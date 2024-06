Un joven influencer argentino está acusado de practicar estafas bajo la fachada de un curso de trader.

Se trata de Agustín Marchetti, autodenominado "Trader Profesional", quien cuenta con unos 80.000 seguidores en YouTube. Precisamente desde esa plataforma es donde el ahora prófugo habría iniciado con sus consejos para ganar dinero fácil y rápido.

"Si eres alguien interesado en obtener ingresos diarios en dólares, te invito a quedarte en este video", es una de las frases gancheras que usaba Marchetti para captar la atención de inversores.

Detrás de un perfil que ofrecía cursos supuestamente gratuitos, se esconde una acusación por estafa, una huida de Argentina y rumores que lo sitúan en Andorra.

La primera denuncia contra el "Trader Profesional"

Juan Arista es el nombre de una de las víctimas de Marchetti. El joven habla con el canal TN y se asume como amigo del presunto estafador, a quien conoce desde siempre: "Es del barrio, lo conozco a él, a su familia y amigos. Le tenía un 100% de confianza".

El también joven estafado es un mecánico que construyó un automóvil desde cero y a medida para que el acusado pudiera correr en el autódromo.

Los expertos están preocupados por la cantidad de influencers que prometen hacerse ricos de la noche a la mañana

Arista es uno de los pocos que hasta ahora se atrevió a denunciar al que lo estafó. La denuncia está presentada en Córdoba, ya que el joven residía en esa provincia para noviembre del año pasado, cuando todo se vino abajo.

"Hay un preocupante crecimiento de este tipo de casos. Especialmente en jóvenes, el mensaje de hacerse rico de la noche a la mañana es algo que causa mucho interés", afirma a iProUP Diego Tachella, magíster en Psicología.

Arista explica los motivos por los que confió su plata a Marchetti: "Vi que tenía éxito y muchos seguidores. Ganaba mucho dinero con el trading y comenzó a ofrecer algo similar a un plazo fijo en dólares a través de YouTube e Instagram, pero con la posibilidad de retirarlo cuando quisieras", comenta.

Según relató el denunciante, Marchetti usaba una plataforma propia en la que afirmaba realizar operaciones de bajo riesgo.

"Esta gente publica en redes su mensajes y en esas promociones ostenta autos, ropa, relojes. Le dice a su público que no vale la pena estudiar, que el profesor es un fracasado y que miren la vida que él lleva gracias al trading", detalla a iProUP Daniel Nievas, ex titular del Departamento de Delitos Económicos de Córdoba.

Arista primero pagó u$s200 por un primer curso y otros u$s300 por una segunda capacitación, todo a medias con su pareja: "Ofrecía el plazo fijo y mostraba las ganancias que obtenía", dijo la víctima de la estafa, que poco después invirtió otros u$s500 siguiendo los consejos de su amigo.

Una vez realizada la inversión, el trader lo incluyó en un grupo de la red social Discord, en el que estaban los demás inversionistas. El contacto con Marchetti era diario y directo en ese momento.

Abundaban los mensajes como "esta mañana hemos ganado u$s2.000", acompañados de imágenes y videos con gráficos que mostraban un supuesto crecimiento.

"Todo es falso, desde la supuesta rentabilidad hasta los autos de lujo y la vida exótica. Son pantallas que se usan para armar un relato. Viajan cuatro o cinco días, hacen grabaciones con diferentes coches alquilados y se cambian la ropa. Ese proceso luego lo replican como su estilo de vida", cuenta a iProUP Enrique Dutrá, especialista en ciberestafas.

Maximiliano Firtman, programador y divulgador tecnológico, confirma a quienes van dirigidas estas maniobras: "Es un tema que preocupa: como toda estafa piramidal cae mucha gente pero en esta hay mucho apuntado a jóvenes que todavía no se dan cuenta que es un fraude. La mejor manera de prevenir es difundir y hablar del tema con familia y amigos. Así se desbaratan las estafas piramidales".

Ganar 10.000 dólares por mes

El denunciante de Marchetti cuenta que su amigo le prometió que su dinero crecería todos los días: "Supuestamente iba a ganar u$s10.000 al mes". Paso exactamente lo contrario, Arista iba perdiendo cada vez más plata.

"Muchos de estos resultados están atados a una lógica de la inmediatez con la que deben lidiar los jóvenes de hoy y sus entornos. La idea de que el esfuerzo no vale la pena y que podés volverte millonario por una persona u organización que te maneja la plata", puntualiza Tachella.

La relación de amistad entre Arista y Marchetti se esfumó: "Dejó de contestarme. Le escribí por todas partes y no obtuve respuesta. Lo llamé y tampoco respondió. Fue entonces cuando me quejé en el Discord".

Se cree que Marchetti se fugó a Andorra con u$s500.000

El reclamo en esa red social advirtió a otras víctimas, cuyo capital no solo no generaba rentabilidad, sino que caía un poco todos los días: "Comenzaron a hablar personas que decían que les faltaba dinero y él eliminaba los comentarios. Se quejaban, los bloqueaba y no podías interactuar con ellos".

Arista actuó rápidamente y tomó los contactos de las personas que habían sufrido lo mismo que él y les escribió en privado. A partir de ahí, recibió testimonios de todo tipo: "Me di cuenta de que no era un problema personal, todas las personas estaban siendo afectadas. Mucha gente me decía: 'No operes con Marchetti, es un mentiroso'".

Mientras esto ocurría en Argentina, a Juan le llegaban fotos y videos del trader saliendo a bailar en varios clubes de España: "Estaba gastando dólares que no eran suyos". Se estima que se fugó con un capital cercano a los u$s500.000.

La CNV tras los pasos de Marchetti

Durante estos cinco meses desde que descubrió y denunció la estafa, la víctima recopiló información sobre la vida del presunto estafador. Una información que está disponible, ya que el influencer muestra públicamente su vida en todas sus redes sociales.

Fue así como se enteró de su viaje a España, su presunta huida a Andorra, las acciones legales que tomó la Comisión Nacional de Valores en su contra e incluso una serie de posibles estafas anteriores en el conurbano.

En efecto, la CNV intimó a Agustín Marchetti por una denuncia presentada en agosto de 2021, que fue catalogada como "posible oferta pública irregular". Esta causa tuvo un fallo en enero de este año, cuando se inició un sumario contra el trader argentino.

"Todo es muy laxo, muy liviano en cuanto a las penas de estos delitos. Por eso se reinventan y vuelven a empezar. Fíjense Cositorto: seguía relanzando su plataforma incluso desde la cárcel", sostiene Nievas.

Marchetti continúa fuera de Argentina, posiblemente gastando dólares de quienes le confiaron su plata creyendo en los falsos rendimientos.

No obstante, el ejemplo de turno no es lo verdaderamente preocupante para Nievas: "Asistimos cada semana a nuevas historias de este tipo. Es fundamental bajar un mensaje de concientización. Estos espejitos de colores buscan quedarse con la plata de la gente, nada más".

Para Tachella no se trata únicamente de la pérdida económica: "A veces causan daños en el tejido familiar muy difíciles de sanar. O porque alguien sacó plata que no era suya, o porque recomendó y luego le reprochan. Es incalculable la profundidad de estas crisis".

La figura del millonario fácil, al igual que las apuestas deportivas (traducidas en preocupantes casos de ludopatía), son dos aspectos sumamente peligrosos que hoy caracterizan especialmente a los adolescentes. Las penas bajas y el bombardeo publicitario terminan de armar un cóctel muy peligroso.