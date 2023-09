Dura pelea de poder: por qué Massa deja al titular del Banco Central entre la rebelión y la sumisión

La autoridad monetaria decidió que otro organismo sea el encargado de decidirse sobre el Debin y, además, sumó el QR tarjeta. Las claves

La disputa entre el Banco Central y Mercado Pago pasó a un segundo plano para dar lugar a otro conflicto en el interior del Gobierno a menos de un mes de las elecciones.

Acuerdo Massa-Mercado Pago

Al candidato del oficialismo y ministro de Economía, Sergio Massa, le bastó un video de apenas 58 segundos para "darle la derecha" a Mercado Pago y la espalda a las decisiones del Banco Central.

En ese posteo, Massa no solo anunció el cierre del Debin, sino que además anunció una reducción de comisiones para los comercios Pyme que incorporen el QR de Mercado Pago: 0% para cobros con saldo en cuenta y la reducción a 5,7% con tarjeta de crédito.

El anuncio cayó como un balde de agua helada en el sector bancario, que no ocultó su frustración con el papel de la autoridad monetaria.

"El ministro de Economía le ordena al BCRA, que es supuestamente independiente, qué tiene que hacer", remarca a iProUP un alto ejecutivo con experiencia en bancos y fintech.

En "los papeles", el tigrense no podía cerrar el Debin ni modificar las comisiones del QR con saldo en cuenta, fijados en 0,8% por Transferencias 3.0, el sistema de códigos interoperables creado por el organismo.

El BCRA decidió que la Comisión Interbancaria para los Medios de Pago decida qué hacer con el Debin y el QR Tarjeta

Sí estaría en condiciones de "negociar" las comisiones para abonar con plásticos: la Secretaría de Comercio (bajo su órbita) es la encargada de fijar los cargos por el uso de tarjetas en terminales POS y podría indicar alguna acción sobre las tarifas de Mercado Pago, hoy no reguladas.

"La independencia en política monetaria no existe, mucho menos en los temas de pagos: siempre hubo interacción con el Ejecutivo. Massa con todo su show y fuegos artificiales dijo: 'Yo soy el que da marcha atrás' Pero me sorprende que no le hayan hecho caso", reconoce a iProUP un exejecutivo de Reconquista 266.

Según su análisis, "se ve que el lobby bancario es muy fuerte y Pesce, que es bastante sensible a ese lobby, está montando resistencia.".

En el radiopasillo del sector especulan que, tras el anuncio de Massa, el presidente del BCRA habría amagado con renunciar. Dos fuentes sugieren a iProUP, que al titular del organismo "no le gustó nada" haberse enterado por Twitter, cuando gran parte de su directorio fue "renovado" el año pasado por Massa.

Esos mismos funcionarios habrían desescalado la situación y evitado un potencial portazo. "Imaginate quedarte sin banquero central cuando estás peleando una elección. Más hoy (jueves), que el dólar volvió a dispararse", aseguran.

Acuerdo Massa-Mercado Libre: la decisión del BCRA

Durante la tarde del jueves empezaron a circular los rumores de que el Banco Central iba a hacer caso omiso de los pedidos del superministro. "Todavía no hay nada del tema", fue la escueta respuesta que recibió iProUP desde el BCRA.

En el sector se sorprendieron de que el BCRA no haya escuchado a Massa

Casi al caer la noche, la autoridad monetaria comunicó una salida polite que la alejó de la zona de fuego. Así, pidió a la Comisión Interbancaria de Medios de Pago (CIMPRA) que analice:

"Las mejores prácticas para enrutar las cuentas bancarias con las billeteras virtuales " a fin de "mejorar la experiencia y dotar al sistema de mejores estándares de seguridad"

" a fin de "mejorar la experiencia y dotar al sistema de mejores estándares de seguridad" "Los beneficios de avanzar en la interoperabilidad de los códigos QR para pagar con tarjetas de crédito, a fin de facilitar que los clientes puedan realizar los pagos con cualquier billetera"

Un alto ejecutivo fintech resume: "El Central se lavó las manos. Le pide a un tercero que decida sobre las transferencias pull vs. Debin, para no ser el villano con Mercado Pago; y sobre el QR Tarjeta, para no ser el malo con los bancos. También pone un piso de negociación para no darle todo a Galperin".

En la industria fintech reina el silencio por el momento: la Cámara sigue aturdida por la situación y no se pronunció al respecto. "Para mí, quieren despegarse de Mercado Pago: es la única billetera que realmente aprovecha el Debin y la única que puede enrolar tarjetas de terceros para el QR", opina un C-Level del ecosistema fintech.

Efectivamente, "con el Debin recurrente, la gente programaba sacar el sueldo automáticamente el 10 de cada mes para ponerlo a rendir en Mercado Pago", añade.

"Las transferencias pull buscan que todas las fintech sean una especie de MODO. Así funciona en Ualá: podés asociar tu banco o billetera para llevar plata con un solo clic", completa.

No es raro que la fintech de Pierpaolo Barbieri haya sido una de las primeras en incorporarlo. "Permite converger hacia el open banking", remarca una fuente del mundo bancario.

Justamente, el CEO de Ualá es un promotor de esta tendencia que, en un futuro, permitirá migrar cualquier producto de una entidad a otra (cuentas, plazos fijos, tarjetas), al estilo de la portabilidad numérica de los celulares.

"El Debin solo debita de cuentas bancarias. Las transferencias pull añaden a las CVU: así como te llevás el sueldo a Mercado Pago, también podés mandarte la plata de la billetera al banco. Nivela la cancha", explican desde los bancos. La fintech de Galperin está disponible para configurarse en Ualá, pero no permite aún el proceso inverso.

Un exdirectivo del BCRA confía a iProUP que "CIMPRA es dominada principalmente por los bancos, que dan este argumento de seguridad para priorizar las transferencias pull sobre el debin que funciona muy bien", dando a entender que el BCRA saldrá airoso.

En términos políticos, un alto ejecutivo del sector de pagos resume el resultado del Debin Gate: "Pesce cumplió sin darle el gusto, pero Massa logró que la opinión pública crea que él resolvió el problema en Twitter".