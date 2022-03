Inversiones en tiempos inciertos: Elon Musk te conseja en dónde poner tus ahorros

El multimillonario Elon Musk no solamente invita al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a "jugarse" por Ucrania en una pelea mano a mano -y avisó que hablaba "completamente en serio"-, sino que también brindó consejos sobre cómo invertir en tiempos inciertos.

Es que la invasión rusa a Ucrania y la pandemia generaron una inestabilidad a nivel mundial, junto con el alza en los valores de algunos componentes y materias primas.

Al respecto, Musk explicó que lo mejor para protegerse de la inflación es no quedarse con el efectivo, sino que apostar por determinados bienes.

Desde su perfil de Twitter manifestó que es "generalmente mejor poseer cosas físicas como una casa o acciones de empresas que crees que hacen buenos productos".

La estrategia planteada por el dueño de Tesla y SpaceX es similar a la esgrimida por el inversor Warren Buffett, consejero delegado de Berkshire Hathaway y considerado como uno de los referentes del sector.

Además confirmó que continúa teniendo Bitcoin, Ethereum y Doge y no planea venderlos pese a la baja en sus cotizaciones.

What are your thoughts about probable inflation rate over next few years? — Elon Musk (@elonmusk) March 13, 2022