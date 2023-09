Rentabilizar tu saldo, caja en dólares, cuenta en el exterior, pago QR y más: la billetera que avanza en la región

La billetera ofrece a un catálogo de productos financieros a los que se accede mediante un onboarding sencillo y con pocos requisitos

"El mayor desafío que tenemos todos los que formamos parte del ecosistema fintech es incluir realmente a la gente dentro del sistema financiero". Parece casi una utopía, pero para Daniel Conte, Country Manager de Prex Argentina, ese objetivo es una realidad.

Prex es una billetera que ya cuenta con más de 2 millones de usuarios en la región. Con el foco bien puesto en Latinoamérica, su mirada se concentra en un concepto muchas veces hablado, pero que cobra cada vez mayor importancia a la luz de las economías de nuestra región: la inclusión financiera.

Prex: qué ofrece a los usuarios argentinos

"Prex es una plataforma de servicios financieros digitales que viene a democratizar la experiencia de los usuarios, acercando y facilitando el ingreso al mundo de las finanzas", señala el directivo.

Además, remarca que ofrecen "una cuenta virtual tanto en pesos como en dólares que les da saldos remunerados, algo que hoy es una necesidad casi básica para todos los clientes, para que puedan tener mejores rendimientos en sus cuentas y enfrentar un poco mejor la realidad de Argentina en cuanto a la inflación".

"El punto final de la inclusión financiera es precisamente eso: que la gente pueda tener rendimientos a partir de sus ahorros. Eso un montón porque al final del mes vos ves que por tener la plata en la billetera pudiste pagar la luz o algún servicio o darte algún gusto pequeño y eso es completamente inclusivo", refuerza.

De hecho, una de las funciones que más están utilizando sus usuarios es la de pagar su tarjeta de crédito desde la app. "Es una funcionalidad nueva que acabamos de agregar y es muy buena porque vos recibís tu salario, lo pasás a Prex, te remunera el 97% y el día del vencimiento lo pagas desde ahí sin salir de Prex, con lo cual termina siendo más cómodo. Hoy estamos al 97%, pero la tasa estadística va cambiando todo el tiempo y siempre estamos en el top 3 de las de mejor rentabilidad", explica el ejecutivo.

Para operar es necesario descargarse la aplicación, sacarle foto al DNI así como una selfie. "Hacemos la validación de los datos para que podamos tener certeza de que le estamos abriendo la cuenta a la persona que corresponde", asegura.

Además, remarca que "es un proceso de onboarding muy sencillito y una vez que se aceptan los términos y las condiciones, chequeamos todo contra RENAPER y bases internacionales y a partir de ahí automáticamente se le abre la cuenta y se le da una tarjeta digital para que pueda empezar a realizar operaciones y transacciones a través de cualquier aplicación o con pagos QR".

"A partir de ese momento, el usuario ya puede empezar a generar su propio scoring crediticio para poder calificar a la obtención de préstamos", completa.

El sistema de evaluación que utiliza la fintech combina una parte externa y una interna. "Claramente, tenemos la parte externa que es la que nos permite saber cómo está la persona a nivel general, pero también somos una billetera que cuenta con muchos usuarios que usan Prex como su primera aplicación", asegura Conte.

Además, remarca que gran parte de los clientes "son residentes recién ingresados en Argentina, con lo cual realmente necesitan una mano para integrarse en el sistema financiero y esas son las personas a las que a veces se las asiste con esos primeros créditos. Imaginate que si recién llegás a un país no tenes scoring, no tenes nada y está bueno que alguien te ayude".

Hoy, la app posee dos millones de clientes en toda Latinoamérica, que buscan una inclusión que incluye muchas aristas. "Empecemos desde lo más simple. Hoy para cualquier evento, deportivo, cultural o musical que uno quiera ir a disfrutar, se necesita contar con una cuenta o tarjeta que te permita realizar los pagos", resalta Conte.

Daniel Conte, country manager de Prex

En este sentido, remarca que "si quiere ir a un recital, necesita tener una cuenta. Si quiere realizar un pago, va a necesitar una cuenta. Si quiere disfrutar de las promociones que suelen tener los sellos también va a necesitar una cuenta. Partiendo de ahí, le estás dando acceso a un montón de gente que antes no accedía a todos esos productos y servicios, y encima desde su casa".

"Hay un ejemplo que es clarísimo. Hicimos un acuerdo que permitió integrar el pago de servicios de electricidad y no para de crecer y tiene vez tiene más clientes. Era gente que antes, para tener luz en su casa, tenía que recorrer varios lugares para hacer la carga y hoy lo hace desde la comodidad de su sillón. Son cosas que muchas veces vemos como demasiado simples porque estamos muy acostumbrados, pero para la gente implicaba un recorrido y un esfuerzo muy grande", añade.

Prex: cómo tener cuenta en el exterior

La fintech también les ofrece a sus usuarios una tarjeta prepaga internacional de MasterCard, que permite abonar Netflix y otras plataformas globales.

"Todo aquel que esté habilitado para realizar compra de dólares dentro de los límites que establece el Gobierno podrá hacerlo a través de la app. También se pueden hacer transferencias internacionales y les damos la posibilidad de abrir una cuenta en Uruguay, lo que te va a permitir de algún modo tener fondos disponibles en otra moneda o en dólares y retirar por los cajeros automáticos", detalla.

Conte agrega que la inclusión financiera también la llevan a los turistas. "Ellos venían, les dábamos una tarjeta argentina a los que venían de Uruguay y ahí y ya les quitábamos la experiencia de tener que hacer operaciones de cambio que no entendían cómo funcionaban", revela.

De esta forma, completa, "ya no tenían que hacer filas sino que cambiaban directamente desde la propia app. Se les facilitó todo a tal punto que después el Gobierno sacó una norma que lo validaba y obligó a Visa y a MasterCard a tomar este tipo de cambio para las transacciones. De hecho, entre un 40% y un 50% de las personas que vienen desde Uruguay a la Argentina utilizan este sistema".

Según explica el referente de Prex en Argentina, "eso le permitió a todos los clientes de Uruguay que vienen a hacer turismo a la Argentina tener su tarjeta, realizar los pagos directamente con ella, no hacer operaciones de cambio, no tener que esconderse, no tener que andar viendo que si les conviene o no les conviene ni ponerse a entender diferencias entre dólar blue, MEP o CCL. Conceptos que nosotros hoy manejamos, pero que el cliente internacional no".

"Terminó siendo un producto muy innovador, muy bueno y creo que ese es el espíritu final que tenemos todas las fintech: encontrar cómo innovar, cómo mejorar y hacer una mejor experiencia para los usuarios", concluye.