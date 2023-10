Melconian predijo el valor del dólar tras devaluación post elecciones: ¿a cuánto estará la divisa estadounidense?

El potencial ministro de Economía de Juntos por el Cambio aseguró que el valor de la divisa se puede calcular con base en la inflación

El economista y ministro de Economía en un eventual gobierno de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, adelantó este miércoles el precio que tendrá el dólar oficial tras una probable -y obligada- devaluación, que la gestión de Sergio Massa debería anunciar el lunes 23 de este mes, luego de las elecciones.

El exdirector del Banco Nación aseguró que la divisa oficial debería llegar a $500 la jornada posterior a los comicios.

Para Melconian, el dólar valdrá 500 pesos después de las elecciones

"El lunes lo máximo que debiera ocurrir es que el Gobierno vuelva a poner el famoso 350 en un precio que sea el 350 más la inflación de agosto, más la inflación de septiembre, más lo que vaya de octubre. Y ese será un nuevo tipo de cambio que no va a asustar a nadie: da 500 pesos redondo", dijo el economista en una entrevista con Radio Mitre.

Y agregó: "Acá Argentina está con un dólar que no sirve para nada y que no es relevante para nada, hasta ahí de 350 pesos oficial, y tiene el resto a mil pesos." Además, advirtió que "el tipo de cambio de 350 pesos al primero de agosto, ya fue modificado el 14 de agosto. Era un tipo de cambio como el que recibió Alberto Fernández de Macri, 60 pesos más o menos, y como que no se hubiera atrasado".

"El 23 de octubre 500 pesos. No es ni siquiera un pronóstico, es una cuenta matemática en base a la inflación", sintetizó.

???? Melconian irresponsablemente fogonea una hiper y va contra los depósitos a plazo.Predice una corrida y dice que el lunes la devaluación será del 40% con el dólar oficial yéndose arriba de $500. pic.twitter.com/QkzNLQn4up — Traductor ???????????? (@TraductorTeAma) October 18, 2023

Por otra parte, al ser consultado sobre si el dólar a $1.000 es caro o barato, Melconian respondió: "Depende de quién gane". Si gana Javier Milei, ese precio no le alcanza para dolarizar, opinó.

Carlos Melconian: "El sinceramiento lo tiene que hacer esta administración

En medio de la suba del dólar paralelo superando los 1.000 pesos, Carlos Melconian, analizó la situación por la cual responsabilizó a Sergio Massa y a Javier Milei y planteó la necesidad de un "sinceramiento" de la economía: "Lo tiene que hacer esta administración pero está claro que lo va a hacer la que viene", consideró.

El asesor económico y candidato a ministro de un potencial gobierno de Patricia Bullrich, señaló que se encuentran "trabajando seriamente en un programa integral" y "midiendo dónde está el dólar porque éste es un dólar alto". El dólar por encima de los mil pesos fue superado "previo al Rodrigazo y con la hiperinflación de Alfonsín; y empate con el de la guerra de Malvinas", advirtió en su lectura histórica.

En este marco puso también el foco en el dólar oficial "a 350 pesos que dejó clavado el ministro" Massa tras las PASO del 13 de agosto y alertó que habrá que tener en cuenta "la inflación ocurrida y a ocurrir hasta diciembre" para determinar su valor real: "Sumando 35% de inflación, ¿Cuánto crees que pongamos en diciembre?". Para Melconian, el oficial rondará los $600, y con el libre a $1.000 "hay que tener cuidado".