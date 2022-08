Microsoft se la juega y confirma que no subirá el precio de sus consolas: ¿Por qué lo hace?

El principal competido de Sony decidió así no seguir el paso que tomó el fabricante nipón con su exitosa PlayStation 5. Los detalles

La empresa multinacional Sony confirmó que aumentó en 50 euros el precio de su exitosa videoconsola PlayStation 5 en sus dos versiones.

Luego de recibir el comunicado, la pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿qué hará Microsoft con sus videoconsolas Xbox Series X|S?

Horas más tarde, Microsoft salió a responder mediante un comunicado y confirmó que no variará el precio de sus consolas.

De esta forma, el valor de las Xbox Series X|S seguirán costando 499,99 € y 299,99 €, respectivamente.

Microsoft no aumentará el precio de sus consolas

En un comunicado de prensa, un vocero de Microsoft, al margen de confirmar que no incrementarán de precio sus consolas, destacó los PVP en dólares, euros, libras esterlinas, como podremos leer a continuación.

"Estamos evaluando constantemente nuestro negocio para ofrecer a nuestros fans grandes opciones de juego. Nuestro precio de venta sugerido para Xbox Series S sigue siendo de 299,99 € y el de Xbox Series X 499,99 €", precisó.

Microsoft anunció que no elevarán los precios de sus consolas.

De todos modos, Microsoft no precisó hasta cuándo mantendrá los precios actuales de sus consolas, no obstante, por el momento no encontraremos cambios.

El contexto inflacionario actual impacta a nivel global en los precios de muchos otros productos. Ese fue uno de los argumentos de Sony para justificar el incremento.

La empresa advirtió "elevadas tasas de inflación mundial" y "tendencias monetarias adversas".

¿Cuánto cuesta una PlayStation 5 en Argentina?

Se hace difìcil actualmente comparar el precio de la PlayStation 5 en la Argentina debido a que en la tienda oficial de Sony Argentina, el producto no está disponible.

No obstante, en algunas tiendas, su valor oscila entre los $279.999 y $300.000, el modelo de 825GB Digital Edition Blanco Y Negro. En Chile, en cambio, puede conseguirse por 799.990 pesos chilenos, unos u$s895,66 o $123.339 argentinos.

Sony lanza una nueva web repleta de juegos de PlayStation para PC

La compañía puso así a disposición de los jugadores una nueva página web exclusiva para juegos para PC disponibles a través de Steam o Epic Games Store.

La compañía japonesa creó una web exclusiva de videojuegos para PC.

En el portal, los gamers podrán encontrar los títulos que ya se pueden jugar en el ordenador, como Predator: Hunting Grounds o Helldivers, que presentan botones como "Saber más", para ingresar a información adicional, así como accesos directos a las mencionadas tiendas virtuales.

También, incluye información sobre futuros lanzamientos, en los que especifica la temporada o la fecha concreta en la que estarán disponibles para todos los usuarios.

En esta sección se encuentran la versión remasterizada de Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales y Uncharted: Legacy Of Thieves Collection.

Asimismo, en esta página web se incluye un apartado de preguntas frecuentes y sus correspondientes respuestas acerca de los juegos de PlayStation para PC.