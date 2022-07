El show debe continuar: qué hacer si sos un emprendedor argentino ante la actual crisis económica

Con el dólar blue a $257 y el CCL está en $296,29, ¿qué debe hacer un emprendedor argentino para cuidar su negocio y atravesar la crisis?

La Argentina atraviesa un momento bastante complicado. Tras la salida de Martín Guzman del ministerio de economía, la llegada de Silvina Batakis y el nuevo cepo al dólar free shop, muchos especialistas hablan de una posible hiperinflación y desabastecimiento de productos básicos en los supermercados.

Actualmente, el dólar blue se encuentra en los $257, mientras que el contado con liquidación trepó a $296,29, a menos de 4 pesos de llegar a los $300. Este posible escenario es bastante preocupante para los analistas.

Pero no es el único país que está en una situación delicada. Estados Unidos atraviesa momentos una inflación interanual de 8,6%, el nivel más elevado en cuatro décadas.

Todo esto da la pauta de que estamos ante una recesión generalizada. La Argentina, además, suma más señales negativas ante la ausencia de un plan económico, lo que repercute de lleno en los emprendedores.

"Ante una posible recesión el accionar de un emprendedor estará sujeto al estadío del emprendimiento", afirma el CTO de Menta.

¿Qué debe hacer una emprendedor ante la crisis?

Muchos analistas aseguran que se avecina una gran crisis y se menciona bastante en redes el concepto de "resistir", ¿pero qué debe hacer un emprendedor ante este panorama sombrío?

Santiago Lorenzo, CTO de Menta, explica a iProUP que ante una posible recesión el accionar de un emprendedor estará sujeto al estadío del emprendimiento. En base a ese escenario, podrá tomar distintos abordajes.

"Una posible recesión es una oportunidad para nuevas iniciativas que hasta ahora quizás no parecían posibles o atractivas, por lo que ahí recomendaría innovar, salir del 'no se puede' o 'no es un buen momento para innovar', todo lo contrario", enfatiza.

"En cambio si ya están operando, es clave ser inteligentes, estratégicos y pacientes, poniendo foco en mantener una economía sana del emprendimiento y entender que posiblemente las proyecciones financieras no se cumplan, por lo que hay que ajustarse el cinturón y volverse creativo a nivel iniciativas de crecimiento: invirtiendo poco y convirtiendo mucho", agrega.

¿Cómo deben "resistir" las startups ante este escenario?

Sobre el concepto que se hizo viral en redes en los últimos días, Lorenzo señala que "resistir" en una startup es no crecer exponencialmente como quizás se tenía planificado, pero bajo ninguna circunstancia es una opción quedarse inmóviles ante una crisis. Para el ejecutivo, es muy importante que el emprendedor transforme las crisis en oportunidades.

"Sí coincido que es un buen momento para parar la pelota, revisar las estrategias, las finanzas y pensar un nuevo abordaje que puede ser más conservador, pero siempre para crecer y aprender del mercado", apunta.

"Hay que tener un mix de clientes locales en Argentina y otros fuera del país", señala Lorenzo.

Asimismo, agrega que el ecosistema emprendedor argentino es un ambiente un tanto complejo, ya que no es fácil acceder a ayudas donde más se necesitan. Como agravante, hay una falta de continuidad en las iniciativas de este tipo.

"Es por esto que mi recomendación es tomar en cuenta bien las problemáticas del vertical en el que están ingresando. Entender en detalle las variables que pueden impactar su negocio y adelantarse generando distintas estrategias que le permitan estar siempre un paso adelante. O que desde 'el vamos' sepan que pase lo que pase con esas variables, ya cuentan con un plan de contingencia para activar", aconseja Lorenzo.

Además, suma que algo que ayuda en muchos casos, es tener un mix de clientes locales en Argentina y otros fuera del país, lo que posibilita obtener ingresos en otras divisas más fuertes que permitan compensar los altos y bajos de nuestra economía local.

"Nuevamente donde hay una crisis hay una oportunidad. Lo que el empresario común puede considerar un riesgo, los emprendedores lo consideramos una oportunidad", concluye Lorenzo.