño.

Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto avanza 0,20%, hasta los $1.282,62.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $0,37 respecto al cierre de ayer y concluyó la tercera rueda de la semana bursátil cotizado a $981,76 por unidad.

"Los dólares hoy mantuvieron una tendencia levemente bajista; el riesgo país sigue muy sostenido y muy firme por encima de los 1.500 puntos", explicó a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Pese a la esperanza que intentó brindar el Presidente a través del discurso que en el Council of the Americas me parece que no logra transformar en confianza hasta que no recupere reservas el Banco Central (BCRA) y no haya por lo menos un trimestre cierto y genuino de reactivación económica"

"Hoy tenemos baja de inflación a partir de la gran depresión económica de la economía real. Es como que el mercado tiene esperanza pero aún no logra generar confianza".

El dólar blue baja $10: qué pasó con los "otros" dólares

El dólar contado con liquidación (CCL) concluyó sin cambios, hasta los $1.269,33.

El dólar MEP tampoco experimentó modificaciones y terminó en $1.268,81.

El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior- avanzó 0,1%, hasta los $1.534,40.

El dólar mayorista, por su parte, subió 0,1%, hasta los $941,00.

"Por otro lado, las declaraciones de Milei en torno al cepo, que es falso que no se pueda crecer con él, tampoco ayuda, porque se contradice con lo que dijo en 2022", remarca Trovato.

Y añade: "Eso tampoco ayuda a generar confianza, porque da la sensación que el cepo vino para quedarse o, por lo menos, hasta las elecciones de medio término", remarca.

"También fue muy extraño que haya dicho que 'no va a tomar deuda'. Es decir, debemos entender que no se le va a pedir al Fondo Monetario Internacional (FMI) deuda, que el Estado no va a pedir deuda contra el oro que que enviaron a Londres. Entonces, el mercado se vuelve a preguntar cómo van a recomponer las reservas", apunta Trovato.

"Finalmente, si bien hoy el dato de inflación sigue la tendencia bajista, las tres últimas veces la inflación núcleo estuvieron en 3,7% y la de julio, en 3,8%; me da la sensación que la inflación núcleo les está costando bajarla de 3,7% frente a 2,2%. La posibilidad de convergencia al 2% también hace que la confianza no surja", completa.