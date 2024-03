El Banco Galicia tuvo conversaciones con la filial argentina de HSBC con la intención de comprarla, aunque no se llegó a un acuerdo. Ambas instituciones confirmaron las negociaciones.

Galicia es el tercer banco más grande del país por activos y el principal entre los privados, mientras que el HSBC se ubica como el sexto activo más grande entre los bancos privados y ocupa el noveno lugar en el ranking general, que también incluye a los organismos públicos.

Una adquisición de parte del Galicia la posicionaría como el segundo banco más grande del país, solo por detrás del Banco Nación, ya que sus activos alcanzarían los $7.928 billones, superando los $6.119 billones del Banco Provincia.

"HSBC ha sido contactado por terceras partes interesadas en la adquisición de nuestras operaciones en Argentina. No obstante, por el momento, no se ha llegado a un acuerdo", confirmaron voceros del banco de capitales extranjeros.

"Siempre buscamos oportunidades para hacer crecer nuestro negocio en Argentina, incluyendo potenciales adquisiciones. No obstante, por el momento, no hemos llegado a ningún acuerdo y no tenemos más comentarios para hacer", comentaron desde Galicia a Infobae.

El 2023 se caracterizó por una notable rentabilidad para los bancos argentinos. Según el último informe del Banco Central (BCRA), el sector financiero registró resultados integrales equivalentes al 5,4% de los activos (ROA) y al 27,6% del patrimonio neto (ROE). El ROA evalúa la eficiencia de una empresa en relación con sus activos totales, mientras que el ROE indica su rendimiento en función del patrimonio de los accionistas.

Banco Galicia se jacta de ser el tercer banco más grande del país

Banco Galicia busca adquirir la filial argentina de HSBC

El crecimiento de la rentabilidad bancaria se atribuye principalmente al aumento de los ingresos por margen financiero, impulsado por las altas tasas ofrecidas por el Tesoro en sus emisiones de deuda en pesos.

No obstante, una alta rentabilidad operativa no garantiza necesariamente una salud financiera sólida. En respuesta a la disminución de las tasas de referencia y la imposición de un piso en los rendimientos de los depósitos a plazo, muchas entidades financieras han comenzado a reducir sus activos.

Además, el negocio de otorgar préstamos se ve afectado por la alta inflación y la desaceleración económica, lo que plantea desafíos adicionales. En este escenario, HSBC no es el único banco extranjero considerando abandonar el mercado local. El año pasado, Itaú de Brasil vendió sus operaciones en Argentina a Banco Macro.

Por lo general, los que consideran retirarse son bancos multinacionales que suelen ser líderes en cada mercado donde operan. Itaú nunca alcanzó esa posición en Argentina, mientras que HSBC sí figura como un jugador importante en el mercado local.

Sin embargo, el crecimiento del negocio argentino no parece prometedor para muchos de estos bancos extranjeros. Mientras tanto, los bancos de capitales nacionales aprovechan la falta de interés de los globales para expandir su presencia en el mercado nacional.

Por ejemplo, la calificadora de riesgo Moody's recientemente expresó una perspectiva negativa para las entidades financieras argentinas.

El banco HSBC se encuentra en el sexto activo más grande entre los bancos privados

"La perspectiva del sistema bancario sigue siendo negativa debido a las severas condiciones operativas que restringen el potencial de generación de utilidades y las actividades bancarias", indicó en un informe.

"La recesión prevista, el aumento de la inflación en 2024 y la ambiciosa agenda de reformas del nuevo gobierno impondrán importantes riesgos de implementación. Los cambios en la política monetaria, incluyendo los recientes recortes de las tasas de interés, presionarán los márgenes y la rentabilidad en general, aunque desde los máximos históricos de 2023″, sumó Moody’s.