Qué son las Finanzas Embebidas y cómo te transforman la vida sin que te des cuenta

La industria financiera se nutre de las nuevas tecnologías para cambiar constantemente y generar, a la par, nuevos hábitos en los usuarios

Se denomina "embedded finance" o "finanzas embebidas" a la integración de servicios financieros que realizan diferentes plataformas (de cualquier sector) a sus canales digitales para simplificar la experiencia del usuario y evitar la redirección de tráfico hacia otras webs.

Este concepto se desarrolló de la mano de un cambio de paradigma, donde el servicio se adapta al cliente y no al revés: con su incorporación se busca dar una solución digital completa, lo que incluye la posibilidad de poder realizar pagos, compras financiadas, solicitar créditos o tomar seguros.

Además, las finanzas embebidas contribuyen a la inclusión financiera. Las fintechs pueden llegar a nuevos segmentos de usuarios (los clientes de las marcas) y ofrecer productos financieros a medida a través de una interfaz y con una experiencia totalmente integrada.

Finanzas embebidas: ¿evolución o revolución?

Un nuevo estudio realizado por Juniper Research junto con Galileo Financial Technologies, presentado ante un panel de medios del cual iProUP formó parte, reveló cuál es el nivel de impacto que tienen las finanzas embebidas en Latinoamérica.

Además comparó las cifras con lo que ocurre en Estados Unidos:

Estudio realizado por Juniper Research junto con Galileo Financial Technologies

Los tres principales problemas empresariales que resuelve la financiación integrada son:

La retención de clientes

La gestión del flujo de caja

El crecimiento de los ingresos

De la investigación participaron 210 líderes empresariales B2B de industrias como las telecomunicaciones, retail o comercio en línea, construcción, juego y casinos, salud, hotelería, gestión, seguros y medios de comunicación.

Estos expertos representaron a seis países de la región:

Argentina (30)

Brasil (50)

Chile (30)

Colombia (40)

México (30)

Perú (30)

El estudio reveló que en la región el conocimiento relacionado con el término Finanzas Embebidas es superior (89%) en comparación con Estados Unidos (86%), mientras que la oferta de algún producto relacionado también es mayor: 80% vs 63%.

Erick Rincón, director de Tictank, explicó que, si bien el concepto de finanzas embebidas es nuevo para muchas personas, viene creciendo a lo largo de los años y en la medida en que la tecnología lo ha permitido.

"Hay muchísimas apps en el mercado latino y hay diferentes claves para explicar ese crecimiento, como la necesidad de gestionar y que muchos nativos digitales demanden que los servicios financieros sean desarrollados de manera digital. Esto generó alianzas entre compañías para enfrentar a la tendencia creciente que representan los servicios financieros integrados", explicó el experto.

En tanto Tory Jackson, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Galileo, coincidió con su colega y destacó que el éxito de las finanzas integradas en América Latina es el resultado de la integración de diversos miembros del ecosistema que se centran en resolver los numerosos puntos débiles asociados a las transacciones financieras en la región.

"Esto es solo el comienzo, los datos muestran que el ecosistema de finanzas integradas continuará creciendo de manera explosiva en los próximos años", subrayó.

Las principales conclusiones de la investigación de Juniper Research y Galileo Financial Technologies son:

El 89% de las empresas B2B están familiarizadas con el concepto de finanzas integradas y el 86% ya ofrecen una solución de finanzas integradas

El 83% de las que no ofrecen actualmente una solución de finanzas integradas están considerando la posibilidad de ofrecerla.

El costo es la razón principal para no ofrecerlas

El 70 % preferiría ofrecer servicios financieros integrados de un proveedor no bancario

El crédito y los préstamos, los pagos y los servicios para empleados/empleadores son los tres principales casos de uso en el mercado

El director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Galileo señaló que, si bien el promedio acumulado de adopción de soluciones financieras integradas es más alto en general que en Estados Unidos, la penetración varía mucho de un país a otro, lo que apunta a las diferencias en los marcos comerciales y normativos locales de cada país.

"El objetivo de las finanzas embebidas es hacerles la vida más fácil a las personas", valoró Iván Chomer, SEO de Dividenz.

"Las instituciones tradicionales no estaban haciendo foco en eso, no generaban valor, sino que captaban el que ya tenía. Y dejaron el hueco en el mercado para que las empresas chicas capten y llenen ese vacío: sacar una tarjeta sin ir al banco, pagar con el teléfono, etc. Hoy, con el desarrollo de la economía colaborativa, el consumidor está en el centro de la ecuación. Busca productos simples, automáticos y se mueve a donde ve el valor", concluyó.